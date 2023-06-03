«Терминатор» и револьверы

Первый револьвер в фильме Джеймса Кэмерона "Терминатор" появляется на девятой минуте повествования, когда только что прибывший из будущего Кайл Риз отбирает револьвер у преследовавшего его полицейского. Этим револьвером оказывается "Смит энд Вессон" модели 15, ведущий свое происхождение от той самой десятой модели, которую в начале ХХ века по причине малого останавливающего действия сменили на старый "Кольт" воевавшие против повстанцев на Филиппинах американские морские пехотинцы.
После этого конфуза все еще руководивший фирмой 77-летний Дэниел Вессон применил на той же модели 1899 года более длинный патрон того же калибра, получивший название .38 Special, в котором за счет увеличения массы пороха и пули было увеличено не останавливающее, а наоборот - пробивное действие. Чтобы усилить останавливающее действие, пулю сделали тупоносой, создав на ее вершине площадку диаметром в 6 миллиметров. Именно под этот патрон компания "Смит энд Вессон" выпустила в 1949 году ту самую пятнадцатую модель, которая на момент съемок фильма состояла на вооружении в департаменте полиции Лос Анджелеса. Еще раз эту же модель можно увидеть в момент нападения Терминатора на полицейский участок, когда полиция пытается обороняться от киборга.
Ответвлением этой модели стал "Смит энд Вессон" модель 36, барабан которого был не шести-, а пятизарядным, а ствол был укорочен с четырех до двух дюймов. Этот револьвер был предназначен для скрытого ношения и использовался преимущественно детективами в штатском и федеральными агентами. В фильме такой револьвер можно увидеть лежащим на полу около детектива, нокаутированного Кайлом Ризом.
В фильме также можно увидеть "Кольт Питон", которым вооружен полицейский, осматривающий брошенный Терминатором патрульный автомобиль. Однако подобные револьверы никогда официально не состояли на вооружении полиции города Лос-Анджелес, поскольку это было бы непозволительной роскошью - стоимость засветившегося в кадре вороненого "Колта" с четырехдюймовым стволом составляла на то время 462 доллара, что втрое превышало стоимость "Смит энд Вессона" 15-й модели.
Канал "Правда жизни":