Telegram-канал назвал тип сбитого под Калугой беспилотника

После проведенного специалистами анализа обломков БПЛА, который обезвредили в Калужской области, он был идентифицирован. В регионе ранее уже фиксировались прилеты таких аппаратов.
Telegram-канал Shot назвал тип сбитого под Калугой беспилотника. Им оказался Ту-141 «Стриж», созданный в СССР.
Такой же дрон сбила российская ПВО в небе Калужской области 17 мая. Его обломки вскоре обнаружили вблизи автотрассы. А в феврале подобный аппарат, также залетевший в этот российский регион, зацепился за дерево в лесу и рухнул. Еще одного «Стрижа» сбили в марте в соседней Тульской области – в Киреевске.
Информация о сегодняшнем падении дрона под Калугой пока не получила официального подтверждения. Отмечается, что упав, аппарат взорвался, обломки разлетелись в радиусе ста метров, а на месте взрыва образовалась широкая воронка. При этом люди не пострадали.
Размер образовавшейся воронки – три на четыре метра. Можно предположить, что взрыв произошел в результате срабатывания взрывателя от удара о поверхность.
Незадолго до этого о падении неизвестного объекта в Дзержинском районе сообщал калужский губернатор Владислав Шапша.
Изначально Ту-141 «Стриж» не предназначался для использования его в качестве дрона-камикадзе. Но украинские военные модернизировали его для выполнения подобных задач. Для этого они устанавливают на БПЛА дополнительные емкости для топлива и начиняют корпус аппарата взрывчаткой. Переделанный «Стриж» способен преодолевать расстояния до тысячи километров.