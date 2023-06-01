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Командующий СВ ВСУ Сырский представит Зеленскому новый план контрнаступления на Бахмутском направлении

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Командующий СВ ВСУ Сырский представит Зеленскому новый план контрнаступления на Бахмутском направлении

Контрнаступление украинской армии на Бахмутском направлении будет продолжено, Генштаб ВСУ разрабатывает новый план, который позволит прорвать оборону российских сил на флангах и вернуть город под контроль Киева. Решение о возобновлении операции будет принимать офис Зеленского.


Проваливший операцию по "освобождению" Бахмута командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский жаждет реванша. По данным украинских источников, генерал разрабатывает новый план контрнаступления, который позволит не только прорвать оборону российской армии по флангам, но и "освободить" город. Решение о возобновлении наступления на данном направлении будет приниматься на заседании ставки под личным руководством Зеленского и уверенности в том, что оно будет положительное, совсем нет.

Все дело в том, что Сырский намерен задействовать на Бахмутском направлении танки, поставленные западными спонсорами. Тяжелая бронетехника нужна для штурма российских опорников, без танков там делать нечего, это показало первое контрнаступление, закончившееся провалом. Однако против этого плана активно выступает главком ВСУ Залужный, по мнению которого, не нужно тратить дефицитную технику на второстепенных участках. Позицию Залужного поддерживают и американцы, советующие Киеву сосредоточится на других направлениях.

В то же время, некоторые эксперты предполагают, что контрнаступление ВСУ на Бахмутском участке все же начнется и может перерасти в масштабную наступательную операцию, которую все ждут на юге.

Пока же Зеленский потребовал от Сырского предоставить детальный план новой операции. В зависимости от замысла и привлеченных сил и будет принято решение о ее возобновлении.
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21 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:59
      0
      Сырский есть ли у вас план ? Да, у меня есть целых три плана, и все они заканчиваются на польской границе.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:26
        0
        Сырский представит Зеленскому новый план - Зеленский его скурит. wassat laughing
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:30
    +5
    Меня не покидает ощущение, что они просто парят нам мозги и тянут время, а вот зачем, неясно... request
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 17:39
      +2
      Меня не покидает ощущение, что они просто парят нам мозги и тянут время, а вот зачем, неясно...

      В ожидании самолетов могут тянуть время. Впрочем, они могут парить мозги со своим "контрнаступом" не нам, а своим хозяевам.
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:05
        +1
        Цитата: Дед-дилетант
        В ожидании самолетов могут тянуть время. Впрочем, они могут парить мозги со своим "контрнаступом" не нам, а своим хозяевам.

        и до зимы дотянуть, а там "на колу мочало, начинай сначала"! laughing
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:15
        0
        Цитата: Дед-дилетант
        В ожидании самолетов могут тянуть время. Впрочем, они могут парить мозги со своим "контрнаступом" не нам, а своим хозяевам.

        Мозги парит автор заметки.
        Осмысленного содержания я в ней, увы, не увидел.
        Много букАв и только.
        Может познаковая оплата нужна? Грех иль нет, - не мне судить.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:30
    +5
    Сырский представит Зеленскому новый план
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 17:31
    +6
    Все наступления и на Бахмуте и на Запорожском направлении приведут их к поражению.
    Уже были и Гелетей (Иловайский)от слова котёл.
    И Муженко (Дебальцевкий) ,
    И Изваринский.
    И у Сырского и Залужного появятся и котлы военные и прозвища.
    Враг будет разбит.
    Мы русские, с нами Бог!!!!
    1. Born
      Born Сегодня, 18:05
      -1
      Помимо этого было много и в обратную сторону.
  5. Комментарий был удален.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:36
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Командующий СВ ВСУ Сырский представит Зеленскому новый план контрнаступления на Бахмутском направлении

    Вы тоже заметили, как ловко умельцы из КВН переводят стрелки с "великого контрнаступления" на контрнаступление на одном из участков ЛБС?
  7. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:41
    +1
    Пока кто то водит пальцами по военным картам, реальные пацаны из ГАЗПРОМА решили оказать спонсорскую помощь турецким футболистам в размере 78 миллионов евро. Я так понимаю у нас всё прекрасно с обороной и наступлением? Можем и турецкий футбольный клуб поддержать за счёт национального достояния? Вопрос один: когда цирк этих упырей закончится?
    "29 мая
    «Газпром» заплатит «Бешикташу» 78 млн евро за титульное спонсорство
    «Газпром» станет новым титульным спонсором турецкого «Бешикташа». Об этом сообщает издание Taktik Mania."
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:18
      -1
      Газпром частная компания с участием государства. По факту это чужие деньги и они могут ими распоряжаться. Я не оправдываю. Я констатирую. Запретить им их тратить государство не вправе
  8. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 17:52
    +1
    “Есть ли у вас план мистер Сырский?»

    «О да! У меня всегда есть план мистер Сырский»
  9. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:05
    +1
    Цитата: GELEZNII_KAPUT
    Меня не покидает ощущение, что они просто парят нам мозги и тянут время, а вот зачем, неясно... request

    Избрана тактика мелких тысячных выпадов против территории России как материковой так и вновь приобретенной, все догадываются в том числе и на Украине, что конрнаступ это блеф, не стоит ожидать танковых клиньев и воздушных эскадрилий укрофаффе, их просто нет, а то что есть ВС РФ уничтожат, на этом все и закончится. Будут атаки дронов, вылазки ДРГ, обстрелы приграничья и похоже СВО надо заканчивать нашим наступлением, отсюда тоже вопрос, какими силами это будем делать ?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:15
      0
      Ахмат на штурм отправили. Так как спецназ как-никак. Остальные прикрывают. В ближайшее время возьмут Марьинку.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:22
      +1
      Цитата: Silver99
      Избрана тактика мелких тысячных выпадов против территории России как материковой так и вновь приобретенной, все догадываются в том числе и на Украине, что конрнаступ это блеф,

      Всё в мире блеф, и наступ и контрнаступ.
      Бабло, однако, капает кому-то регулярно.
  10. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 18:07
    +1
    Так вроде Василец развивает тему что Залужный в коме. Как он может что то советовать?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:13
      0
      Залужный в коме. Аккаунт онлайн wassat........
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: Lemur2023
      Так вроде Василец равивает тему что Залужный в коме. Как он может что то советовать?

      Многим для провидческого дара как раз комы не хватает.
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:12
    0
    Они ещё только разрабатывать наступ собираются request
    Нее. Не дождёмся. Придётся самим наступать. Только за сегодня на донецком направлении батальон украинских бедолаг положили
  12. gig334
    gig334 Сегодня, 18:43
    +1
    А как же залужный со своим планом? походу с бандерой в аду теперь планы строит.