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Бригада «Рубеж» украинской «гвардии наступления» понесла первые потери ещё до начала анонсированной наступательной операции ВСУ

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Бригада «Рубеж» украинской «гвардии наступления» понесла первые потери ещё до начала анонсированной наступательной операции ВСУ

Зафиксированы первые потери среди военнослужащих ВСУ, входящих в бригаду "Рубеж" украинской так называемой "гвардии наступления", сформированной для грядущего анонсированного широкомасштабного контрнаступления. В украинских Telegram-каналах, связанных с ВСУ, опубликованы некрологи двоих военнослужащих 3 батальона "Свобода" (*экстремистская группировка, запрещённая в РФ) вышеназванной бригады украинской армии. Судя по всему, украинское командование уже бросает в бой свои сформированные для контрнаступления резервы.


Ранее в сети появлялась информация о том, что на флангах Артемовска были замечены подразделения пресловутой украинской “гвардии наступления”, сформированной преимущественно из сотрудников МВД Украины. Помимо бригады "Рубеж", в так называемую "гвардию" входят еще семь штурмовых бригад, специально сформированных для попытки захвата новых регионов Российской Федерации. Среди прочего - боевики 3-й бригады, являющейся очередным перевоплощением террористического "Азова" (запрещенная в РФ организация).



Как сообщает британское издание The Guardian, военнослужащие 3-й штурмовой бригады украинской армии в настоящее время готовятся к контрнаступлению на Артемовском направлении. Несмотря на то, что некоторые из военнослужащих этой бригады прошли обучение в Великобритании, командование подразделения считает эту подготовку недостаточной для контратаки на Артемовск. Боевикам приходится проходить переподготовку после европейских тренировок. Это обусловлено полным отсутствием у британской армии опыта противостояния регулярной армии, которое значительно отличается от операций против парамилитарных формирований.
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13 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 19:50
    +3
    Были и некрологи по бойцам из 3-ей БрГН, как раз во время попытки ВСУ окружить Артемовск
    Помимо бригады "Рубеж", в так называемую "гвардию" входят еще семь штурмовых бригад, специально сформированных для попытки захвата новых регионов Российской Федерации.

    Из них шесть входит в состав НГУ (национальной гвардии Украины) - "Азов", "Буревий", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Червона калина"
    Одна в погран службу - "Сталевий кордон"
    Одна в состав нацполиции специального назначения - "Лють"
    И все подчиняются МВД Украины
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:52
      +2
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      Сергей! Шифровками не балуйтесь! )))
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 19:57
        +2
        Цитата: Егоза
        Сергей! Шифровками не балуйтесь! )))

        Договорились... drinks
      2. frruc
        frruc Сегодня, 20:02
        +4
        Бригада «Рубеж» украинской «гвардии наступления» понесла первые потери

        Возможно эти говнюки постреляли друг друга в пьяном угаре, такие случаи уже бывали.
        Это не новость.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 20:06
          +3
          Гвардия наступления... на пятки отступающим. winked
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:55
    +3
    Это хорошо, что "гвардия наступления" несёт потери ещё до, анонсированного, наступления.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:06
      +2
      Цитата: Лешак
      Это хорошо, что "гвардия наступления" несёт потери ещё до, анонсированного, наступления.

      Чем дальше от передовой, тем громче призывы к наступлению.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:01
    +2
    Это обусловлено полным отсутствием у британской армии опыта противостояния регулярной армии, которое значительно отличается от операций против парамилитарных формирований.

    "И они еще учат нас не ковыряться в носу!" )))
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 20:02
    0
    Коллеги, я тут уже потерялся слегка.
    Скажите, пожалуйста, это самое наступление началось или начнется в какую-то дату?
    У меня тут до ...много работы относящейся к мирной жизни. Когда Украина воевать-то начнёт?
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:10
      +3
      Пока в наступление пошли только подоляк и маляр, остальные где-то прячутся и обещают вот вот тоже наступить
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:12
      +5
      Цитата: Denis812
      Скажите, пожалуйста, это самое наступление началось или начнется в какую-то дату?

      Буквально winked вот-вот, только еще зачитает новый список требований и просьб к западным друзьям без которых контрнаступа не будет (без 140 истребителей никак нельзя no )... и не удивлюсь, что последней просьбой у хлопчиков будет: "а можете повоевать с русскими вместо нас!?" feel
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:55
      0
      Наступление Украины уже неделю идёт. Но у них не вышло прорвать оборону на флангах Бахмута и они заявили, что идёт подготовка. Типа оно просто перенеслось на куда-то. По факту провалилось неделю назад. А поскольку наши ждать по каким-то причинам не стали, то украинского наступа можно уже больше не ждать. Теперь будет украинская оборона
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 20:55
    0
    Мне особо нравится про калину и лють. А ещё я вообще балдею от их дшб, вдв, горно-егерских, просто егерских, горно-пехотных, механизированных, пехотных, пехотно-механизированных, механизированных, но по-пехотному, гвардионцев всех мастей, нац. гвардии, теробороны, пехотно танковых по- пешему и ещё хрен знает чего. На фига козе баян? Каких только погонял им не придумают. Скоро будет Дикая лють в лице безногих, безруких, зелеюгенда и гвардо-бабья. Но - дико лютые гвардионцы.)))) И вообще пора к истокам - народно-гренадерские, парашютно-танковые, ваффен СС, полевые дивизии люфтваффе и т. д. и т. п.