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Партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 поступила на вооружение ВКС РФ

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Партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 поступила на вооружение ВКС РФ

Российское Минобороны получило новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, боевые машины уже отправились к новому месту дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.


Российские ВКС получили партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Как заявили в ОАК, это первая поставка самолетов оперативно-тактической авиации в этом году. Бомбардировщики были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, прошли весь положенный комплекс наземных и летных испытаний перед передачей военным.

Сколько самолетов в переданной партии не сообщается, поставка прошла по программе текущего года. Техника уже принята инженерно-техническим составом и отправилась к месту дислокации. Не исключено, что часть новых самолетов в ближайшее время присоединится к специальной военной операции.

Стоит отметить, что в последне время военные получают фронтовые бомбардировщики Су-34М, что значит модернизированный. Обновленный самолет получил новую авионику, высокоточное вооружение и набор из нескольких подвесных разведывательных контейнеров. Сообщалось, что до 2027 года военные планируют получить 76 модернизированных Су-34М новой постройки, кроме того, планируется модернизация всего парка стоящих на вооружении Су-34 до уровня Су-34М.

Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. Способен выполнять задачи без истребителей прикрытия. Использует управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.
Использованы фотографии:
ОАК
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32 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:29
    0
    Российские ВКС получили партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Как заявили в ОАК, это первая поставка самолетов оперативно-тактической авиации в этом году.


    Середина года,а только первая поставка.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:32
      +5
      Нельзя в открытых СМИ указывать сколько, когда и куда поступит военной техники. Хоть какой.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 15:35
        +1
        Нельзя в открытых СМИ указывать сколько, когда и куда поступит военной техники.

        А напужать? Им можно пугать нас F-16? А нам?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:38
          +7
          Зачем пужать? Пусть этим ДАМ в Твиттере занимается - у него работа такая. Нам не пужать их надо, а колбасить жостко без лишних слов.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 15:40
            +4
            По идее новые Су-34М должны иметь возможность применять КР Х-59МК2 (экспортный вариант назвали Х-69) и КР Х-50,а то всё время гонять стратеги не вариант.Да и Х-101/Х-555 более дорогие ракеты и ЭПР у них больше. Авиационную высокоточную крылатую ракету Х-69 впервые показали широкой публике на международном военном форуме «Армия-2022».

            Ракета несёт 310 кг взрывчатки при дальности поражения — 290 км. Масса Х-69 составляет 710 кг, а скорость может колебаться в диапазоне от 700 до 1000 км/ч.


            Ракета имеет комбинированную систему навигации и управления — автономную инерциальную систему с корректировкой курса по данным спутников навигации ГЛОНАСС и оптико-электронную систему самонаведения по записанной в память ракеты эталонной карте местности. Как следствие — отклонение от цели не превышает пяти метров.

            https://www.ixbt.com/news/2022/08/17/novejshaja-aviacionnaja-raketa-h69-imeet-kvadratnoe-sechenie-a-otklonenie-ot-celi-ne-prevyshaet-pjati-metrov.html
            1. drone-expert
              drone-expert Сегодня, 15:58
              -6
              Цитата: Orange-Bigg
              По идее новые Су-34М должны иметь возможность применять КР Х-59МК2


              Все эти завывания ВВС о "высокоточных ракетах" разбиваются об их феерическую коррупционную стоимость, а также крайне ограниченный объем производства.

              Планирующие бомбы завернули во многом именно потому, что они мешали пилить на ракетах. Особенно если учесть, что в планирующей бомбе большую часть электроники можно купить на Алиэкспресс в 50 раз дешевле барахла нашего ВПК. По факту нужна только CRPA-антенна Комета для приема ГЛОНАСС в условиях РЭБ.

