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Глава российской администрации Харьковской области: ВС РФ вплотную подошли к Купянску

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Глава российской администрации Харьковской области: ВС РФ вплотную подошли к Купянску

Российская армия ведет локальные наступательные действия на нескольких направлениях. Ранее сообщалось об ожесточенных боях на Марьинском и Авдеевском (ДНР) направлениях, где ВС РФ выбили противника с «опорников» под Красногоровкой.


Сегодня стало известно об успехах нашей армии и в Харьковской области. Так, ВС РФ вплотную приблизились к Купянску, о чем пишет ТАСС со ссылкой на главу ВГА региона Виталия Ганчева.

Со слов чиновника, линия боевого соприкосновения проходит уже в непосредственной близости от города, который разделен на две части рекой Оскол. Левобережная часть сейчас находится под контролем ВС РФ. При этом как выразился Ганчев, даже украинские СМИ не скрывают того, что уже фиксировались позиционные бои непосредственно в черте города.



Стоит отметить, что успехи российской армии на Харьковском направлении сегодня имеют огромную важность. Все дело в стом, что оставление ВС РФ своих позиций на территории региона осенью прошлого года дало ВСУ возможность вести ожесточенный артиллерийский обстрел населенных пунктов Белгородской области, а также открыло путь для вылазок ДРГ противника в наше приграничье.

В связи с участившимися в последнее время обстрелами региона, которые уже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, многие военные эксперты и политики высказались в пользу наступления ВС РФ на Харьковском направлении и занятия территорий, с которых украинские военные ведут обстрел мирных приграничных населенных пунктов.
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12 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 16:04
    +4
    ну вот и отлично, раз это так. За месяц максимально приблизить свои позиции у городу, а к тому времени и Вагнеры отдохнут, покажут класс в городских боях.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 16:13
      -2
      Ну, надо же и другим побыть героями
      Ттттттттт
      Колокольчик бы починили, а то короткий короткий
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:06
    +9
    что успехи российской армии на Харьковском направлении сегодня имеют огромную важность. Все дело в стом, что оставление ВС РФ своих позиций на территории региона осенью прошлого года дало ВСУ возможность вести ожесточенный артиллерийский обстрел населенных пунктов Белгородской области,

    Это история надолго. Освободим Купянск - ВФУ будут его обстреливать, освободим Харьков - и по нему начнут бить, и так до Чопа. Уно варианто.
    1. Жан Батист
      Жан Батист Сегодня, 16:30
      0
      Нет, думаю если мы устроим " харьковскую мясорубку" которая напрашивается уже давно, разумеется после мобилизации ещё тысяч 200- 250. То после этого точно будет ясно кто папа , и дальше восполнять потери будет очень сложно, а на проигравшей эту битву стороне повиснет огромное психологическое давление, Харьков на секунду
      2 по величине город Краины, это вам не Бахмут.
  3. Фразах
    Фразах Сегодня, 16:10
    +3
    Чертовски неожиданные выводы по поводу Харькова. А есть еще общая граница и дальше Харьковской области, где наверняка надо подождать, вдруг там всё-таки не полезут.
  4. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:11
    +9
    линия боевого соприкосновения проходит уже в непосредственной близости от города, который разделен на две части рекой Оскол. Левобережная часть сейчас находится под контролем ВС РФ. При этом как выразился Ганчев, даже украинские СМИ не скрывают того, что уже фиксировались позиционные бои непосредственно в черте города.

    Как-то не очень понятно, что значит: левобережная часть под контролем ВС РФ? Под огневым контролем или там физически присутствуем? Если там наши подразделения присутствуют, то автор какую-то билеберду написал, а если только имеем возможность наносить артиллерийские и бомбовые удары, то надо так и писать.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:12
    +6
    В связи с участившимися в последнее время обстрелами региона, которые уже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, многие военные эксперты и политики высказались в пользу наступления ВС РФ на Харьковском направлении и занятия территорий, с которых украинские военные ведут обстрел мирных приграничных населенных пунктов.
    . Кто то сомневается, что кукуевские начнут кошмарить население на освобождённых территориях? Им все равно кого и как кошмарить, они перешли грань и перестали быть людьми, осталась сплошная нелюдь.
  6. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 16:12
    -1
    А есть российская администрация одесской области ? Ну или сумской и полтавской? Ну мне так , для себя , чисто поржать .. laughing администрация красного лимана и изюма есть русская ? В изгнании .. Сска клоуны
  7. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 16:15
    +4
    Когда бежали из Харьковской области, в руководстве РФ не догадывались, что оттуда Белгородскую область будут обстреливать? Или учения на Дальнем Востоке были важнее? С севера Харьковской области просто ушли. Ни разу не "договорняк". Когда оставляли Черниговскую и Сумскую области в качестве "жеста доброй воли", не возникало мыслей, что оттуда удобно обстреливать Брянск и Курск? " Меня не интересуют ваши намерения, меня интересуют ваши возможности".
  8. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 16:15
    +2
    Возможно, укровермахт именно этого и добивался.
    Пока нет явного перевеса в дальних ударах, гнать в атаки пехоту стратегически не выгодно. Будут, возможно, локальные успехи, но будет и проблемная точка, постоянно требующая подкреплений.
    Такое распыление сил опасно.

    Сейчас главное - усилить разведку, постоянно контролировать позиции артиллерии, ее склады, и бить по ним.
    Искать и находить танки, определять опасные направления, бить по танкам и резервам топлива и боеприпасов противника.
  9. Eug
    Eug Сегодня, 16:32
    0
    Вокруг Харькова почти сплошняком пригороды, и из города очень удобно атаковать наступающих, имея практически миллионник с транспортом, запасами продовольствия, медициной, моб.ресурсом в качестве тыловой базы. Штурмовать Харьков - не вариант, окружать - так на это надо как минимум треть от численности войск РФ... Та еще задачка.
  10. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:40
    +1
    Цитата: Жан Батист
    2 по величине город Краины, это вам не Бахмут.

    Цитата: Жан Батист
    2 по величине город Краины, это вам не Бахмут.

    Ну если Бахмут штурмовали 240 дней,то Харьков наверно года на 2 hi