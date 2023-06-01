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В Шебекино в результате обстрелов ВСУ загорелось жилое здание

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В Шебекино в результате обстрелов ВСУ загорелось жилое здание



В городе Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны боевиков киевского режима горит пятиэтажное жилое здание. Судя по опубликованным очевидцами кадрам, пожар охватил всю крышу строения. Недалеко от горящего здания расположено здание районной администрации, также получившее повреждения.

Также сообщается, что в результате обстрела украинской армией Шебекино из систем РСЗО "Град" пострадал один местный житель, получивший осколочное ранение правой стопы. Во всем городе нарушено электроснабжение. Появившаяся ранее информация о погибших и раненых в результате попадания в автобус не подтверждается ни представителями местных властей ни бригадой скорой помощи, осмотревшей автобус и убедившейся в том, что он пуст.

Самый крупный городской пункт временного размещения постепенно заполняется жителями Шебекино, поэтому все прибывающие горожане организованно отправляются в свободные ПВР, где им предоставляется все необходимое.

Кроме того, под артиллерийский обстрел боевиков киевского режима попало село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительным данным, пострадали два человека, работающие преподавателями в местной школе. Мужчина получил осколочные ранения правого предплечья, а женщина - осколочные ранения обеих рук. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Под обстрелы ВСУ также попали еще несколько населенных пунктов в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области. В селе Новая Таволжанка в результате попадания украинского снаряда загорелся жилой дом, еще несколько частных домовладений пострадали от взрывной волны.

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18 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:17
    +5
    Ну вот вам и новый Донецк.Правда тут Авдеевки нет и нужно отодвигать фронт на Запад,чтобы прекратить обстрелы.А не ждать пока Шебекино сравняют с землёй.До каких пор мы будем позволять подобное?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:36
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Ну вот вам и новый Донецк.Правда тут Авдеевки нет и нужно отодвигать фронт на Запад,чтобы прекратить обстрелы.А не ждать пока Шебекино сравняют с землёй.До каких пор мы будем позволять подобное?

      Просто нужно в ответ за Шебекино ударить по Львову фосфорными боеприпасами и сжечь пару кварталов. am
      1. Датчанин
        Датчанин Сегодня, 15:42
        +3
        Кто ударять будет ?....только призывы одни здесь .....а по факту: кто может приказать ударить , тому это не нужно.....
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:18
    +7
    Отрываются на гражданских, шароварные.... am
    Гореть им в Аду.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:20
      +9
      Неужели никто ничего подобного не предполагал,устраивая жест доброй воли?
      1. Amper
        Amper Сегодня, 16:20
        +2
        Предполагать, планировать, разведывать, мобилизовать - дело НАСТОЯЩИХ руководителей. soldier Барыги заняты сделками. bully Все остальное им ПО. fellow
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 15:26
      +1
      Каков поп такой и приход. Сколько городов их хозяева с лица земли стёрли?
  3. Million
    Million Сегодня, 15:19
    +7
    Сейчас напишут,что все это вранье и верить надо только официальным источникам.
  4. НСВ
    НСВ Сегодня, 15:28
    +2
    В этой стране вообще есть , кто-то,кто может наконец принять решение!!!!????Какие ещё краслинии????Война уже под Белгородом,а у них ....обеспокоенность!!!Жалко ,жалко ,что свинорылы так мало пустили по Москве!!!Может тогда б,начали думать о гражданах!!!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:43
      +3
      Жалко ,жалко ,что свинорылы так мало пустили по Москве
      Нефтепровод цел, Лондон цел, остальное фиолетово.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:28
    +2
    Сейчас наверняка украинские СМИ напишут, что в этом доме были расквартированы ВС РФ, что русские прячутся за мирных жителей, что это у русских упала их же ракета ПВО, и прочее, и прочее
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:30
    +2
    С мирняком воевать у "первой армии Европы" завсегда получается , но потом плакать не надо , когда ответка придет , а она придет не сомневайтесь ВСУки
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:39
    +4
    нудк РФ ушла с укрр с харьковской области противник пришёл и стал бить по РФ ! все закономерно война идет ! пока киевский режим не уничтожим так и будет дальше а дальше только больше ! ну либо я не прав !
  8. vova1910
    vova1910 Сегодня, 15:46
    0
    Коллективный Запад мечтает захватить Шебекино
    1. Задира
      Задира Сегодня, 16:06
      +1
      Коллективный Запад мечтает захватить Шебекино

      Это вряд ли. Скорее планирует привести к власти в РФ других (более послушных) персонажей. Только ведь к власти могут прийти не навальнята, а красные, которым терять (кроме цепей) нечего
  9. certero
    certero Сегодня, 15:53
    +3
    Год назад был один снаряд в неделю, полгода назад 10 снарядов в неделю, несколько месяцев назад десяток снарядов в день, неделю назад снарядов в день стало 500 и больше, а сегодня Гладков уже не пишет о количестве прилётов потому что сосчитать невозможно. Так всегда бывает, когда противник не получает никакого противодействия. Во всяком случае, я ни разу не прочитал о том что по противнику который обстреливает Шебекино был нанесён бомбовоштурмовой, артиллерийский или ракетный удар.
    Поэтому единственным решением будет отселение жителей из приграничной полосы.
    Пока власти на это не идут, но другого способа защитить жителей не остаётся.
    Хочется спросить у нашего верховного это такой план хороший у него?
  10. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:00
    +1
    Мне кажется, нам надо налаживать разведку и её взаимодействие с авиацией и артиллерией. Чтобы данные поступали в режиме реального времени: выстрел с той стороны - и тут же прилетела ответка. Если наша разведка, авиация и артиллерия работают нормально, получается, что они как-то по отдельности действуют. Только так можно отучить свинорылых обстреливать наши территории. Либо заходить в Харьковскую, Сумскую области и отдвигать укровермахт от нашей границы, но на это, я так понимаю, сил и средств недостаточно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:18
      +2
      Это такая комплексная проблема.Она даже не столько от наличия тех.средств зависит..А от СИСТЕМЫ...Как может условный полковник пропустить мимо себя доклад,разведсообщение.Когда какой то лейтенант вызывает на помощь авиацию,высшие силы не могут оставаться в стороне.И это наше слабое звено