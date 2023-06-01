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Источник назвал причину списания тяжёлого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» проекта 941УМ

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Источник назвал причину списания тяжёлого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» проекта 941УМ

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула" был выведен из состава флота из-за ядерного реактора. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.


Прекращение службы последней "Акулы" российского флота было связано с выработкой активной зоны реактора, замена которой была признана нецелесообразной. Кроме того, при принятии решения о списании подводного ракетоносца учитывалась его 40-летняя служба в составе Северного флота.

"Дмитрий Донской" больше не мог нести боевую службу в связи с выработкой активной зоны его ядерного реактора (...) замена активной зоны на новую была признана нецелесообразной из-за очень высокой цены операции

- приводит ТАСС слова источника.

"Дмитрий Донской" был выведен из боевого состава флота в начале этого года и отправлен дожидаться утилизации. В настоящее время он находится на территории военно-морской базы в Северодвинске вместе с еще двумя субмаринами данного проекта, которые фактически уже приросли к берегу, но все еще числятся в резерве. Сроки утилизации последней "Акулы" пока не определены.

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава". На сегодняшний день является самой большой подлодкой в мире и последней "Акулой" российского флота. Три "Акулы" утилизированы не без "помощи" США, еще две числятся в резерве.
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28 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:51
    +8
    Жаль !!! «Дмитрий Донской» — это самый большой и мощный атомный подводный крейсер в мире. В 1988 год АПК «Дмитрий Донской» внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую большую подводную лодку. И до сих пор никто не смог повторить результат работы советских инженеров.Длина корабля — 172 м, ширина — 23,3 м, а высота — 26 м. По плану было необходимо разместить на крейсере самые большие морские баллистические ракеты РСМ-52 весом почти 100 тонн каждая. На обычной подводной лодке такое вооружение установить невозможно. Лодка рассчитана на экипаж из 160 человек. Максимальное время автономного плавания — 120 суток. Рабочая глубина погружения 320 м, но при необходимости АПК может уйти на глубину до 400 м. Лодка разработана для северных условий и может проламывать лёд толщиной до 2,5 м — субмарины «Огайо» так не умеют.Каждая ракета «Булава» несет 10 боеголовок с мощностью заряда по 100 кт каждая. Ракеты можно запустить из подводного положения и поражать цели на расстоянии до 9300 км. То есть с Северного Полюса ракета может долететь до экватора.
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 18:20
      -8
      Цитата: Silver99
      Жаль !!!

      Нельзя хранить всякий хлам, каким бы передовым он не был в прошлом.
      Надо признать, что корабль был неудачным, в первую очередь из-за неудачной ракеты.
    2. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 18:44
      +1
      Масштабы просто поражают! Практически два футбольных поля в длину, немаленькое такое здание по фронту в ширину и 9-этажка в высоту...
  2. Curt
    Curt Сегодня, 17:52
    +18
    музей из одной из них нужен. Музей. Если у гос- ва нет денег пущай на бусте или кикстартере забацают группу сбора я денег даж дам на музей) такой корабль обязан остаться в истории, как и Орлан.
    Такое мы себе уже врядли позволим построить
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 18:23
      -5
      Цитата: Curt
      даж дам на музей

      Утилизация его, это миллиарды, а музей, ещё больше. Лучше новые корабли на эти деньги строить.
      1. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Сегодня, 18:34
        -1
        Не в деньгах дело, фиговых американских листочков у нас, как у дурака махорки. Дело в том, что нет мощностей для постройки таких неимеющианалоговвмире (началось еще при всеми обожаемом Д.Ф. Устинове).
        Вместо пр.941УМ спокойно можно построить два пр.955А. Только давно пора покончить с твердотопливным проклятьем. Нет пророков в своём Отечестве! Жидкотопливные ракеты давно доказали своё превосходство при грамотной эксплуатации (чего при профессиональном экипаже - в достатке).
        Так что даёшь новый РКПСН и новые ракеты!
        1. drone-expert
          drone-expert Сегодня, 18:52
          -1
          Цитата: Виктор Ленинградец
          Жидкотопливные ракеты давно доказали своё превосходство при грамотной эксплуатации


          Они только доказали, что имею стронников для экспертов с дивана. Если вы жидкостные ракеты собираетесь запускать в зоне действия эсминцев в Эйджис они этот ваш жидкий как понос хлам собьют как два пальца о свое ПРО. Просто жидкостная ракета имеет хуже энергетику и разгоняется медленней. Второй момент, что ваш жидкий ракетный понос из-за слабой тяги двигателей требует максимально быстро выйти из атмосферы. Твердотопливные ракеты могут разгоняться по пологой траектории в атмосфере. Если с дивана вы не поняли в чем тут проблема, то проблема в том, что если ты взлетаешь под углом 90 градусов, то взлетаешь со своим глупым голым жидким задом под РЛС ПРО даже за 1000 км.

