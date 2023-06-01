Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ: есть жертвы среди мирного населения

Мирное население на новых и приграничных территориях России продолжает страдать от украинского террора. Целями артиллерии противника все чаще становятся гражданские объекты инфраструктуры и жилые дома.
Так, сегодня очередному массированному обстрелу подверглась Новая Каховка (Херсонская область). По данным местных властей и медиа, серьезные повреждения получили сразу несколько гражданских строений.
В частности, сообщается об ударе по трем частным домам на улице Гидростроителей. Прилеты снарядов ВСУ также зафиксированы на улице Карла Маркса.
К сожалению, не обошлось без жертв. По предварительным данным погиб пожилой мужчина, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы.
Стоит отметить, что в последние дни ожесточенным обстрелам подвергаются не только новые территории России, но и приграничные населенные пункты Брянской, Курской и Белгородской областей.
Очередному массированному обстрелу со стороны ВСУ из артиллерии и РСЗО сегодня подвергся город Шебекино Белгородской области, а также село Новая Таволжанка в Шебекинском округе, где по сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, один мирный житель получил осколочные ранения.