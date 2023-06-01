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Глава администрации города Шебекино награждён президентом России орденом Мужества

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Глава администрации города Шебекино награждён президентом России орденом Мужества

Приграничные с Украиной российские регионы всё чаще оказываются под ударами украинских военных. Особенно в последнее время участились атаки на Белгородскую область.


В последние дни на слуху оказался белгородский город Шебекино, что находится в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины. Интенсивные обстрелы с украинской стороны этого населённого пункта проходили вчера и сегодня. Сообщается о восьми пострадавших. Из опасных районов вывезено несколько сотен детей.

За проявленное мужество и самоотверженность в условиях украинских атак российский президент Владимир Путин удостоил орденом Мужества Владимира Жданова, возглавляющего администрацию Шебекинского городского округа Белгородской области.

43-летний Жданов занимает пост главы Шебекино с сентября 2018 года. До этого он возглавлял администрацию губернатора Белгородской области.

Следует отметить, что если ранее атаки на приграничные российские регионы совершались в основном при помощи дронов или небольших диверсионных групп, то, как сообщает Минобороны РФ, сегодня утром на территорию Шебекинского городского округа Белгородской области попытались вторгнуться две мотопехотные роты ВСУ при поддержке танков.
Использованы фотографии:
Официальная страница Владимира Жданова в соцсети «ВКонтакте»/скриншот видео
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9 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 17:20
    +4
    Ну, наверное, в самом деле сделал немало для своего города в военных условиях ? В любом случае для главы администрации это награждение станет хорошей мотивацией и дальше проявлять свои организаторские способности.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:23
      +4
      Цитата: monetam
      свои организаторские способности.

      Наверно всё-таки не за организаторские способности награждён. Всё-таки "Орден мужества".
      Могли бы написать конкретно за что наградили. Наверно это не секретно.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:34
        +1
        а бой то идёт в данный момент, с танком с укоровской стороны,Наши читатели сообщают, что один танк противника (стоит на линии границы) ведет огонь по пункту пропуска Шебекино. Разбирает здание. Бой приняли около 20 пограничников и до 20 срочников от ВС России. На пункте пропуска находятся от пограничной службы отдел мобильных действий и сотрудники пограничного контроля. Плотный огонь противника не позволяет пока применить противотанковые средства.
        ⭐️По всей видимости, противник осуществляет налет на наш опорный пункт в пункте пропуска через государственную границу без цели его захвата.

        https://t.me/dva_majors
  2. German Brit
    German Brit Сегодня, 17:37
    -2
    Обстреляли всех а получил один.А как с шойгу? Тоже дать. Вот что с погибшими и как вова с ними поступит. Обещал же защитить!
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 17:41
    -1
    Ну да, он же больше всех мужество проявил, жители - фигня
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:33
      +1
      Цитата: роман66
      Ну да, он же больше всех мужество проявил, жители - фигня

      Он как бы "вызвал огонь на себя" (не лично) и звездопад - лично.
      В чём именно заслуга-то?
      Ведь может и правильно и по делу.
  4. Born
    Born Сегодня, 17:54
    +2
    Он может и заслужил, только город все больше в руины превращается. Лучше бы президент что-нибудь по этому поводу сказал. А то что-то давно не слышно фразы - "Все идет в соответствии с планом".
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:21
    -1
    Что-то никто не хочет
    объяснить почему такое происходит.
    И кто должен ответить.
    А вопрос простой, нужно отодвигать границу. А для этого нет ни сил, ни средств.
    Той частичной мобилизации явно недостаточно. А объявить новую власть не хочет по политическим причинам.
    Да и помнят чем закончилась предыдущая, массовым бегством испугавшийся.
    А закрыть границы не можем опять же по политическим причинам.
    Идёт война, а у нас туристический сезон.
    Вообщем куда ни кинь, всюду клин.
    Похоже во власти не знают что делать дальше.
    Возможности ограничены и недостаточны для решения объявленных задач, а объявлять новую волну частичной мобилизации не хочется.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:38
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Да и помнят чем закончилась предыдущая, массовым бегством испугавшийся.
      А закрыть границы не можем опять же по политическим причинам.

      Границу для бегунков на самом деле закрыли решением об оповещении через инет
      и автоматическим попаданием в невыездную базу.