              Все эти "ракетки" просто забудьте. Посмотрите на Лостамор сколько даже ЛМУР набил и хочется плакать и смеяться на фоне успехов Ланцета, да даже наших дешманских FPV-дронов. Они бьют под 70 единиц техники украинцев в месяц. Больше чем весь наш ВВС за офигиярд денег вместе взятых. Даже больше чем ВВС+артиллерия, если речь идет о контрбатарейной борьбе и подавлении РЛС.

              Самолетики - это для парадов. Причем даже и на парадах в Москве ссат летать уже 2й год, т.к. достаточно одного Стингера диверсанта на крыше, чтобы все поняли чего такие ВВС стоят.
              1. Руслан Саидов
                Руслан Саидов Сегодня, 16:01
                +7
                Не сравнивайте ланцеты и другие изделия тактического звена с ракетами дальнего действия, тылы, базы, объекты пво, рлс, ком центры и т д в глубине тыла чем выносить ао вашему?
                1. drone-expert
                  drone-expert Сегодня, 16:07
                  -4
                  Цитата: Руслан Саидов
                  Не сравнивайте ланцеты и другие изделия тактического звена с ракетами дальнего действия, тылы, базы, объекты пво, рлс, ком центры и т д в глубине тыла чем выносить ао вашему?


                  На дальнюю дистанцию у нас летают на 90% Шахиды и 10% Калибры сейчас. По факту задача истощения ПВО Украины и поражения небольших целей типа "бронемашина" в глубоком тылу Украины сейчас делают также дроны.

                  Если бы ВВС у нас не была для мебели, то мы бы давно выйграли войну. Однако сказка о ковровых бомбардировках осталась сказкой для детей на ночь. Пришел злой волк ПВО и укусил наши ВВС за бочок. Дай там Бог, чтобы наши ВВС хоть планирующими бомбами воевать начали. Сейчас непонятна отдача инвестиций в них. За такие бабки можно было купить ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ дронов и ПВО Украины давно бы перестало существовать, т.к. столько ракет ЗРК нет ни у Украины, ни у НАТО.
              2. Vlad.by
                Vlad.by Сегодня, 16:10
                +4
                Завывания ВВС… барахло нашего ВПК…
                «… а ты, милок, за наших, аль за коммунистов?»
                И и че ты сюда приперся, тут диарейных и без тебя хватает.
              3. 30 вис
                30 вис Сегодня, 16:45
                0
                Цитата: drone-expert
                Самолетики - это для парадов. Причем даже и на парадах в Москве ссат летать уже 2й год, т.к. достаточно одного Стингера диверсанта на крыше, чтобы все поняли чего такие ВВС стоят.

                Может и так . а может и нет . Для чего свидоукры выпрашивают у омэриги Ф-16 ? У всего запада просят эти ненужные ни кому боевые самолёты .. Для чего ?
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:55
        +1
        Цитата: Nexcom
        Нельзя в открытых СМИ указывать сколько

        Нельзя, но вычислить по открытым источникам можно.
        Общее количество Су-34М, построенных в 2022 году, составило десять единиц, а общее количество изготовленных по контракту 2020 года — 14 самолетов.
        Общее количество построенных Су-34 достигло предположительно 153 единиц, включая семь опытных и предсерийных самолетов.

        Допустим, что начали работать в 2 смены и за год склепают 20 шт.
        Тогда за полгода =10шт., т.е. 2/3 эскадрильи.
        З.Ы. Потери на украинском ТВД 6....8шт.
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 15:40
      +2
      Какая разница, может зато сразу эскадрильный комплект. Чего гадать то?
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:41
      -10
      Смотря сколько в этой поставке самолетов... И вообще, на украине они сейчас не так актуальны -так, если только ФАБы с приделанными крылышками выпускать, да и то, с оглядкой -нет ли где в кустах спрятанного Patriot. Нужнее СУ-35, но тоже модернизированные, т.к. 2шт. уже сбиты Patriotами
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:51
        +2
        Нужнее Су-57.Он и малозаметный и радары у него получше для обнаружения и уничтожения той же ПВО.
        1. drone-expert
          drone-expert Сегодня, 16:16
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Нужнее Су-57.Он и малозаметный и радары у него получше для обнаружения и уничтожения той же ПВО.


