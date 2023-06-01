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Литовский президент предложил компенсировать Украине то, что её не принимают в НАТО

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Литовский президент предложил компенсировать Украине то, что её не принимают в НАТО

Президент Литовской Республики стал очередным чиновником из стран НАТО, который даёт понять, что на грядущем саммите альянса в Вильнюсе Украину туда (в альянс) принимать не станут. Гитанас Науседа, как президент принимающего саммит НАТО государства, видимо, хотел бы порадовать Зеленского позитивным решением по случаю принятия Украины в Североатлантический военный блок, но сам Науседа, естественно, никаких решений в этом плане принимать не может. Поэтому литовский президент решил использовать вариант с альтернативной риторикой - словами о «компенсации».


По словам президента-русофоба, если Украину в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе принять не смогут, то нужно «предложить ей компенсацию».

Науседа:

Мы многократно говорили: нельзя постоянно повторять пустые формулировки о том, что двери НАТО открыты. Мы должны найти то, чем компенсировать неспособность НАТО принять Украину в свой состав в текущем времени.

Какой именно может быть компенсация для Украины – деньги, оружие, новые обещания – Науседа не уточнил?

Находящийся с визитом в Молдавии украинский президент тем временем призвал «все европейские страны, граничащие с Россией, вступать в ЕС и НАТО, чтобы избежать российских посягательств на суверенитет».
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3 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:41
    0
    Какой именно может быть компенсация для Украины – деньги, оружие, новые обещания – Науседа не уточнил?


    Раздаст литовские паспорта или хотя бы вид на жительство в Литве.

    Находящийся с визитом в Молдавии украинский президент тем временем призвал «все европейские страны, граничащие с Россией, вступать в ЕС и НАТО, чтобы избежать российских посягательств на суверенитет».


    В индивидуальном порядке для каждого гражданина вышеперечисленных стран или "вступать" так же как "вступила" Украина?
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 16:46
    0
    Литовский президент предложил компенсировать Украине то, что её не принимают в НАТО

    Так зачем дело встало?
    Бери да компенсируй, на свою президентскую зарплату. Или за свои взгляды решил всю страну подписать?
    Типа, потом мне за это по роже лица настучат, а так в толпе, не обидно будет. lol
  3. Sith
    Sith Сегодня, 16:48
    0
    Когда киевскому режиму негде будет жить , Литва даст им какую нибудь свою область и будет "Новая Литваина"