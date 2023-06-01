Партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 поступила на вооружение ВКС РФ

Российское Минобороны получило новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, боевые машины уже отправились к новому месту дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
Российские ВКС получили партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Как заявили в ОАК, это первая поставка самолетов оперативно-тактической авиации в этом году. Бомбардировщики были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, прошли весь положенный комплекс наземных и летных испытаний перед передачей военным.
Сколько самолетов в переданной партии не сообщается, поставка прошла по программе текущего года. Техника уже принята инженерно-техническим составом и отправилась к месту дислокации. Не исключено, что часть новых самолетов в ближайшее время присоединится к специальной военной операции.
Стоит отметить, что в последне время военные получают фронтовые бомбардировщики Су-34М, что значит модернизированный. Обновленный самолет получил новую авионику, высокоточное вооружение и набор из нескольких подвесных разведывательных контейнеров. Сообщалось, что до 2027 года военные планируют получить 76 модернизированных Су-34М новой постройки, кроме того, планируется модернизация всего парка стоящих на вооружении Су-34 до уровня Су-34М.
Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. Способен выполнять задачи без истребителей прикрытия. Использует управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.