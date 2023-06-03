Горячее лето 2023-го

Оно ведь нелегко - куда-нибудь влезть. Влезть-то сумеет каждый, но вылезти - в этом и заключается настоящее военное искусство. Когда человек куда-нибудь лезет, он должен знать, что вокруг происходит, чтобы не сесть в лужу, называемую катастрофой

(Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка»)

Будет контрнаступление, или нет

Инженерная техника ВСУ

Противостояние