          Ага, включил РЛС и сама малозаметность)))))) Вот что интересно такой же бред у ребят, которые заказывают самолеты у Сухого.

          БПЛА Охотник еще менее заметный, чем Су-57, т.к. основная заметность на деле связана с воздухозаборником и соплом турбины. От Су-57 отказались индусы, т.к. в отличии от F-22 у него фронтально воздухозаборник НЕ ИМЕЕТ ВООБЩЕ СТЕЛЗТЕХНОЛОГИИ. Иными словами, фронтально Су-57 отсвечивает также как и Су-35. В Охотнике воздухозаборник перебросили на летающее крыло сверху, поэтому для ЗРК светящих снизу он обычно вне зоны облучения. Также у Охотника есть плоское сопло. Су-57 не может его иметь из-за нашего бреда никому не нужной сверхманевренности при современных ракетах "воздух-воздух" и обнаружении более чем на 150 км обычных самолетов типа F-16 даже на РЛС Су-34.

          На западе правильно пишут про отвратительный менеджмент в нашем производстве ВВС, где клепают старье или битую продукцию, но не производят ударные БПЛА при готовом проекте.

          Ах, да. Охотник в 4 раза дешевле Су-57. Пилить сложнее. Действительно беда.
    4. drone-expert
      drone-expert Сегодня, 15:52
      -3
      Цитата: Orange-Bigg
      Середина года,а только первая поставка


      Не подскажите, а зачем нужны еще Су-34? У нас их до СВО было 147 штук. Потеряли около 10 штук. Однако по факту 70% парка Су-34 курит бамбук, т.к. просто не работает как тактическая авиация.

      Бомбометанием чаще занимается истребитель Су-35, т.к. имеет защиту от ПЗРК как Витебск. Роль штурмовика больше выполняют дедушки Су-25 (типа металлом потерять не жалко).

      Бомберам не хватает планирующих бомб, сами они на хрен не нужны даже в количестве 50 штук, пока не подавлено ПВО.

      Сухой вместо того, чтобы пилить на Су-34 лучше бы оторвал задницу и доделал БПЛА Охотник, который в 3 раза дешевле Су-34, но куда более скрытный и главное там нет "героя-пилота", который тупо ссыт летать за фронт. Робот в отличии от пилота не боится умереть, как показал опыт СВО это играет решающее значение во многих случаях.

      Я бы пока Сухой не доделает Охотник на месте Путина просто бы перестал платить Сухому. Его продукция сейчас имеет крайне низкую эффективность на фронте. Пока Охотника нет, лучше потратить деньги на 10.000 планирующих бомб, чем купить еще одного утенка, который в ужасе от ПВО украинцев будет ныкаться на аэродроме.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:56
        -1
        Да хотя бы для масированного применения планирующих бомб по целям,которых нынче в избытке.
        1. drone-expert
          drone-expert Сегодня, 16:01
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Да хотя бы для масированного применения планирующих бомб по целям,которых нынче в избытке.


          Вообще-то один Су-34 может бросить 10 (ДЕСЯТЬ) планирующих бомб из ФАБ-500. У нас производство планирующих бомб до сих пор опытное и более 30 планирующих бомб в день мы никогда не бросали. Можете поржать над нашими ВВС, но вам хватит даже 5 штук Су-34, чтобы выполнять текущие задачи бомбометания.
          1. Гнусный скептик
            Гнусный скептик Сегодня, 16:23
            -2
            Вообще-то один Су-34 может бросить 10 (ДЕСЯТЬ) планирующих бомб из ФАБ-500.

