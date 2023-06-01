Глава МИД Саудовской Аравии на встрече с российским коллегой озвучил позицию Эр-Рияда по украинскому кризису

Сегодня, 1 июня, в рамках министерской встречи «Друзья БРИКС» глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провел беседу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.При этом министр иностранных дел королевства во время встречи со своим российским коллегой озвучил позицию Эр-Рияда по украинскому кризису, сообщает на своей официальной страннице в соцсети внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии.В материале указано, что Фейсал бен Фархан подтвердил приверженность королевства дипломатическому решению текущего кризиса и заявил о поддержке Эр-Риядом, как международных, так и региональных мирных инициатив.Между тем, стоит отметить, что киевские власти отвергают любые предложения по урегулированию текущего конфликта. В частности, на недавний призыв замглавы российского МИД Михаила Галузина отказаться от вступления в НАТО и ЕС ради достижения мира, в Киеве ответили собственными требованиями. Так, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что начало мирного урегулирования возможно только после полного вывода российских войск с территории Украины в границах 1991 года и признания Москвой суверенитета бывших республик СССР.В то же время, отвергая любые поступающие предложения, Киев продвигает свой «мирный план», который был озвучен президентом Украины еще в конце ноября прошлого года и состоит из десяти пунктов, абсолютно противоречащих интересам РФ. Сообщается, что Владимир Зеленский подтвердил свое намерение касательно организации международного саммита, на котором будет обсуждаться украинская «мирная инициатива». При этом данное мероприятие планируется провести без участия России.Таким образом, несмотря на выраженную Фейсалом бен Фарханом поддержку политическому урегулированию конфликта на Украине, подобный вариант в обозримом будущем выглядит маловероятным.