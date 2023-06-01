В Шебекино в результате обстрелов ВСУ загорелось жилое здание

В городе Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны боевиков киевского режима горит пятиэтажное жилое здание. Судя по опубликованным очевидцами кадрам, пожар охватил всю крышу строения. Недалеко от горящего здания расположено здание районной администрации, также получившее повреждения.Также сообщается, что в результате обстрела украинской армией Шебекино из систем РСЗО "Град" пострадал один местный житель, получивший осколочное ранение правой стопы. Во всем городе нарушено электроснабжение. Появившаяся ранее информация о погибших и раненых в результате попадания в автобус не подтверждается ни представителями местных властей ни бригадой скорой помощи, осмотревшей автобус и убедившейся в том, что он пуст.Самый крупный городской пункт временного размещения постепенно заполняется жителями Шебекино, поэтому все прибывающие горожане организованно отправляются в свободные ПВР, где им предоставляется все необходимое.Кроме того, под артиллерийский обстрел боевиков киевского режима попало село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительным данным, пострадали два человека, работающие преподавателями в местной школе. Мужчина получил осколочные ранения правого предплечья, а женщина - осколочные ранения обеих рук. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.Под обстрелы ВСУ также попали еще несколько населенных пунктов в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области. В селе Новая Таволжанка в результате попадания украинского снаряда загорелся жилой дом, еще несколько частных домовладений пострадали от взрывной волны.