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В День защиты детей МИД РФ напоминает западной аудитории о маленьких жителях Донбасса, ставших жертвами нацистского режима

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В День защиты детей МИД РФ напоминает западной аудитории о маленьких жителях Донбасса, ставших жертвами нацистского режима

После майданного переворота в 2014 году, подготовленного западными спецслужбами, к власти в Киеве пришли неонацисты, поставившие задачей возродить почти забытую человеконенавистническую идеологию в Европе. Новый режим не признали жители Донбасса, которые с оружием в руках встали на защиту своей свободы и принципов существования.


И тогда украинские националисты начали террор против людей, которых на словах продолжали называть гражданами своей страны и одновременно сепаратистами. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко открыто озвучил отношение нового режима к маленьким жителям Донбасса, заявив, что они обречены «сидеть в подвалах». Девять лет ведется настоящий геноцид против населения на Востоке Украины, а с прошлого года и на новых территориях России. Разрушаются дома, гражданская инфраструктура, гибнут люди, в том числе дети. Но на Западе предпочли и предпочитают до сей поры упорно всего этого не замечать.

Сегодня, 1 июня, не только в России, но и во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей, учрежденный в Женеве еще в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. В 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей, а через год этот праздник стал регулярным.

Поэтому именно в этот день российское Министерство иностранных дел решило в очередной раз напомнить западной, да и мировой, общественности, в каких условиях все эти девять лет жили, и продолжают жить, часто по многу дней прячась в подвалах, получают ранения и погибают дети Донбасса. Короткое обращение МИД РФ разместило на своем англоязычном телеграм-канале, сопроводив таким текстом:

В День защиты детей наши мысли с детьми Донбасса: в течение долгих 9 лет они подвергались обстрелам — тысячи раненых и убитых неонацистами киевского режима. Все это время политики и СМИ на Западе закрывали глаза на их страдания.




По данным Следственного комитета России, с 2014 года по май 2023-го на Донбассе погибли 138 детей, 444 ребенка получили ранения. Самой маленькой жертве украинской агрессии в день гибели исполнилось 27 дней. Количество детей, получивших на всю жизнь психологические травмы, не поддается никакой статистике.

В память о мальчишках и девчонках, которые уже никогда не станут взрослыми, в Донецке 5 мая 2015 года открыли мемориал, названный «Аллеей Ангелов». Сегодня к нему сотни жителей непокоренной столицы Донецкой республики несут цветы. Забыть и простить такое невозможно, понимать это должны как в Киеве, так и на Западе.

Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/2021._Донецк
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5 комментариев
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  1. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 18:07
    0
    А есть статистика - сколько детей погибло до 24 февраля прошлого года, а сколько - после этой даты?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:17
    +3
    Проблемы индейцев, простите, каких-то неполноценных славян, шерифа, простите, Запад не е..., простите не беспокоят.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:29
    +2
    А не пора ли нашему МИДу пинками гнать посольства западных стран на наши новые территории.Если не хотят: Покинуть государственную пристань!И хватит обслуживать интересы россиян с двойным гражданством и это не олигархи и их дети, даже не сильные мира от России.Принял решение эмигрировать из России,сдай паспорт на таможне и попутного ветра в задницу.В 1991 - 95 г в Англии на таких насмотрелся,одному даже под зад зарядил .Но я не изверг ,на трапе нельзя ,вариантов нет ,но в сторону трапа можно.
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 18:54
      +1
      По моему, пора гнать наш МИД с его напоминаниями, озабоченностями и надеждами!
      1. alexandreII
        alexandreII Сегодня, 18:59
        0
        Сейчас налетят ура патриоты и заклюют Вас за крамолу и критику...