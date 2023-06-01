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Российское правительство продлит запрет на въезд грузового транспорта из Европы до 2024 года

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Российское правительство продлит запрет на въезд грузового транспорта из Европы до 2024 года

Российское правительство продлит запрет на въезд грузового транспорта из ряда государств Европы до 30 декабря 2024 года. Сейчас ограничения на пересечение западной границы в отношении фур из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины действует до 30 июня текущего года.


О подготовке документа, продлевающего запрет еще на полгода, сообщали в секретариате первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова в апреле. Сегодня его проект был внесен на рассмотрение российского кабмина, рассказал РИА Новости источник, знакомый с разработкой и прохождением документа.

При этом на ряд грузов ограничения распространяться не будут. В список исключений для транспортировки в РФ, в частности, включены некоторые непродовольственные товары первой необходимости, такие как лекарства, контрацептивы, бумага и картон. Также в нем есть мясо, рыба, молочные продукты, некоторые виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, удобрения, алкоголь. Разрешен ввоз гуманитарной помощи и почтовых отправлений.

Впервые запрет на ввоз ряда товаров, в том числе транзит по российским дорогам, большегрузным автотранспортом был введен правительством РФ с 10 октября 2022 года в качестве зеркальной меры на аналогичные ограничения со стороны Евросоюза. Российский кабмин дважды продлевал действие документа, вначале до конца прошлого года, затем до 30 июня текущего.

Особые условия действуют для транзита грузов из Европы через территорию Белоруссии. Разрешен въезд в Россию полуприцепам и полуприцепам, вне зависимости от страны их регистрации, если они буксируются автомобильными тягачами, зарегистрированными в РФ или Республике Беларусь. Российское правительство установило специальные правила по перегрузке товаров и перецепке прицепов, идущих автотранспортом из стран ЕС, на ряде пограничных пропускных пунктах. Данные ограничения не распространяются на Калининградскую область.
Использованы фотографии:
https://pxhere.com/ru/photo/1593813
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2 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:07
    0
    Российское правительство продлит запрет на въезд грузового транспорта из Европы до 2024 года
    "играть" можно, нужно, в обе стороны... надеюсь поддавки закончились, навсегда.
  2. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 16:54
    0
    Сейчас ограничения на пересечение западной границы в отношении фур из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины действует до 30 июня текущего года.

    Идиоты! Фурам ездить нельзя? А шаландам? А бочкам? А контейнеровозам?
    Фура - разновидность прицепа для грузовика! Запретите ездить грузовикам и водителям грузовиков. Наши камеры не хотят фиксировать нарушения падэдэ грузовиков с европейскими номерами, этим они пользуются и грубо нарушают наши национальные падэдэ. Попросту плюют