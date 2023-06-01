Глава российской администрации Харьковской области: ВС РФ вплотную подошли к Купянску

Российская армия ведет локальные наступательные действия на нескольких направлениях. Ранее сообщалось об ожесточенных боях на Марьинском и Авдеевском (ДНР) направлениях, где ВС РФ выбили противника с «опорников» под Красногоровкой.
Сегодня стало известно об успехах нашей армии и в Харьковской области. Так, ВС РФ вплотную приблизились к Купянску, о чем пишет ТАСС со ссылкой на главу ВГА региона Виталия Ганчева.
Со слов чиновника, линия боевого соприкосновения проходит уже в непосредственной близости от города, который разделен на две части рекой Оскол. Левобережная часть сейчас находится под контролем ВС РФ. При этом как выразился Ганчев, даже украинские СМИ не скрывают того, что уже фиксировались позиционные бои непосредственно в черте города.
Стоит отметить, что успехи российской армии на Харьковском направлении сегодня имеют огромную важность. Все дело в стом, что оставление ВС РФ своих позиций на территории региона осенью прошлого года дало ВСУ возможность вести ожесточенный артиллерийский обстрел населенных пунктов Белгородской области, а также открыло путь для вылазок ДРГ противника в наше приграничье.
В связи с участившимися в последнее время обстрелами региона, которые уже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, многие военные эксперты и политики высказались в пользу наступления ВС РФ на Харьковском направлении и занятия территорий, с которых украинские военные ведут обстрел мирных приграничных населенных пунктов.