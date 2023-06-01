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Россия ограничила заход грузовых судов в порт Южный в рамках зерновой сделки до момента запуска транзита аммиака через Украину

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Россия ограничила заход грузовых судов в порт Южный в рамках зерновой сделки до момента запуска транзита аммиака через Украину

Россия ограничивает проход грузовых судов в украинский порт Южный в рамках зерновой сделки, поскольку Киев не намерен выполнять часть российских требований и запускать экспорт аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. Уведомление о данном решении уже отправлено в Совместный координационный центр в Стамбуле.


Россия ограничит регистрацию судов для украинского порта Южный, пока не начнется экспорт аммиака в рамках зерновой сделки. Фактически наши прикрывают один из трех портов, занимающихся отгрузкой украинского зерна, оставляя Киеву только Одессу и Черноморск. С другой стороны, это может быть предупреждением, что в случае невыполнения требований, Россия прикроет и два других порта, окончательно свернув зерновую сделку.

Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется

- заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Запуск транзита аммиака через Украину был одним из условий зерновой сделки, но оно так и не было выполнено. В Киеве допустили начало транзита, но затребовали себе дополнительные преференции, такие как: гарантии со стороны ООН и России, что украинское зерно будет безопасно поставляться в рамках зерновой сделки, количество украинских портов будет увеличено, а также будет увеличен ассортимент вывозимых товаров. В случае выполнения этих требований Киев пообещал рассмотреть запуск транзита.

Как мы видим, Россия уже начала выполнять требования по портам, только не увеличивая их количество, а уменьшая. Россия готова совсем свернуть сделку, поскольку российская часть соглашения, предусматривающая допуск российских судов в зарубежные порты, возобновление страхования сухогрузов, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT и запуск аммиакопровода, не выполняется.
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28 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 20:16
    +10
    Значит, есть и силы и возможности закрыть порты. И друга Эрдогана больше поддерживать к выборам не надо. Очень хорошо
    1. Комментарий был удален.
    2. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 20:26
      +3
      Аналитика от Рыбаря


      1. Российская сторона может проверять ограниченное количество судов в сутки (проверка должна быть тщательной). Украинцы дают выборочные суда на регистрацию (основываясь на коррупционной схеме) — например, 10 штук. Но они не дают все заявки, которые им передают суда. Более того, суда приходят на проверку неподготовленными. Русские пытаются из всех заявок понять, какие именно суда идут в Африку (украинцам и ООНовцам на это плевать).

      2. Российская сторона требует список всех судов: все они должны быть зарегистрированы и проведены документально для прохождения через «инициативу». Украинцы идут в отказ и говорят, что они сами только могут определять, какие заявки передавать, а какие — нет. Решили они, что из Одессы сегодня выйдет только 10 судов, а остальные 50 подождут — на 10 судов списки и подадут. Закрыв глаза на то, что там много судов тех стран, где продукция прям нужна.

      3. Русские хотят списки всех? Украинцы согласны: но вот только русские якобы обязаны формально пропускать все суда тогда, увеличить количество инспекционных команд. И тем самым, снизится время досмотра, а сами инспекции станут для галочки. Тогда, да, списки будут. Но не факт, что суда будут готовы к инспекции (как требуют русские), но их нужно будет пропустить (как требуют украинцы).

      4. Российская сторона идёт в отказ, потому что нужно как следует проверять суда, основываясь не на хотелках украинской стороны, а на положениях инициативы. А вдруг судно везёт не зерно, а, допустим, коров? Но украинцы хотят российскую сторону лишить малейшего права самостоятельно выбирать суда и обязать их регистрировать всё по их заявке в одностороннем порядке.

      5. Русские шлют своих партнёров по сделке лесом. Но говорят, что готовы зарегистрировать из представленных, допустим, 10 судов (раз списка общего нет) — два. У которых всё в порядке с документами, которые точно идут в указанные страны. В ответ украинцы бегут жаловаться в ООН.

      6. В ООН на основании их жалоб могут не составить план инспекции (то есть, русские готовы проверить 2, но украинцы требуют проверить 10, поэтому план не подписывается, а на то, что суда могли бы выйти, уже плевать).

