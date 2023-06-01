Литовский президент предложил компенсировать Украине то, что её не принимают в НАТО

Мы многократно говорили: нельзя постоянно повторять пустые формулировки о том, что двери НАТО открыты. Мы должны найти то, чем компенсировать неспособность НАТО принять Украину в свой состав в текущем времени.

Президент Литовской Республики стал очередным чиновником из стран НАТО, который даёт понять, что на грядущем саммите альянса в Вильнюсе Украину туда (в альянс) принимать не станут. Гитанас Науседа, как президент принимающего саммит НАТО государства, видимо, хотел бы порадовать Зеленского позитивным решением по случаю принятия Украины в Североатлантический военный блок, но сам Науседа, естественно, никаких решений в этом плане принимать не может. Поэтому литовский президент решил использовать вариант с альтернативной риторикой - словами о «компенсации».По словам президента-русофоба, если Украину в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе принять не смогут, то нужно «предложить ей компенсацию».Науседа:Какой именно может быть компенсация для Украины – деньги, оружие , новые обещания – Науседа не уточнил?Находящийся с визитом в Молдавии украинский президент тем временем призвал «все европейские страны, граничащие с Россией, вступать в ЕС и НАТО, чтобы избежать российских посягательств на суверенитет».