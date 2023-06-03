«Терминатор» и револьверы

Первый револьвер в фильме Джеймса Кэмерона "Терминатор" появляется на девятой минуте повествования, когда только что прибывший из будущего Кайл Риз отбирает револьвер у преследовавшего его полицейского. Этим револьвером оказывается "Смит энд Вессон" модели 15, ведущий свое происхождение от той самой десятой модели, которую в начале ХХ века по причине малого останавливающего действия сменили на старый "Кольт" воевавшие против повстанцев на Филиппинах американские морские пехотинцы.После этого конфуза все еще руководивший фирмой 77-летний Дэниел Вессон применил на той же модели 1899 года более длинный патрон того же калибра, получивший название .38 Special, в котором за счет увеличения массы пороха и пули было увеличено не останавливающее, а наоборот - пробивное действие. Чтобы усилить останавливающее действие, пулю сделали тупоносой, создав на ее вершине площадку диаметром в 6 миллиметров. Именно под этот патрон компания "Смит энд Вессон" выпустила в 1949 году ту самую пятнадцатую модель, которая на момент съемок фильма состояла на вооружении в департаменте полиции Лос Анджелеса. Еще раз эту же модель можно увидеть в момент нападения Терминатора на полицейский участок, когда полиция пытается обороняться от киборга.Ответвлением этой модели стал "Смит энд Вессон" модель 36, барабан которого был не шести-, а пятизарядным, а ствол был укорочен с четырех до двух дюймов. Этот револьвер был предназначен для скрытого ношения и использовался преимущественно детективами в штатском и федеральными агентами. В фильме такой револьвер можно увидеть лежащим на полу около детектива, нокаутированного Кайлом Ризом.В фильме также можно увидеть "Кольт Питон", которым вооружен полицейский, осматривающий брошенный Терминатором патрульный автомобиль. Однако подобные револьверы никогда официально не состояли на вооружении полиции города Лос-Анджелес, поскольку это было бы непозволительной роскошью - стоимость засветившегося в кадре вороненого "Колта" с четырехдюймовым стволом составляла на то время 462 доллара, что втрое превышало стоимость "Смит энд Вессона" 15-й модели.Канал "Правда жизни":