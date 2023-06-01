Российское правительство продлит запрет на въезд грузового транспорта из Европы до 2024 года

Российское правительство продлит запрет на въезд грузового транспорта из ряда государств Европы до 30 декабря 2024 года. Сейчас ограничения на пересечение западной границы в отношении фур из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины действует до 30 июня текущего года.
О подготовке документа, продлевающего запрет еще на полгода, сообщали в секретариате первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова в апреле. Сегодня его проект был внесен на рассмотрение российского кабмина, рассказал РИА Новости источник, знакомый с разработкой и прохождением документа.
При этом на ряд грузов ограничения распространяться не будут. В список исключений для транспортировки в РФ, в частности, включены некоторые непродовольственные товары первой необходимости, такие как лекарства, контрацептивы, бумага и картон. Также в нем есть мясо, рыба, молочные продукты, некоторые виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, удобрения, алкоголь. Разрешен ввоз гуманитарной помощи и почтовых отправлений.
Впервые запрет на ввоз ряда товаров, в том числе транзит по российским дорогам, большегрузным автотранспортом был введен правительством РФ с 10 октября 2022 года в качестве зеркальной меры на аналогичные ограничения со стороны Евросоюза. Российский кабмин дважды продлевал действие документа, вначале до конца прошлого года, затем до 30 июня текущего.
Особые условия действуют для транзита грузов из Европы через территорию Белоруссии. Разрешен въезд в Россию полуприцепам и полуприцепам, вне зависимости от страны их регистрации, если они буксируются автомобильными тягачами, зарегистрированными в РФ или Республике Беларусь. Российское правительство установило специальные правила по перегрузке товаров и перецепке прицепов, идущих автотранспортом из стран ЕС, на ряде пограничных пропускных пунктах. Данные ограничения не распространяются на Калининградскую область.