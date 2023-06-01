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New York Times: Вашингтон обеспокоен усилением угрозы со стороны Северного флота России

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New York Times: Вашингтон обеспокоен усилением угрозы со стороны Северного флота России

Положение в арктическом регионе на фоне непростой геополитической ситуации в мире всё больше интересует Запад. Особенно беспокоит его то, что значительная часть Арктики находится под контролем России.


Как пишет американская газета New York Times, в Вашингтоне встревожены вероятным усилением угрозы со стороны российского флота в арктическом регионе. По словам обозревателя издания Стивена Эрлангера, причинами этому стали изменения климата, которые ведут к таянию ледников, открывая таким образом новые морские пути на Севере. Всё это усиливает конкуренцию между странами в Арктике, считает Эрлангер.

Обозреватель отметил, что опасение американцев вызывает модернизированный российский Северный флот, который может нанести США «красный правый хук» - так в НАТО называли проход российских (ранее советских) кораблей через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, чтобы угрожать восточному побережью США.

По мнению Эрлангера, Россия имеет сильные позиции в Арктике благодаря современному оружию и военно-морским базам, в отличие от НАТО, которые сильно уязвимы в этом регионе.

Очевидно, что одной из главных задач НАТО должно стать сдерживание России в Арктике

- заключил обозреватель New York Times.

Арктическими странами считается восемь государств, шесть из которых (кроме России и Швеции) являются членами Североатлантического альянса.
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:56
    +2
    Через СП самый короткий путь до США нашим МБР с мобильных и шахтных комплексов и для Кинжала тоже." Потепление" климата тут не причём.СП 41 не по чистой воде дрейфует.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 15:56
    +1
    Так вот из-за чего весь этот визг про глобальное потепление!
    Пугают Калибры в районе Гренландии?
    Похоже, америкосов устроил бы новый ледниковый период.
  3. Руслан Саидов
    Руслан Саидов Сегодня, 15:58
    +2
    Да это даже не смешно, вбросы для расслабления, не более
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 16:00
    +1
    Правильно, НАТОвцы переживают. Построены две мощные базы, на Земле Франца Иосифа и на о. Котельном, Новосибирский архипелаг. Плюс Наш Северный флот, который в первую очередь обеспечивается новыми( современными) кораблями и подводными лодками. Плюс Наш самый мощный ледокольный флот в мире. Северное направление закрыто станциями раннего предупреждения о ракетном ударе и системами ПВО.Нам некуда деваться. У Нас самая протяженная граница по бассейну Северного Ледовитого океана. Таяние льдов, позволяет более длительное время использовать Севморпуть. И желание создать конкурентный маршрут, южному трафику, из Азии через север.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:04
    0
    Вашингтон обеспокоен усилением угрозы со стороны Северного флота России
    . Да ладно. Было б удивительно, если б они и эту тему не затронули, заодно и вообще.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:09
    -1
    Вот ещё одна заноза в заднице у американцев,она там белых медведей считает ,кстати прикольно дрейфует,вот не несёт её в Датский пролив,хоть ты тресни.
  7. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 16:10
    -1
    А какая ам угроза со стороны северного флота ? Чебаненко старичок? Петр 1 полуживой с древним вооружением и ПВО? Может Нахимов на стадии стапелей? Или Кузнецов угрожает авиакоылом 100 сушек с дрло? Хватит уже сову на глобус то натягивать ... В вмф у нас только стратеги более менее могут угрозу создать им , и то 1 раз за службу. НК вчистую слили
  8. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 16:14
    +2
    Очевидно, что одной из главных задач НАТО должно стать сдерживание России в Арктике
    Они не Россию собираются сдерживать, а Китай (болтать для отвода глаз они могут что угодно). "Северный морской путь" важен Китаю т.к. он понимает, что его ждет длительное противостояние.
  9. Roust
    Roust Сегодня, 16:19
    +2
    Ну, чтож?! Правильно всё, нас должны бояться. Хорошо, хоть англосаксы вспомнили про наш КСФ. С Праздником, Днём Северного Флота всех Братишек!
  10. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:28
    0
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    С Днем рождения мой, уже родной Северный Флот!!!