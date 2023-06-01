Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ: есть жертвы среди мирного населения

Мирное население на новых и приграничных территориях России продолжает страдать от украинского террора. Целями артиллерии противника все чаще становятся гражданские объекты инфраструктуры и жилые дома.Так, сегодня очередному массированному обстрелу подверглась Новая Каховка (Херсонская область). По данным местных властей и медиа, серьезные повреждения получили сразу несколько гражданских строений.В частности, сообщается об ударе по трем частным домам на улице Гидростроителей. Прилеты снарядов ВСУ также зафиксированы на улице Карла Маркса.К сожалению, не обошлось без жертв. По предварительным данным погиб пожилой мужчина, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы.Стоит отметить, что в последние дни ожесточенным обстрелам подвергаются не только новые территории России, но и приграничные населенные пункты Брянской, Курской и Белгородской областей.Очередному массированному обстрелу со стороны ВСУ из артиллерии и РСЗО сегодня подвергся город Шебекино Белгородской области, а также село Новая Таволжанка в Шебекинском округе, где по сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, один мирный житель получил осколочные ранения.