          МБР сбить трудно только после окончания разгонного участка, когда нет запаса толива пыхающего даже от обычной ракеты ПВО, когда уже разделились боеголовки и выброшена херова туча ложный целей разных технологий.

          До этого вашу жидку сосиську завалят даже не ракетой класса THAAD, а обычная ракета ЗРК ее легко собьет зарядом даже не расчитаным на МБР. Поэтому по факту даже старенький эсминец даже не с ПРО, а со старым ПВО ваш жидкий ракетный понос расстреляет как в тире, если окажется рядом с местом пуска.
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:52
    +9
    Перегрузить в реакторе топливо для Росатома нормальная процедура. Да, на лодке надо вскрывать прочный корпус, ну и что? Дешевле уничтожить ракетоносец??
    Настоящая причина в ином и нам ее называть не считают нужным.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 17:57
      +2
      Даже теряюсь в догадках, толь договорняк с западом, толь точно договорняк с западом. Были же предложения в носители томогавк аля рюс переделать.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 18:02
      +4
      Не знаю как там перезагружается топливо, если вообще перезагружается, может надо корпус резать, может целиком менять активную зону реактора, топливо стоит не 2 копейки, если срок службы загрузки 40 лет, это что, лодка до 80-ти лет будет на ходу? Или загрузить её на миллиард, скажем, и через 5 лет списать, потом выставить на свежий воздух реактор, в котором U235 на десяток бомб или 20 загрузок топлива для Бореев?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:13
        0
        Вот именно. Там, судя по всему, перезарядка конструктивно не предусмотрена, бывает.
        Переработать-то можно все, но не исключаю, что там лодка построена вокруг реактора
    3. URAL72
      URAL72 Сегодня, 18:24
      +2
      Вскрыть корпус мало. Это не замена топлива, а замена реактора. Лярд баксов почти. Новый с Борея не подойдёт думаю. Новый Борей дешевле. Думаю на крейсер просто уже не делают комплектуху, а значит полная модернизация с комплектухой Борея и Ясеня. Это будет уже 2 Борея и больше. Последний? Жаль, но прощай. Унификация. Я за музей.
  4. drone-expert
    drone-expert Сегодня, 17:53
    -7
    Где же секта любителей корабликов, которая должна завывать, что на Цусиму 2.0 против США не на чем плыть?

    Все что не воюет в СВО действительно под риском списания в металлом. СВО также показало, что даже ТЯО толком не применить, поэтому значение стратегических носителей ядерного оружия сильно снизилось.

    Старые АПЛ еще довольно шумные по текущим меркам. Большую часть нашего ВМФ можно пилить в металлом смело, т.к. эти старые суда и ПЛ скорее представляют больше опасность для экипажа, чем для НАТО.
  5. 955535
    955535 Сегодня, 17:57
    +9
    Реакторов у "Донского" два. Источник говорит о реакторах в единичном числе.
    Короче, опять инфа от бабок у подъезда на улице Портовой.
    Думаю, проблемы там более существенные, нежели замена активных зон.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 18:04
      +1
      Короче, опять инфа от бабок у подъезда на улице Портовой.

      Это бабка №1.
      Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

      А это №2.
      приводит ТАСС слова источника.
    2. drone-expert
      drone-expert Сегодня, 18:46
      -1
      Цитата: 955535
      еакторов у "Донского" два. Источник говорит о реакторах в единичном числе.
      Короче, опять инфа от бабок у подъезда на улице Портовой.
      Думаю, проблемы там более существенные, нежели замена активных зон.


      "Наверное что-то случилось". Вообще-то старая как дерьмо мамонта АПЛ. Вы вероятно плохо себе представляете как выглядит ядерный реактор и сколько там шумит и стучит в механике на насосах контура. Плюс это старая схема АПЛ, где шестеренки редукторов, которые скрежет дают для современной акустики как ревущая корова в океане.

