Зафиксированы первые потери среди военнослужащих ВСУ, входящих в бригаду "Рубеж" украинской так называемой "гвардии наступления", сформированной для грядущего анонсированного широкомасштабного контрнаступления. В украинских Telegram-каналах, связанных с ВСУ, опубликованы некрологи двоих военнослужащих 3 батальона "Свобода" (*экстремистская группировка, запрещённая в РФ) вышеназванной бригады украинской армии. Судя по всему, украинское командование уже бросает в бой свои сформированные для контрнаступления резервы.Ранее в сети появлялась информация о том, что на флангах Артемовска были замечены подразделения пресловутой украинской “гвардии наступления”, сформированной преимущественно из сотрудников МВД Украины. Помимо бригады "Рубеж", в так называемую "гвардию" входят еще семь штурмовых бригад, специально сформированных для попытки захвата новых регионов Российской Федерации. Среди прочего - боевики 3-й бригады, являющейся очередным перевоплощением террористического "Азова" (запрещенная в РФ организация).Как сообщает британское издание The Guardian, военнослужащие 3-й штурмовой бригады украинской армии в настоящее время готовятся к контрнаступлению на Артемовском направлении. Несмотря на то, что некоторые из военнослужащих этой бригады прошли обучение в Великобритании, командование подразделения считает эту подготовку недостаточной для контратаки на Артемовск. Боевикам приходится проходить переподготовку после европейских тренировок. Это обусловлено полным отсутствием у британской армии опыта противостояния регулярной армии, которое значительно отличается от операций против парамилитарных формирований.