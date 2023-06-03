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«Терминатор» и револьверы

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«Терминатор» и револьверы

Первый револьвер в фильме Джеймса Кэмерона "Терминатор" появляется на девятой минуте повествования, когда только что прибывший из будущего Кайл Риз отбирает револьвер у преследовавшего его полицейского. Этим револьвером оказывается "Смит энд Вессон" модели 15, ведущий свое происхождение от той самой десятой модели, которую в начале ХХ века по причине малого останавливающего действия сменили на старый "Кольт" воевавшие против повстанцев на Филиппинах американские морские пехотинцы.


После этого конфуза все еще руководивший фирмой 77-летний Дэниел Вессон применил на той же модели 1899 года более длинный патрон того же калибра, получивший название .38 Special, в котором за счет увеличения массы пороха и пули было увеличено не останавливающее, а наоборот - пробивное действие. Чтобы усилить останавливающее действие, пулю сделали тупоносой, создав на ее вершине площадку диаметром в 6 миллиметров. Именно под этот патрон компания "Смит энд Вессон" выпустила в 1949 году ту самую пятнадцатую модель, которая на момент съемок фильма состояла на вооружении в департаменте полиции Лос Анджелеса. Еще раз эту же модель можно увидеть в момент нападения Терминатора на полицейский участок, когда полиция пытается обороняться от киборга.



Ответвлением этой модели стал "Смит энд Вессон" модель 36, барабан которого был не шести-, а пятизарядным, а ствол был укорочен с четырех до двух дюймов. Этот револьвер был предназначен для скрытого ношения и использовался преимущественно детективами в штатском и федеральными агентами. В фильме такой револьвер можно увидеть лежащим на полу около детектива, нокаутированного Кайлом Ризом.



В фильме также можно увидеть "Кольт Питон", которым вооружен полицейский, осматривающий брошенный Терминатором патрульный автомобиль. Однако подобные револьверы никогда официально не состояли на вооружении полиции города Лос-Анджелес, поскольку это было бы непозволительной роскошью - стоимость засветившегося в кадре вороненого "Колта" с четырехдюймовым стволом составляла на то время 462 доллара, что втрое превышало стоимость "Смит энд Вессона" 15-й модели.

Канал "Правда жизни":

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9 комментариев
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  1. kot423
    kot423 Сегодня, 19:18
    +2
    Кольт Питон - достойный аппарат, доводилось стрелять. Но отдача сумасшедшая, вплоть до растяжений и выламывая кисти, это своего рода - "карманная артиллерия", не для скоростной стрельбы.
  2. SoboL
    SoboL Сегодня, 19:25
    +1
    Я читал(или смотрел) где-то, что эти револьверы - штатное оружие американских полицейских - им оно выдается бесплатно. Ежели полицейский хочет что-то другое - покупай за свои кровные. Не был в соединительных штатах никогда и поэтому не знаю - это правда или вымысел. Глядя в голливудские фильмы, амеровские полицмены замечательно используют продвинутые пушки и никто им плохо не говорит.
    1. ycuce234-san
      ycuce234-san Сегодня, 20:15
      0
      Цитата: SoboL
      Я читал(или смотрел) где-то, что эти револьверы - штатное оружие американских полицейских - им оно выдается бесплатно.


      Скорее интересно то, что револьвер вообще был в широком практическом использовании на момент съемки фильма. Америка - страна с развитой оружейной культурой и мощным ВПК, вместе с тем - и с живыми оружейными анахронизмами, с "живыми ископаемыми" оружия; где такое ещё бывает.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:34
    +1
    Кольт Питон под патрон 357 Магнум классная машина: именно с длинной ствола 4 инча он оптимален, как для скрытого ношения, так и в наружной кобуре. Дорогой аппарат... Но полицейские в Штатах могут купить его себе и носить, как служебное оружие: жизнь дороже, а с ним и на медведя ходят; останавливающее действие у него от 550 дж. ( зависит от длины ствола )
    1. Архитектор
      Архитектор Сегодня, 19:44
      -1
      На медведя ?
      Не смешите , в нете есть статистика по использованию огнестрела против медведя.
      Почитайте на досуге.
      Р.С. Может кстати вы и правы. На медведя ходят с револьвером , только не возвращаются. Билет в один конец.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 19:59
        0
        Я впервые про "Кольт-Питон" прочитал в юности в книге "Первая кровь" Меррелла, о ветеране Джоне Рэмбо
        Там старый охотник его похвалил, сказав, что из такого можно завалить оленя. На медведя сегодня гиганты под НитроЭкспресс делают. hi
        1. Sumotori_380
          Sumotori_380 Сегодня, 20:08
          0
          С нитроэкспрессом на медвеля? Сурово!
      2. Sumotori_380
        Sumotori_380 Сегодня, 20:07
        +1
        Встречал в сети, что в Штатах достаточно популярна охота с короткостволом. Типа, знаменитый Desert Eagle 50-го калибра именно для этих целей и используют
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:41
    0
    Цитата: Архитектор
    На медведя ?
    Не смешите , в нете есть статистика по использованию огнестрела против медведя.
    Почитайте на досуге.
    Р.С. Может кстати вы и правы. На медведя ходят с револьвером , только не возвращаются. Билет в один конец.

    Ходят: там правда длина ствола от 6 до 8 инчей, что даёт останавливающее действие до 1000 дж. При этом это скорее оружие, которое носят с собой постоянно в той же Аляске, где мишки шляются по городу, как в лесу. Ну и ещё одно, но: мужики, что покрепче берут 44 Магнум там энергия до 1570 дж. , а вот для женщин 357 Магнум с длиной ствола 6-8 инчей в этом смысле идеален. Кстати у нас на Руси охотились на медведя с рогатиной, так, что насчёт охоты с револьвером, это далеко не предел в смысле безумия.