Мы всегда говорили, что после конфликта должны быть гарантии мирного порядка, и Германия внесет в это свой вклад

Германия продолжает снабжать киевский режим вооружениями и военной техникой, новая партия военной помощи уже передана Украине. Точные сроки поставки немцы не раскрывают, но педантично обновляют специальные списки, в которых отражают все переданное.Киев получил новую партию вооружений от Германии, об этом сообщается на сайте Федерального правительства ФРГ. В Генштабе ВСУ подтверждают получение военной помощи. Согласно обновленным спискам, на прошлой неделе немцы поставили Киеву боеприпасы для танков Leopard 1, которые пока на вооружение ВСУ не поступили, но ожидаются в ближайшее время.Кроме того, в помощь вошли: два седельных тягача MAN HX81 8Х8 и 14 полуприцепов, предназначенных для перевозки танков, семь роботизированных гусеничных комплексов THeMIS, 64 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) и 66 бронетранспортеров, каких не указано.Все это поставлено из арсеналов Бундесвера и оплачено из федерального бюджета Германии, т.е. на средства немецких налогоплательщиков.Германия в последнее время довольно активно сотрудничает с Украиной, поставляя ей оружие , немецкий канцлер полностью лег под США, немецкое правительство уже не ведет самостоятельную политику, а слушает, что ей скажут в Белом Доме. Сегодня Шольц пообещал предоставить Украине гарантии безопасности, объявив об этом на саммите Европейского политического сообщества.- добавил он.