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Беспилотник неустановленного типа взорвался над проезжей частью одной из улиц в Белгороде

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Беспилотник неустановленного типа взорвался над проезжей частью одной из улиц в Белгороде

В Белгороде прозвучал взрыв неизвестного устройства, по предварительной информации, это был беспилотник, обломки которого упали прямо на проезжую часть. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.


Беспилотный летательный аппарат неустановленного типа упал на проезжую часть одной из улиц Белгорода. В результате этого пострадали двое мужчин, один из которых госпитализирован с подозрением на сотрясение головного мозга, второй отделался легкими ушибами и от медицинской помощи отказался. Также повреждения получил один автомобиль. В настоящее время на месте падения работают экстренные службы.

В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. (...) На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются

- написал Гладков в своем ТГ-канале.

Мэр города Валентин Демидов уточнил, что на месте падения беспилотника никаких взрывных устройств не обнаружено, информация о якобы девяти раненых в результате взрыва не подтвердилась. Беспилотник взорвался в воздухе, недалеко от земли. Дорожное движение по улице будет открыто в ближайшее время.

Что это за беспилотник, а также другие подробности инцидента не сообщаются, ранее стало известно, что в районе улицы Щорса Белгорода прозвучал взрыв.

Белгородская область с самого начала спецоперации подвергается ударам со стороны Украины, в последнее время количество обстрелов значительно выросло, киевский режим бьет по гражданским объектам и мирным людям в ответ на удары России по военным объектам.
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10 комментариев
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:27
    +1
    В Белгороде тоже глушилки включили?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:29
      +1
      Цитата: igorbrsv
      В Белгороде тоже глушилки включили?

      С какой целью интересуетесь? feel
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:38
        -1
        Зайдите на укросайты ,у них это стратегическая " перемога".Но что то пошло не так. hi
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:48
        +1
        . С какой целью интересуетесь?

        Думаю это нужно сделать во всех приграничных городах, включая Севастополь и Краснодар. В Шебекино заглушили все радиочастоты. Не только жпс
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:36
    -1
    Чертим новые ультракрасные линии? am В В Путин уже на пути в Белгород?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:47
      -4
      Начерти красную линию перед своей супругой ,и не вздумай переступить ,а то жена сковородкой огреет.Да вы талантливы!? За кого будете ,за перемирие или за нашу безоговорочную победу.Йорков сегодня пока не кормил.
  3. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 18:39
    0
    Что-то малость подзадрало уже... Пора фигарить уже не только по военным объектам древних укров!
    1. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 18:56
      0
      А кто фигарить будет?Если Вы угоните Тополь и будете иметь коды запуска а потом фигарнете по логову сатаны ,то Вам низкий поклон,а так в настоящее время даже фигарнуть обычным тротиловым зарядом по Банковой нет воли,некому принять решение,понимаете.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:02
      0
      Цитата: Andrey “andrewTSO” D
      Пора фигарить уже не только по военным объектам

      Дошло наконец? Мозг включили?
      Фигарить нужно фсьо! Хлебзаводы, склады продовольствия, отделы полиции, птицефабрики, автозаправки, а то кругом заторы и рестораны забиты. Всё должно погрузиться в мрак, холод и голод.
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 19:02
    0
    Вот непонятно - по логике вещей эти теракты делаются с целью вызвать недовольство властью; из той же оперы - дружный хор "доколе терпеть будем, давайте уже ядрен батон расчехляйте!!". Однако 90%, чего хлопцы добиваются таким образом - это злости в свой адрес. Понятно что хозяевам-то оно фиолетово, но самосохранение-то должно срабатывать? Или они уверены что уж их-то вывезут из страны? Так стоит Афганистан вспомнить.