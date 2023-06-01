Генсек НАТО заявил, что решения о гарантиях безопасности для Украины пока не приняты

В настоящее время Североатлантический альянс еще не принял какие-либо решения относительно гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.По утверждению Столтенберга, приоритетной задачей в настоящее время является «победа» Украины в вооруженном конфликте. Таким образом, не давая никаких обещаний по поводу членства в альянсе и гарантий безопасности, руководство НАТО требует от Киева дальнейшего продолжения боевых действий. Теперь ему уже перестали что-либо обещать за это.Хотя государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе Вашингтон представит очередной пакет политической и материальной помощи, понятно, что в Киеве ждут большей поддержки от Запада – или членство в НАТО, или гарантии безопасности. Но ни того, ни другого Запад предоставлять Украине пока не собирается.Сегодня Зеленский сокрушенно заявил, что надежды на вступление Украины в Североатлантический альянс становятся все более далекими. Очевидно, что и до украинского руководства уже стало доходить: Запад не будет принимать Украину в НАТО, не будет рисковать собственной безопасностью ради поддержки киевского режима, и, если Украина перестанет или не сможет удовлетворять ее интересам, ее правительство благополучно «сольют».Опыт по «утилизации» ставших ненужными союзников у США очень большой – можно вспомнить и южновьетнамский режим, и различных латиноамериканских диктаторов, а из недавнего – марионеточное правительство в Афганистане.