Военное обозрение
Войти Регистрация

Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ: есть жертвы среди мирного населения

6
Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ: есть жертвы среди мирного населения

Мирное население на новых и приграничных территориях России продолжает страдать от украинского террора. Целями артиллерии противника все чаще становятся гражданские объекты инфраструктуры и жилые дома.

Так, сегодня очередному массированному обстрелу подверглась Новая Каховка (Херсонская область). По данным местных властей и медиа, серьезные повреждения получили сразу несколько гражданских строений.

В частности, сообщается об ударе по трем частным домам на улице Гидростроителей. Прилеты снарядов ВСУ также зафиксированы на улице Карла Маркса.

К сожалению, не обошлось без жертв. По предварительным данным погиб пожилой мужчина, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы.

Стоит отметить, что в последние дни ожесточенным обстрелам подвергаются не только новые территории России, но и приграничные населенные пункты Брянской, Курской и Белгородской областей.

Очередному массированному обстрелу со стороны ВСУ из артиллерии и РСЗО сегодня подвергся город Шебекино Белгородской области, а также село Новая Таволжанка в Шебекинском округе, где по сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, один мирный житель получил осколочные ранения.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:11
    +1
    Чуть позже выскочит статья о том что подавили все точки откуда вёлся обстрел. Все хорошо уничтожено не менее 100 едениц техники и 70 боевиков Всу .
    Штампанут как про Шебекино.
  2. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 15:12
    +6
    Надо признать, что, к сожалению, государство не может обеспечить безопасность своих граждан, что гарантируется Конституцией РФ. Каждый день гибнуть люди...
  3. Million
    Million Сегодня, 15:20
    +3
    Гарант Конституции почему то молчит...Странно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:43
      +6
      Ну ,у него как всегда.Отсылает подальше от себя.К МО,Совфеду,Думе.Куда угодно.Только подальше от себя ,любимого..
  4. Игорь_Сергеевич
    Игорь_Сергеевич Сегодня, 15:22
    +2
    Топтание фронта на месте приведет к тому, что все будет разрушено в зоне досягаемости огня. И печально то , что это не исключает потерь как среди военнослужащих так и мирного населения. Поэтому такая тактика (о стратегии речь даже не идет) к победе не приближает. Левобережье им не жалко. Вот массированные удары по Львову и Ивано-франковску были бы хорошим уроком. Пройдут годы и будет власть заявлять, что надо было бить Галицию, а не русские земли. Имхо.
  5. НСВ
    НСВ Сегодня, 15:31
    0
    Какие новые защитить???Вы о чём?????С таким гарантом,тут старые скоро отдавать прийдется!!!