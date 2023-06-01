Президент Румынии: Вступление Молдавии и Украины в Евросоюз не будет легким и быстрым

Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к лидерам Украины и Молдавии, предупредив, чтобы они не питали иллюзий о легком и быстром вступлении их государств в Евросоюз. Соответствующее заявление румынский президент сделал в ходе брифинга на втором саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в молдавском селе Бульбоака примерно в часе езды от Кишинева.
Таким заявлением Йоханнис наверняка весьма расстроил своего молдавского коллегу. Ведь президент Республики Молдова Майя Саду рассчитывала, что на собравшем рекордное количество глав государств не только ЕС, но и других стран Европы, саммите ЕПС ей удастся добиться начала переговоров по переходу к следующему этапу евроинтеграции. Очевидно, не порадовала позиция румынского лидера и президента Украины Владимира Зеленского, приезд которого в Молдавию на мероприятие до последнего держался в секрете.
Не должно быть иллюзий, эти процедуры очень сложны. Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это — необходимые вещи
— сообщил журналистам президент Румынии.
Сейчас Молдавия, как и Украина, имеют статус кандидатов на членство в ЕС, который на примере других желающих влиться в «дружную европейскую семью» стран может сохраняться за ними десятилетиями. О долгом и тернистом пути в ЕС на примере балканских стран, «где были взлеты и падения», напомнил румынский лидер, добавив, что рассчитывает на постоянное поступательное движение Молдавии в этом процессе.
Между тем, Зеленский не теряет оптимизма, намереваясь использовать очередную встречу с западными лидерами для продвижения идеи создания «истребительной коалиции», будет выпрашивать новые поставки систем ПВО и вновь агитировать за свою пресловутую «формулу мира». Именно такие планы участия в саммите ЕПС президент Украины озвучил в своем телеграм-канале.