Командующий СВ ВСУ Сырский представит Зеленскому новый план контрнаступления на Бахмутском направлении

Контрнаступление украинской армии на Бахмутском направлении будет продолжено, Генштаб ВСУ разрабатывает новый план, который позволит прорвать оборону российских сил на флангах и вернуть город под контроль Киева. Решение о возобновлении операции будет принимать офис Зеленского.
Проваливший операцию по "освобождению" Бахмута командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский жаждет реванша. По данным украинских источников, генерал разрабатывает новый план контрнаступления, который позволит не только прорвать оборону российской армии по флангам, но и "освободить" город. Решение о возобновлении наступления на данном направлении будет приниматься на заседании ставки под личным руководством Зеленского и уверенности в том, что оно будет положительное, совсем нет.
Все дело в том, что Сырский намерен задействовать на Бахмутском направлении танки, поставленные западными спонсорами. Тяжелая бронетехника нужна для штурма российских опорников, без танков там делать нечего, это показало первое контрнаступление, закончившееся провалом. Однако против этого плана активно выступает главком ВСУ Залужный, по мнению которого, не нужно тратить дефицитную технику на второстепенных участках. Позицию Залужного поддерживают и американцы, советующие Киеву сосредоточится на других направлениях.
В то же время, некоторые эксперты предполагают, что контрнаступление ВСУ на Бахмутском участке все же начнется и может перерасти в масштабную наступательную операцию, которую все ждут на юге.
Пока же Зеленский потребовал от Сырского предоставить детальный план новой операции. В зависимости от замысла и привлеченных сил и будет принято решение о ее возобновлении.