Беспилотник неустановленного типа взорвался над проезжей частью одной из улиц в Белгороде

В Белгороде прозвучал взрыв неизвестного устройства, по предварительной информации, это был беспилотник, обломки которого упали прямо на проезжую часть. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Беспилотный летательный аппарат неустановленного типа упал на проезжую часть одной из улиц Белгорода. В результате этого пострадали двое мужчин, один из которых госпитализирован с подозрением на сотрясение головного мозга, второй отделался легкими ушибами и от медицинской помощи отказался. Также повреждения получил один автомобиль. В настоящее время на месте падения работают экстренные службы.
В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. (...) На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются
- написал Гладков в своем ТГ-канале.
Мэр города Валентин Демидов уточнил, что на месте падения беспилотника никаких взрывных устройств не обнаружено, информация о якобы девяти раненых в результате взрыва не подтвердилась. Беспилотник взорвался в воздухе, недалеко от земли. Дорожное движение по улице будет открыто в ближайшее время.
Что это за беспилотник, а также другие подробности инцидента не сообщаются, ранее стало известно, что в районе улицы Щорса Белгорода прозвучал взрыв.
Белгородская область с самого начала спецоперации подвергается ударам со стороны Украины, в последнее время количество обстрелов значительно выросло, киевский режим бьет по гражданским объектам и мирным людям в ответ на удары России по военным объектам.