      7. Инспекция не проходит. Поднимается вой, что россияне срывают сделку.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 20:54
        +2
        Вот реально не понимаю, откуда столько внимания к этой фигне, интересной максимум полутора олигархам, у которых там личный доход. Разве что от отсутствия настоящих новостей. Умрёт, останется — не изменится ровном счётом ничего. Или кто-то, может, ожидает, что ну вот теперь-то, когда нас больше не удерживают бизнес-отношения с партнёрами, у нас развязаны руки, и мы начнём, наконец, воевать по-настоящему?
    3. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 20:57
      0
      Это что за прикол?
      Нужно останавливать все суда, идущие на север от Босфора.
      Чёрное море - Русское море.
      Везут технику для xoxлов?
      Экипаж - в шлюпки. Судно - на дно! am
  2. Single-n
    Single-n Сегодня, 20:17
    +5
    У нас появляются яйца? Что же такое в кремле сдохло? Честно говоря даже не верится. Подождем, тая робкую надежду.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 20:22
      +4
      Цитата: Single-n
      У нас появляются яйца?
      - просто напоминают Эрдогану как наиболее заинтересованному лицу про его яйца....
      В нашей корзине....
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 20:29
        +1
        просто напоминают Эрдогану как наиболее заинтересованному лицу про его яйца....
        В нашей корзине....
        В нашей корзине его помидоры. Он уже знает что может быть.
    2. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 20:29
      +4
      Кремль пишется с большой буквы. hi
      Игры с зерновой сделкой заканчиваются.
    3. azkolt
      azkolt Сегодня, 20:41
      0
      Цитата: Single-n
      5. Русские шлют своих партнёров по сделке лесом. Но говорят, что готовы зарегистрировать из представленных, допустим, 10 судов (раз списка общего нет) — два. У которых всё в порядке с документами, которые точно идут в указанные страны. В ответ украинцы бегут жаловаться в ООН.

      Даже не надейтесь! Да и аммиак это сырье для производства боеприпасов и возможно для отправки на Украину. Кстати , сегодня на Вести ФМ слышал, что Запад давит на Украпину в сделке по аммиакопроводу. К чему бы это?)))
  3. zloybond
    zloybond Сегодня, 20:17
    +9
    Как органично подмахнули Западу. Не закрыли Одессу, которая наполовину принадлежит Западным инвесторам и через которую транснациональные корпорации вывозят свое зерно, которое снимают с земель купленых через подставных лиц. А вообще мифический аммиакопровод, через который думается очень хочется качать сырье для Запада, из которого Западные компании смогут делать взрывчатку для ВСУ.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 20:22
    +10
    это может быть предупреждением, что в случае невыполнения требований, Россия прикроет и два других порта

    А может - лучше сразу закрыть на фиг все три порта, открыв только после того, как будут выполнены все НАШИ условия? Сколько можно соплю-то жевать?
    1. guest
      guest Сегодня, 20:38
      0
      Цитата: paul3390
      как будут выполнены все НАШИ условия

      И какие же эти условия?
  5. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 20:23
    +6
    Беда в том, что нас постоянно ставят в позу терпил, и чтобы это ВСЕ видели. И мы постоянно идём у них на поводу. Когда мы начнём играть с ними по своему сценарию, а не по ими написанному?
  6. awdrgy
    awdrgy Сегодня, 20:26
    +2
    Зачем они продают им аммиак? Да и производство вредное наверняка. В чем для нас от того польза?
    1. guest
      guest Сегодня, 20:40
      0
      Цитата: awdrgy
      В чем для нас от того польза?

