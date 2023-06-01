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Глава МИД Саудовской Аравии на встрече с российским коллегой озвучил позицию Эр-Рияда по украинскому кризису

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Глава МИД Саудовской Аравии на встрече с российским коллегой озвучил позицию Эр-Рияда по украинскому кризису

Сегодня, 1 июня, в рамках министерской встречи «Друзья БРИКС» глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провел беседу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.


При этом министр иностранных дел королевства во время встречи со своим российским коллегой озвучил позицию Эр-Рияда по украинскому кризису, сообщает на своей официальной страннице в соцсети внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии.

В материале указано, что Фейсал бен Фархан подтвердил приверженность королевства дипломатическому решению текущего кризиса и заявил о поддержке Эр-Риядом, как международных, так и региональных мирных инициатив.

Между тем, стоит отметить, что киевские власти отвергают любые предложения по урегулированию текущего конфликта. В частности, на недавний призыв замглавы российского МИД Михаила Галузина отказаться от вступления в НАТО и ЕС ради достижения мира, в Киеве ответили собственными требованиями. Так, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что начало мирного урегулирования возможно только после полного вывода российских войск с территории Украины в границах 1991 года и признания Москвой суверенитета бывших республик СССР.

В то же время, отвергая любые поступающие предложения, Киев продвигает свой «мирный план», который был озвучен президентом Украины еще в конце ноября прошлого года и состоит из десяти пунктов, абсолютно противоречащих интересам РФ. Сообщается, что Владимир Зеленский подтвердил свое намерение касательно организации международного саммита, на котором будет обсуждаться украинская «мирная инициатива». При этом данное мероприятие планируется провести без участия России.

Таким образом, несмотря на выраженную Фейсалом бен Фарханом поддержку политическому урегулированию конфликта на Украине, подобный вариант в обозримом будущем выглядит маловероятным.
Использованы фотографии:
vk.com/mid
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9 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:55
    +4
    Время за нас, поубавится шумеров, поубавится денег, поубавится и спеси. Запоют другие песни.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 18:17
      +2
      Вот все они лезут с мирным урегулированием, а что сами будут делать, когда часть их страны или граничащая с ними страна начнёт готовиться к войне с ними? Да они первыми ударят и не будут помышлять ни о каком мире.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 18:20
        -1
        Это потому, что сегодня планетой правят западные страны. Поэтому им можно всё. Тем, кто им нейтрален, можно многое, но уже не всё. А тем, кто против них, нельзя вообще ничего. Встанем на место США - уже американцам нельзя будет и рыпнуться на мексиканцев, пока мы будем вбамбливать в каменный век турок, персов и японцев. Жаль, что этого не будет :)
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:42
      0
      Цитата: evgen1221
      поубавится шумеров, поубавится денег, поубавится и спеси.

      Нинаданам чтобы поубавилось. Надо, чтобы не было ни песен, ни шумеров, ни их денег, ни спеси вааще. Стереть в порошок.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:02
    +4
    Те кто за дипломатическое решение конфликта ,дают нам сигнал( понимая что Укрейн не главное до нас) победите и мы вашу Победу ,признаем дипломатически и запад это знает.Поэтому НАТО будет воевать с нами до последнего украинца.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:45
      0
      Цитата: tralflot1832
      Поэтому НАТО будет воевать с нами до последнего украинца.

      Может пора уже назначить кого-то персонально этим "последним украинцем" и ликвиднуть его сохраняя тем самым жизнь другим?
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:07
    +6
    Никаких переговоров. Наша Победа и мир на наших условиях.
    Остальное это наш проигрыш.
  4. Сергей28
    Сергей28 Сегодня, 18:18
    +1
    Смешно слышать о мире от людей, которые коалицией несколько лет утюжили бомбами и снарядами Йемен, пачками убивая мирных жителей страны.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:49
    0
    Их, нацистов, надо уничтожить, другого пути у России: НЕТ!