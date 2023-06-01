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Германия поставила Украине новый пакет военной помощи, включающий боеприпасы для танков Leopard 1

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Германия поставила Украине новый пакет военной помощи, включающий боеприпасы для танков Leopard 1

Германия продолжает снабжать киевский режим вооружениями и военной техникой, новая партия военной помощи уже передана Украине. Точные сроки поставки немцы не раскрывают, но педантично обновляют специальные списки, в которых отражают все переданное.


Киев получил новую партию вооружений от Германии, об этом сообщается на сайте Федерального правительства ФРГ. В Генштабе ВСУ подтверждают получение военной помощи. Согласно обновленным спискам, на прошлой неделе немцы поставили Киеву боеприпасы для танков Leopard 1, которые пока на вооружение ВСУ не поступили, но ожидаются в ближайшее время.

Кроме того, в помощь вошли: два седельных тягача MAN HX81 8Х8 и 14 полуприцепов, предназначенных для перевозки танков, семь роботизированных гусеничных комплексов THeMIS, 64 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) и 66 бронетранспортеров, каких не указано.

Все это поставлено из арсеналов Бундесвера и оплачено из федерального бюджета Германии, т.е. на средства немецких налогоплательщиков.

Германия в последнее время довольно активно сотрудничает с Украиной, поставляя ей оружие, немецкий канцлер полностью лег под США, немецкое правительство уже не ведет самостоятельную политику, а слушает, что ей скажут в Белом Доме. Сегодня Шольц пообещал предоставить Украине гарантии безопасности, объявив об этом на саммите Европейского политического сообщества.

Мы всегда говорили, что после конфликта должны быть гарантии мирного порядка, и Германия внесет в это свой вклад

- добавил он.
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10 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:39
    -3
    на прошлой неделе немцы поставили Киеву боеприпасы для танков Leopard 1

    99,9%, что опять с ураном. Нужно уничтожить любой ценой на Западэнщине, её не жалко, чтобы на Малороссию и Новороссию не доехали. Заодно решится проблема денацификации Галиции, будет безлюдной на миллиарды лет.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:43
      +4
      немецкий канцлер полностью лег под США,

      США, этого Шольца, уже лежачего и назначили канцлером. yes
    2. dorz
      dorz Сегодня, 19:44
      0
      Цитата: Румaтa
      на прошлой неделе немцы поставили Киеву боеприпасы для танков Leopard 1

      99,9%, что опять с ураном. Нужно уничтожить любой ценой на Западэнщине, её не жалко, чтобы на Малороссию и Новороссию не доехали. Заодно решится проблема денацификации Галиции, будет безлюдной на миллиарды лет.

      Как только и сразу после уничтожения Центров принятия решений sad
    3. karabas-barabas
      karabas-barabas Сегодня, 20:25
      +3
      Цитата: Румaтa
      99,9%, что опять с ураном

      Поинтересуйтесь на досуге из чего сделан российский БОПС Свинец1 и не несите впредь чушь по какие-либо радиоактивные последствия от обеднённого урана.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:42
    -3
    Когда служил в ГСВГ при СССР ,моя машина связи была приписана к отдельному танковому батальону, танкисты батальона на Т 62 не унывали. Раскатать лёпу под орех , да будет трудно но раскатаем, и тут пошли 80 ки на перевооружение.Лепы самый неудобный противник,но у них нет экипажей прошедшие бой.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:43
    +5
    Может хватит уже писать про налогоплательщиков стран Е. С. и США? Мол за их счёт, им фиолетово.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:59
      +2
      Ага, будто у России боевые действия не за счет налогоплательщиков ведет.
      1. karabas-barabas
        karabas-barabas Сегодня, 20:28
        -1
        Тем более уже 300мрд $ российских денег заморозили, а потенциально могут до 2х триллионов $ лежащих в европейских банках заморозить. На что эти деньги пойдут не трудно догадаться.
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:01
    -3
    Германия четвёртый рейх, полностью вступивший в войну с Россией, пытаясь взять реванш за поражение своего любимого Гитлера.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:03
    +2
    Значит передача первой партии модернизированных леопардов 1 уже скоро,а возможно что какое то количество их уже вна ук-роине.