Не должно быть иллюзий, эти процедуры очень сложны. Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это — необходимые вещи

Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к лидерам Украины и Молдавии, предупредив, чтобы они не питали иллюзий о легком и быстром вступлении их государств в Евросоюз. Соответствующее заявление румынский президент сделал в ходе брифинга на втором саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в молдавском селе Бульбоака примерно в часе езды от Кишинева.Таким заявлением Йоханнис наверняка весьма расстроил своего молдавского коллегу. Ведь президент Республики Молдова Майя Саду рассчитывала, что на собравшем рекордное количество глав государств не только ЕС, но и других стран Европы, саммите ЕПС ей удастся добиться начала переговоров по переходу к следующему этапу евроинтеграции. Очевидно, не порадовала позиция румынского лидера и президента Украины Владимира Зеленского, приезд которого в Молдавию на мероприятие до последнего держался в секрете.— сообщил журналистам президент Румынии.Сейчас Молдавия, как и Украина, имеют статус кандидатов на членство в ЕС, который на примере других желающих влиться в «дружную европейскую семью» стран может сохраняться за ними десятилетиями. О долгом и тернистом пути в ЕС на примере балканских стран, «где были взлеты и падения», напомнил румынский лидер, добавив, что рассчитывает на постоянное поступательное движение Молдавии в этом процессе.Между тем, Зеленский не теряет оптимизма, намереваясь использовать очередную встречу с западными лидерами для продвижения идеи создания «истребительной коалиции», будет выпрашивать новые поставки систем ПВО и вновь агитировать за свою пресловутую «формулу мира». Именно такие планы участия в саммите ЕПС президент Украины озвучил в своем телеграм-канале.