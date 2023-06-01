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Telegram-канал назвал тип сбитого под Калугой беспилотника

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Telegram-канал назвал тип сбитого под Калугой беспилотника

После проведенного специалистами анализа обломков БПЛА, который обезвредили в Калужской области, он был идентифицирован. В регионе ранее уже фиксировались прилеты таких аппаратов.


Telegram-канал Shot назвал тип сбитого под Калугой беспилотника. Им оказался Ту-141 «Стриж», созданный в СССР.

Такой же дрон сбила российская ПВО в небе Калужской области 17 мая. Его обломки вскоре обнаружили вблизи автотрассы. А в феврале подобный аппарат, также залетевший в этот российский регион, зацепился за дерево в лесу и рухнул. Еще одного «Стрижа» сбили в марте в соседней Тульской области – в Киреевске.

Информация о сегодняшнем падении дрона под Калугой пока не получила официального подтверждения. Отмечается, что упав, аппарат взорвался, обломки разлетелись в радиусе ста метров, а на месте взрыва образовалась широкая воронка. При этом люди не пострадали.

Размер образовавшейся воронки – три на четыре метра. Можно предположить, что взрыв произошел в результате срабатывания взрывателя от удара о поверхность.

Незадолго до этого о падении неизвестного объекта в Дзержинском районе сообщал калужский губернатор Владислав Шапша.


Изначально Ту-141 «Стриж» не предназначался для использования его в качестве дрона-камикадзе. Но украинские военные модернизировали его для выполнения подобных задач. Для этого они устанавливают на БПЛА дополнительные емкости для топлива и начиняют корпус аппарата взрывчаткой. Переделанный «Стриж» способен преодолевать расстояния до тысячи километров.
Использованы фотографии:
https://vk.com/shapsha
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2 комментария
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  1. ASM
    ASM Сегодня, 16:36
    0
    Что-то мне подсказывает, что без потных рученок бритого п*тана здесь не обходится. Уж по части систем привязки/трансляции и наведения точно.
  2. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 16:36
    +1
    Ох еть!Вот задел Совиет Юнион сделал!До сих пор летаеть может!Но раз такое дело, знать совсем с БПЛа худо у наркоманов!А ведь конец то, у них, будет один!Зря стараются!