New York Times: Вашингтон обеспокоен усилением угрозы со стороны Северного флота России

Положение в арктическом регионе на фоне непростой геополитической ситуации в мире всё больше интересует Запад. Особенно беспокоит его то, что значительная часть Арктики находится под контролем России.
Как пишет американская газета New York Times, в Вашингтоне встревожены вероятным усилением угрозы со стороны российского флота в арктическом регионе. По словам обозревателя издания Стивена Эрлангера, причинами этому стали изменения климата, которые ведут к таянию ледников, открывая таким образом новые морские пути на Севере. Всё это усиливает конкуренцию между странами в Арктике, считает Эрлангер.
Обозреватель отметил, что опасение американцев вызывает модернизированный российский Северный флот, который может нанести США «красный правый хук» - так в НАТО называли проход российских (ранее советских) кораблей через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, чтобы угрожать восточному побережью США.
По мнению Эрлангера, Россия имеет сильные позиции в Арктике благодаря современному оружию и военно-морским базам, в отличие от НАТО, которые сильно уязвимы в этом регионе.
Очевидно, что одной из главных задач НАТО должно стать сдерживание России в Арктике
- заключил обозреватель New York Times.
Арктическими странами считается восемь государств, шесть из которых (кроме России и Швеции) являются членами Североатлантического альянса.