            Даже в теории не больше 8
            истребитель Су-35, т.к. имеет защиту от ПЗРК как Витебск

            На Су-35 не установлен Л-370. Хотя эту фразу вообще тяжело понять, она нарушает правила построения предложений в русском языке.
      2. Комментарий был удален.
      3. фигвам
        фигвам Сегодня, 16:12
        -1
        Цитата: drone-expert
        Бомбометанием чаще занимается истребитель Су-35

        Су-35 занимается прикрытием Су-34
        Цитата: drone-expert
        Роль штурмовика больше выполняют дедушки Су-25

        А роль бомбардировщика как раз выполняет Су-34
        1. drone-expert
          drone-expert Сегодня, 16:21
          0
          Цитата: фигвам
          А роль бомбардировщика как раз выполняет Су-34


          Это в ваших книжках для школьников так написано и в мозгах у местных диванных экспертов.

          Сейчас типичный бомбовый удар делается от силы 2мя 500 кг бомбами. Поэтому повышенная бомбовая нагрузка Су-34 вообще не нужна. Однако гении из Сухого не поставили на Су-34 систему подавления ПЗРК Витебск как на Ка-52, а основная угроза именно от ПЗРК, т.к. ЗРК отогнали от фронта на 50 км наши Ланцеты и артиллерия. Витебск стоит на Су-35, поэтому он более защищенный для миссии бомбера в реалиях СВО, а не фантазиях диванных стратегов.

          Если посмотреть потери, то видно, что большая часть Су-35 потеряна именно в миссии как бомбардировщики.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:37
    -1
    до 2027 года военные планируют получить 76 модернизированных Су-34М новой постройки

    Интересно, а сколько новых летчиков ВВС получит до 2027 года?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:39
      +1
      Вы шпыён? Зачем Вам такие данные?
      ---------------
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 15:59
        -3
        Вы шпыён? Зачем Вам такие данные?

        Угу, вот записал что до 2027 года планируют получить 76 (не больше и не меньше) Су-34М. Ведь кто-то сидит у военных и планирует. А нужны будут эти самолеты, может лучше потратиться на Ланцеты и Орланы? Толку похоже от Су-34 особого нет, уж больно легко его сбили 13 мая и летчиков жаль.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:41
      -1
      Два ВУЗа оотовят летный состав.Надо безусловно больше.И техника нужна,и люди..
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:46
      +3
      Цитата: Konnick
      сколько новых летчиков ВВС получит

      Краснодарское училище единственное учебное заведение в России, осуществляющее подготовку военных лётчиков.
      Всего в 2022 году училище выпустило 400 военных летчиков. Из них диплом с отличием и золотой медалью получили 11 человек, диплом с отличием — 55 человек
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:57
        -1
        В Воронеже Академия имени Жуковского еще.Не?
  3. egor1712
    egor1712 Сегодня, 15:40
    +1
    Хороший самолет. И напарники в тандеме.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 16:18
      0
      Хороший самолет

      Только танк всушный долбил по нашим пограничникам в Шебекино, где эти хорошие были? Или им уже запретили ближе 100 километров к границе не приближаться? Тьфу, так и уехал танк. Позор очередной. Дорогой не значит хороший.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:42
    +1
    боевая нагрузка — до восьми тонн.

    Наверно, если керасина наполовину залить, то можно и 10 тонн. На 2000 км. хватит.
    Не пора ли к десятитонной АВБПМ крылышки пришпандорить и к этим Сушкам прицепить?
    Мечтаю фейерверк увидеть.
  5. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 16:25
    0
    Это хорошо. Чтобы количество взлетов, равнялось количеству приземлений. «Так говорится в армейской авиации»… Сам подводник, не знаю как правильно
  6. gig334
    gig334 Сегодня, 16:45
    0
    до 2027 года военные планируют получить 76 модернизированных Су-34М


    Мало конечно, таких в год как минимум 100 шт надо делать, а не выдавливать их по капли .Особенно сейчас.