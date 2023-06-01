В День защиты детей МИД РФ напоминает западной аудитории о маленьких жителях Донбасса, ставших жертвами нацистского режима

В День защиты детей наши мысли с детьми Донбасса: в течение долгих 9 лет они подвергались обстрелам — тысячи раненых и убитых неонацистами киевского режима. Все это время политики и СМИ на Западе закрывали глаза на их страдания.

После майданного переворота в 2014 году, подготовленного западными спецслужбами, к власти в Киеве пришли неонацисты, поставившие задачей возродить почти забытую человеконенавистническую идеологию в Европе. Новый режим не признали жители Донбасса, которые с оружием в руках встали на защиту своей свободы и принципов существования.И тогда украинские националисты начали террор против людей, которых на словах продолжали называть гражданами своей страны и одновременно сепаратистами. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко открыто озвучил отношение нового режима к маленьким жителям Донбасса, заявив, что они обречены «сидеть в подвалах». Девять лет ведется настоящий геноцид против населения на Востоке Украины, а с прошлого года и на новых территориях России. Разрушаются дома, гражданская инфраструктура, гибнут люди, в том числе дети. Но на Западе предпочли и предпочитают до сей поры упорно всего этого не замечать.Сегодня, 1 июня, не только в России, но и во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей, учрежденный в Женеве еще в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. В 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей, а через год этот праздник стал регулярным.Поэтому именно в этот день российское Министерство иностранных дел решило в очередной раз напомнить западной, да и мировой, общественности, в каких условиях все эти девять лет жили, и продолжают жить, часто по многу дней прячась в подвалах, получают ранения и погибают дети Донбасса. Короткое обращение МИД РФ разместило на своем англоязычном телеграм-канале, сопроводив таким текстом:По данным Следственного комитета России, с 2014 года по май 2023-го на Донбассе погибли 138 детей, 444 ребенка получили ранения. Самой маленькой жертве украинской агрессии в день гибели исполнилось 27 дней. Количество детей, получивших на всю жизнь психологические травмы, не поддается никакой статистике.В память о мальчишках и девчонках, которые уже никогда не станут взрослыми, в Донецке 5 мая 2015 года открыли мемориал, названный «Аллеей Ангелов». Сегодня к нему сотни жителей непокоренной столицы Донецкой республики несут цветы. Забыть и простить такое невозможно, понимать это должны как в Киеве, так и на Западе.