      Также старые гребные винты без новых технологий pump jet и новой формы винтов против кавитации.

      Я довольно скептически оцениваю обычно вирши Климова, но шумность наших старых АПЛ действительно за рамках приличного. Если 40 (СОРОК!!!) лет разделяет создание АПЛ и современных акустических систем, то не стоит удивляться, что какая Вирджиния этому старому корыту сядет на хвост сразу от нашей базы ВМФ.

      Плюс вы плохо понимаете, что реально стоимость ядерных силовых установок совсем неприличная в части технического обслуживания. Примерно за 10 лет работы даже гражданского ядерного реактора вам нужно на текущие ремонты потратить примерно его стоимость. В военном еще хуже.

      Поэтому американцы давно распилили на металлом свои ядерные крейсера, это только наши любители никрофилического флота анонируют на Петю, хотя американцы над нами ржут, как мы спалили 100 ярдов рублей на этот кусок металлолома. За эти деньги можно было замутить несколько Варшавянок.
    3. PN
      PN Сегодня, 18:53
      0
      Да там весь пароход существенная проблема: активная зона кончилась, ржавый уставший металл, прибористика старая и вероятно не на 100% функционирующая, механизмы изношены, плюс сам корабль не отвечает современным требованиям.
      Его время банально ушло. Хоть и послужил он в последнее время хорошую службу при испытаниях новых кораблей.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:57
    -11
    Интересно, сколько "отстегнули" "партнеры" из Вашингтона нашим адмиралам за списание и утилизацию этих выдающихся творений советского инженерного гения.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:11
      +4
      По вашему США отстегнула нашим адмиралам ,чтобы мы продолжили серию" Бореев"- РПКСН ,мощность залпа только нарастает.Пойдите к посольству США в Москве ,только лоб не расшибите.
      1. старпом Лом
        старпом Лом Сегодня, 18:30
        +2
        Я думаю , что как минимум отстегнули за то , что в первую очередь утилизировали самые новые лодки из серии. Ведь Дмитрий Донской - головной в серии ,т.е. самый старый. Денег на все не хватало , но если бы в строю держали не его , а его младшего брата , то тот смог бы еще послужить.
        PS Также было сделано , когда украина стала рубить в металлолом Ту-160. Все порубить не успела , но вряд ли случайностью стало то , что рубить начинали с самых новых самолетов , и Россия сумела выкупить оставшиеся целыми наиболее старые из присвоенных це-европейцами.
  7. Следков Руслан
    Следков Руслан Сегодня, 18:04
    -3
    Фонит уже видимо сильно. А ведь мог бы использоваться после соответствующего переоборудования как габаритный подводный транспортник оружия
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:15
      0
      Фонит у вас в туалете,подводный транспорт вооружений ? Как вы себе это представляете?
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 18:28
      +1
      Цитата: Следков Руслан
      А ведь мог бы использоваться после соответствующего переоборудования как габаритный подводный транспортник оружия

      Это из серии предложений, которые в свое время мелькали в "Юном технике" и в "Технике - молодежи". Переделать АПЛ в танкеры и на них нефть и газ развозить по миру. Дороговаты углеводороды получатся.
      1. Инжeнегр
        Инжeнегр Сегодня, 18:47
        0
        Реактор не вытащить, не поменять. По сути - одноразовый.
        Можно фантащировать насчёт модульных схем, акт современные автомобильные платформы, но походу и сейчас это невозможно , бо корпус субмарины собирается/сваривается раз и навсегда, а в люки реактор ну никак не пролезет
  8. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 18:10
    +3
    Если уже решили вывести из состава флота, то сподобились бы на корабль-музей. Ведь действительно уникальная подводная лодка. Неужели просто распилят на металл?
  9. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 18:16
    +3
    Как быстро пролетело время! 40 лет!
    А кажется ещё совсем недавно читали СМИ о вводе его в эксплуатацию.
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:26
    +1
    А может всетаки махнем.... активную зону, хрен с ним, с деньгами, а так пригодится.
  11. Инжeнегр
    Инжeнегр Сегодня, 18:43
    0
    СССР пусть и оставал в электронике и точных науках/технологиях, но таки был сверхДержавой.. умел строить самые большие грозные корабли, самолёты, подлодки

    И быстро! 4 года и во времена, без роботизированных линий и вычислений по логариф.линейкам