      Для нас, обычных людей. пользы в любом случае 0, а вот для олигархов...
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:26
    +2
    Вчерашнию статью ,коментарии внимательно перечитываем. bully И делаем выводы .Лозунгистов у нас полно на сайте.А вы в курсе ,что правительство повысило с 1 июня ,для экспортёров зерна цену с 15 000 руб за тонну до 17000 руб для расчёта таможенной пошлины и повышения цены закупки у производителей, это касается только экспортёров и владельцев элеваторов ,не построенных а приватизированных, которые не сеют и не пашут .
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 20:37
      +3
      Андрей С., меня интересует другое. Сколько надо времени и зерновозов, чтобы вывезти эти несчастные 25 млн тонн зерна? Вроде полгода уже вывозят и не только по морю...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:59
        0
        Зернобобовых Украина уже экспортировала 42,5 млн тонн обрушив цены у западных фермеров.А им сеять,бензин ,дизель и наконец запчасти .А вот у нас сельхозпроизводители до 7 июня приостановили отгрузку на экспортные терминалы,ждут повышения цен на закупку.Внутренний рынок перенасыщен
        больше ни кому не надо. .Кстати ,производителю из за пошлин возвращается 2 000 руб с тонны зерна на экспорт,хорошая прибавка к " пенсии".
    2. awdrgy
      awdrgy Сегодня, 20:56
      0
      А зачем его экспортировать,если кругом не дружественные страны и враги?
  8. Аскет
    Аскет Сегодня, 20:27
    +3
    Совместный координационный центр в Стамбуле объявил о фактической остановке работы зерновой сделки
    СКЦ заявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного отказа российских инспекторов регистрировать входящий флот к участию в «зерновой инициативе», сказано в релизе.
    этого и следовало ожидать после атаки трёх украинских беспилотных катеров нашего разведывательного корабля "Иван Хурс", используя "зерновой коридор", несмотря на жаркие клятвы Зеленского, что "атаковать не будем, мамой клянёмся!"
    Последним камнем преткновения оставался "друг Реджеп" и его участие в президентских выборах. Эрдоган победил — и "зерновой сделке" конец. Умерла, так умерла. Главное, чтобы с концами.
    https://t.me/Politnavigator/127427
  9. Fisher
    Fisher Сегодня, 20:33
    +1
    Если аммиакопровод запустят, то как воевать вокруг него?
    1. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 20:45
      0
      Не вокруг, а вдоль, очевидно. Точнее, не воевать на расстоянии меньше, чем 50 км.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:02
      0
      Хороший вопрос ,ЛБС американцы сами отодвинут к Куеву ,но нацики будут против.
  10. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 20:33
    +1
    Это наверное ответка за Шебекино?....
    Они нам друг, мы им аммиакопровод....
    А если честно, во время ВОВ такой ерундой не занимались.
    Батька правильно сказал, что ещё в 14 году нужно было все решать с Украми. Кто то из наших за свои ласки в Куршавеле перепугался.
    Теперь гибнут опять же не испугашки, а нормальные парни... За испугашек...
    Это чисто мое личное мнение...
  11. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 20:42
    -1
    Как же у них чешется забарыжить этот аммиак то.
    Кому из друзьяшек аммиак принадлежит в РФ?
  12. север 2
    север 2 Сегодня, 20:45
    0
    у Минских договорённостей с Украиной и Европой ,в которых Россию просто "кинули" , родилось много "детишек",которых имена мы знаем, Тут и договорённости по зерну из Одессы , по аммиаку через Одессу, и ещё много "детишек" имён которых мы и незнаем . И ведь не скажешь , что при зачатии и при родах тех Минских договорённостей петух не клевал в филейную часть , гибли люди Донбасса и Киевский режим стягивал войска для наступления на Донбасс да и на Крым, но всё равно власти России на эти Минские договорённости просто молились . Ну а теперь появились и детишки от того "зачатия"!
    Кстати , не исключено что и Стамбул знал , как Украина и Европа "кидает" Россию с этими Минскими договорённостями . А где сегодня нахОдится Совместный координационный центр по транзиту зерна и аммиака из Одесского порта? Правильно , в Стамбуле...
  13. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 21:01
    0
    Логичным выглядит завтра закрыть Одессу, пока не подключат Россельхозбанк к SWIFT.
    Ну, послезавтра, сами понимаете, очередь Черноморска и требование - возобновление страхования грузов...
    А что ж вы хотели, сколько ж можно в одни ворота играть?
    Народ на Руси начинает вопросы задавать.
  14. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 21:02
    0
    Опаньки, Наше руководство, прозрело и пошло на повышение ставок в противостоянии с США, как наши враги не любят силу.