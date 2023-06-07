Румыния в НАТО: иностранные войска и объекты

Американские и румынские военные на совместных учениях, 2015 г.
После нескольких лет плотного и плодотворного сотрудничества, в 2004 г. Румыния вступила в НАТО. После этого начались перестройка и переоснащение вооруженных сил, а также запуск новых совместных программ и строительство новых военных объектов. К настоящему времени в распоряжении НАТО появилась масса различных структур и объектов с теми или иными функциями.
Развитие сотрудничества
Румыния и НАТО впервые установили контакты в начале девяностых годов, вскоре после смены власти и политической системы в Бухаресте. Взаимодействие началось с различных переговоров и консультаций, которые затем привели к появлению первых соглашений и совместной работе.
Так, уже в 1994 г. Румынию включили в программу Альянса «Партнерство ради мира». В рамках этой программы осуществлялась переподготовка личного состава и было начато переоснащение войск по натовским стандартам. Кроме того, румынская армия на вторых ролях привлекались к операциям НАТО. Так, ее представители участвовали в «миротворческой операции» в Югославии, а также присутствовали в Афганистане и Ираке.
На рубеже девяностых и двухтысячных началась полноценная подготовка к приему Румынии в НАТО. Решение об этом было принято на саммите Альянса в ноябре 2002 г., а в марте 2004 г. страна официально стала его участником. За этим последовали новые работы в сфере военного строительства, модернизации вооруженных сил и т.д.
Итальянские и румынские офицеры наблюдают за учебным боем, 2014 г.
Начиная с 2005 г., Румыния подписала с зарубежными партнерами несколько дополнительных соглашений о совместной военной деятельности. Эти договоры упростили иностранным государствам доступ к румынским объектам, а также позволили вести совместное строительство.
В результате на территории нового члена организации началось развертывание различных частей и соединений из других стран. Его аэродромы и порты стали использоваться для дежурства прочих сил НАТО, отвечающих за прикрытие юго-восточного направления в Европе. Кроме того, составлялись планы о строительстве новых объектов разного назначения, призванных усилить оборону.
В середине десятых годов, на фоне ухудшения военно-политической обстановки в регионе, активность НАТО в Румынии и соседних странах выросла. Началось усиление развернутых группировок, совершенствовалась их организационно-штатная структура и т.д. Очередной этап подобных мероприятий стартовал в прошлом году в связи с событиями на Украине.
Иностранные войска
Практически с момента вступления в НАТО Румыния регулярно принимает те или иные соединения и части зарубежных вооруженных сил. В зависимости от конкретных договоренностей и планов, они прибывают на краткий срок для участия в учениях, либо остаются на более долгое время для боевого дежурства и прикрытия фланга НАТО.
Тренировка по оказанию первой помощи с участием датских бойцов
В Румынии регулярно появлялись различные подразделения из состава Сил реагирования НАТО. В рамках таких мероприятий из разных стран прибывали сотни бойцов с техникой и оружием. На фоне последних кризисов в Восточной Европе подобная деятельность усилилась, в т.ч. за счет увеличения постоянно присутствующего иностранного контингента.
В дальнейшем начались преобразования, целью которых было улучшение общей эффективности развернутой группировки, а также упрощение ротации и усиления войск. Так, с 2015 г. на территории Румынии действует «подразделение интеграции сил НАТО» NATO Force Integration Unit. В этой структуре задействовано ок. 40 офицеров, которые отвечают за логистику и доставку войск на румынские базы.
В том же году штаб 1-й пехотной дивизии армии Румынии стал штабом т.н. многонациональной дивизии «Юго-Восток» (Multinational Division Southeast). В этом штабе несут службу представители полутора десятков стран НАТО. В подчинении штаба дивизии имеется несколько бригад и других формирований, румынских и иностранных. В частности, на протяжении нескольких последних лет в рамках «Юго-Востока» в Румынию отправляются ограниченные контингенты польской армии. При необходимости, на румынскую территорию могут прибыть подразделения из других стран, что обеспечит сбор полноценной дивизии.
Воздушное пространство
В рамках НАТО осуществляется совместная работа по патрулированию воздушного пространства у восточных рубежей. Для размещения авиационной техники из разных стран используются восточноевропейские авиабазы. Румыния, как и другие страны, предоставляет свои площадки для размещения иностранных самолетов.
Американцы и румыны изучают технику
Альянс начал использовать румынские аэродромы в 2014 г. На них развертываются звенья истребителей из разных стран. Дежурство звеньев продолжается несколько недель, после чего их сменяют новые подразделения. Работой истребительной авиации управляют командование Allied Air Command в Германии и итальянский центр Combined Air Operations Centre. Основной задачей самолетов является защита воздушного пространства Румынии и соседней Болгарии.
С 2014 по 2022 г. в Румынии присутствовало не более 4-5 иностранных самолетов одновременно. В прошлом году график дежурств пересмотрели, что привело к увеличению и усилению авиагруппы. На постоянной основе в регионе теперь присутствовует до 6-8 истребителей при кратковременном достижении численности 18-20 ед.
Румынские аэродромы также использовались в учениях с привлечением стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков разного назначения. В начале 2023 г. было принято решение о временном размещении в Румынии пары самолетов ДРЛОиУ. Не исключается, что эту миссию продлят, и временное дежурство станет постоянным.
Противоракетная оборона
Важнейшим объектом иностранной военной инфраструктуры на территории Румынии является комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore на авиабазе Девеселу. Формально он не является натовским и принадлежит США. Тем не менее, как утверждается, работа этого комплекса имеет большое значение для всего Альянса.
Комплекс ПРО Aegis Ashore
Соглашение о строительстве «Иджис Эшор» было подписано в 2011 г. В 2013-м провели официальную церемонию закладки, и уже в конце 2015 г. комплекс начал работу. В полноценную эксплуатацию и на боевое дежурство комплекс заступил через несколько месяцев. Работой комплекса управляют только американские специалисты. Румынские военнослужащие заняты общим обеспечением, в военные третьих стран к работе не привлекаются.
По официальным данным, комплекс Aegis Ashore следит за юго-восточным направлением, вплоть до Ирана, и предназначается для защиты Европы от ракетных атак. При этом имеются подозрения о принципиальной возможности выполнения ударных задач.
Полная интеграция
Таким образом, за несколько десятилетий Румыния прошла большой путь от партнера по отдельным программам до полноценного члена НАТО с полной интеграцией. Более того, на румынской территории ведется полноценное военное строительство в интересах Альянса, разворачиваются иностранные подразделения и т.д. Предполагается, что такое взаимодействие выгодно стране и организации.
Следует отметить любопытные особенности такого сотрудничества. Так, несмотря на все усилия по переоснащению и модернизации, вооруженные силы Румынии остаются относительно небольшими и имеют ограниченный потенциал. При этом зарубежные партнеры не стремятся развивать их, но охотно размещают на румынской территории свои части и соединения.
Это говорит о том, что НАТО может рассматривать Румынию не как полноценного участника со своими интересами и потребностями, а как удобный плацдарм для размещения войск на стратегически важном направлении. Именно с этой целью осуществляется развертывание и ротация иностранных частей, ведется патрулирование воздушного пространства и построен комплекс ПРО.
Очевидно, что сложившаяся ситуация и полученные результаты вполне устраивают руководство НАТО и основные страны организации. За счет Румынии они смогли решить ряд важных военно-политических проблем. Насколько все это выгодно для самой Румынии, большой вопрос. Тем не менее, руководство страны положительно оценивает достигнутые результаты и уровень сотрудничества.