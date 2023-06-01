У Украины нет современных истребителей, в связи с чем преимущество в небе у России. Но наша мотивация сильнее. Мы поэтому победим. Только до истребителей надо дожить, но мы сделаем это, обязательно сделаем.

В Молдавии проходит саммит Европейского политического сообщества. Присутствует на саммите и глава киевского режима Владимир Зеленский. Он и эту площадку использовал для заявлений о том, что Украине нужно оружие и как можно больше. Акцент в своём выступлении президент Украины сделал на западных истребителях.Зеленский:Последние слова в этой тираде Зеленского прозвучали больше как самоуспокоение, своеобразная мантра.Напомним, что ранее в Европе начала формироваться так называемая «истребительная коалиция». Речь идёт о тех странах, которые готовы передать Воздушным силам ВСУ истребители F-16 американского производства. Сами США тоже выразили готовность помочь киевскому режиму такими поставками, однако в Вашингтоне утверждают, что «предоставят Украине истребители не для атак на российские территории». Во-первых, Крым, Севастополь, ЛДНР, Запорожская и Херсонская область – тоже российские территории. Во-вторых, о том, как «оружие и техника производства США используется не для атак на российские территории», красноречиво свидетельствуют попытки украинских боевиков на американской технике прорваться в Белгородскую область.