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Зеленский: До истребителей надо дожить

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Зеленский: До истребителей надо дожить

В Молдавии проходит саммит Европейского политического сообщества. Присутствует на саммите и глава киевского режима Владимир Зеленский. Он и эту площадку использовал для заявлений о том, что Украине нужно оружие и как можно больше. Акцент в своём выступлении президент Украины сделал на западных истребителях.


Зеленский:

У Украины нет современных истребителей, в связи с чем преимущество в небе у России. Но наша мотивация сильнее. Мы поэтому победим. Только до истребителей надо дожить, но мы сделаем это, обязательно сделаем.

Последние слова в этой тираде Зеленского прозвучали больше как самоуспокоение, своеобразная мантра.

Напомним, что ранее в Европе начала формироваться так называемая «истребительная коалиция». Речь идёт о тех странах, которые готовы передать Воздушным силам ВСУ истребители F-16 американского производства. Сами США тоже выразили готовность помочь киевскому режиму такими поставками, однако в Вашингтоне утверждают, что «предоставят Украине истребители не для атак на российские территории». Во-первых, Крым, Севастополь, ЛДНР, Запорожская и Херсонская область – тоже российские территории. Во-вторых, о том, как «оружие и техника производства США используется не для атак на российские территории», красноречиво свидетельствуют попытки украинских боевиков на американской технике прорваться в Белгородскую область.
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11 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:03
    +3
    надеюсь клоун доживет до трибунала
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:16
      +3
      Зеленский похож на маленького дурно воспитанного мальчика в магазине игрушек, бегает от прилавка к прилавку, дергает родителей и громко кричит хочу, хочу, а когда ему отказывают, падает на пол и бьется в истерике.
    2. Rage66
      Rage66 Сегодня, 20:57
      +1
      Я надеюсь, не доживет hi
      Текст короткий, но умный
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:04
    +5
    Вот это он правильно сказал: "Только до истребителей надо дожить," Похоронят тебя и без истребителя!
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:05
    +2
    3-4 месяца минимум и первые ф16 появятся у всушников. Нужно сократить время жизни зеленого до пары недель максимум.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:01
      0
      Да он и сам уже похоже сомневается что доживёт
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:05
    +3
    Только до истребителей надо дожить,
    Иногда он говорит реальные вещи, понимает что может не дожить. Ведь его жизнь зависит от одной команды из кремля, ну или из фашингтона.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:13
      +3
      Поэтому и начал странствовать по свету. А эта фразочка - привет из подсознания, уже не грозится дойти до Москвы, дожить бы до истребителей... Фрейд бы оценил
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:21
    +1
    Неужели обрезанный наркоман, поумнел?))
  6. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:37
    +1
    Доживут, доживут.
    Иначе для чего летчики-налетчики готовятся?
    Будет "сэпрайз"! Очередной...
    У нас почему-то принято не замечать реальные угрозы. Но жить некоей Надеждой! А, вдруг не случится!..
    Странная позиция, когда всё уже случается. hi
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:03
      0
      Да, но в этот раз сомневается зеленский wassat.........
  7. Комментарий был удален.