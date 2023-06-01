Глава администрации города Шебекино награждён президентом России орденом Мужества

Приграничные с Украиной российские регионы всё чаще оказываются под ударами украинских военных. Особенно в последнее время участились атаки на Белгородскую область.
В последние дни на слуху оказался белгородский город Шебекино, что находится в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины. Интенсивные обстрелы с украинской стороны этого населённого пункта проходили вчера и сегодня. Сообщается о восьми пострадавших. Из опасных районов вывезено несколько сотен детей.
За проявленное мужество и самоотверженность в условиях украинских атак российский президент Владимир Путин удостоил орденом Мужества Владимира Жданова, возглавляющего администрацию Шебекинского городского округа Белгородской области.
43-летний Жданов занимает пост главы Шебекино с сентября 2018 года. До этого он возглавлял администрацию губернатора Белгородской области.
Следует отметить, что если ранее атаки на приграничные российские регионы совершались в основном при помощи дронов или небольших диверсионных групп, то, как сообщает Минобороны РФ, сегодня утром на территорию Шебекинского городского округа Белгородской области попытались вторгнуться две мотопехотные роты ВСУ при поддержке танков.