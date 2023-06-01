Россия ограничила заход грузовых судов в порт Южный в рамках зерновой сделки до момента запуска транзита аммиака через Украину

Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется

Россия ограничивает проход грузовых судов в украинский порт Южный в рамках зерновой сделки, поскольку Киев не намерен выполнять часть российских требований и запускать экспорт аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. Уведомление о данном решении уже отправлено в Совместный координационный центр в Стамбуле.Россия ограничит регистрацию судов для украинского порта Южный, пока не начнется экспорт аммиака в рамках зерновой сделки. Фактически наши прикрывают один из трех портов, занимающихся отгрузкой украинского зерна, оставляя Киеву только Одессу и Черноморск. С другой стороны, это может быть предупреждением, что в случае невыполнения требований, Россия прикроет и два других порта, окончательно свернув зерновую сделку.- заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Запуск транзита аммиака через Украину был одним из условий зерновой сделки, но оно так и не было выполнено. В Киеве допустили начало транзита, но затребовали себе дополнительные преференции, такие как: гарантии со стороны ООН и России, что украинское зерно будет безопасно поставляться в рамках зерновой сделки, количество украинских портов будет увеличено, а также будет увеличен ассортимент вывозимых товаров. В случае выполнения этих требований Киев пообещал рассмотреть запуск транзита.Как мы видим, Россия уже начала выполнять требования по портам, только не увеличивая их количество, а уменьшая. Россия готова совсем свернуть сделку, поскольку российская часть соглашения, предусматривающая допуск российских судов в зарубежные порты, возобновление страхования сухогрузов, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT и запуск аммиакопровода, не выполняется.