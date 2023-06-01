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Генсек НАТО заявил, что решения о гарантиях безопасности для Украины пока не приняты

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Генсек НАТО заявил, что решения о гарантиях безопасности для Украины пока не приняты

В настоящее время Североатлантический альянс еще не принял какие-либо решения относительно гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.


По утверждению Столтенберга, приоритетной задачей в настоящее время является «победа» Украины в вооруженном конфликте. Таким образом, не давая никаких обещаний по поводу членства в альянсе и гарантий безопасности, руководство НАТО требует от Киева дальнейшего продолжения боевых действий. Теперь ему уже перестали что-либо обещать за это.

Хотя государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе Вашингтон представит очередной пакет политической и материальной помощи, понятно, что в Киеве ждут большей поддержки от Запада – или членство в НАТО, или гарантии безопасности. Но ни того, ни другого Запад предоставлять Украине пока не собирается.

Сегодня Зеленский сокрушенно заявил, что надежды на вступление Украины в Североатлантический альянс становятся все более далекими. Очевидно, что и до украинского руководства уже стало доходить: Запад не будет принимать Украину в НАТО, не будет рисковать собственной безопасностью ради поддержки киевского режима, и, если Украина перестанет или не сможет удовлетворять ее интересам, ее правительство благополучно «сольют».

Опыт по «утилизации» ставших ненужными союзников у США очень большой – можно вспомнить и южновьетнамский режим, и различных латиноамериканских диктаторов, а из недавнего – марионеточное правительство в Афганистане.
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6 комментариев
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  1. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 16:14
    +1
    Североатлантический альянс еще не принял какие-либо решения относительно гарантий безопасности для Украины
    И не примут! "Проблемы индейцев шерифа не интересуют"
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 16:20
      +2
      Цитата: pyagomail.ru
      И не примут! "Проблемы индейцев шерифа не интересуют"

      Все зависит от желания США обострить отношения с русскими . Америка далеко и евроиндейцев легко могут послать умирать за шерифа
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:18
    +1
    решения о гарантиях безопасности для Украины

    "Никогда такого не было и вот опять" (С) Черномырдин
    Обманули дурака на 4 кулака.)))
    21 февраля 2014
    Президент Украины объявил о соглашении с оппозицией.
    Согласно заявлению на сайте администрации президента Украины, участники переговоров в администрации Виктора Януковича, которые продолжались всю минувшую ночь, договорились о подписании соглашения по урегулированию кризиса в стране.
    Во встрече принимали участие лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Виталий Кличко, а также глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Польши Радослав Сикорский, глава МИД Франции Лоран Фабиус и российский омбудсмен Владимир Лукин.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:19
    0
    Кинула ТЫ! Ты, ты кинула ты!
    Ты, ты кинула ты! Ты, ты кинула ты!
    ТЫ ...ТЫ... ТЫ! wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:24
    +1
    Весь западный мир в труху из за украинцев? Что они из себя возомнили!Как бы предателей с проблемами ни кто не любит.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:37
    0
    Пока Украина прекрасно выполняет свою роль по нанесении потерь живой
    силе ВС РФ, утилизации устаревшей техники и обкатке новой. Зачем ей в НАТО? Там ведь может повернутся по всякому и что нибудь прилетит на порог Белого Дома или ещё куда. А оно кому нибудь надо? Ответ: нет.P.S. Думаю, что Зеленский уже имеет по крайней мере паспорт Израиля или ещё какой нибудь.