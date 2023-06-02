Опыт Спецоперации: ЗРК «Тор-М2» на реальном поле боя

ЗРК "Тор-М2" на позиции
В зоне проведения Спецоперации российская армия развернула и поддерживает развитую эшелонированную систему противовоздушной обороны. Одним из основных ее компонентов, задействованных в составе войсковой ПВО, являются зенитные ракетные комплексы семейства «Тор». Они несут постоянное дежурство, засекают и поражают различные воздушные цели, включая наиболее сложные – малогабаритные беспилотники или высокоточное оружие.
ЗРК в бою
Соединения и формирования российской части, задействованные в Спецоперации, имеют собственную войсковую ПВО, построенную с использованием ЗРК разных типов. Так, в дивизионном и бригадном звене задействованы комплексы «Тор-М2» и «Тор-М2У». Они предназначены для перехвата воздушных целей в ближней зоне и дополняют более дальнобойные ЗРК по типу изделий семейства «Бук».
Наши ЗРК сталкиваются с воздушными целями разных типов. Противник пытается применять тактическую авиацию и авиационные средства поражения, как советского образца, так и иностранные. Массово используются беспилотные авиационные комплексы, от малых коммерческих изделий до полноразмерных разведывательно-ударных систем. Также угрозу представляют неуправляемые и корректируемые боеприпасы реактивной артиллерии, в т.ч. зарубежного производства.
"Тор-М2У" на марше
Расчеты «Торов» несут дежурство и справляются с возложенными на них задачами. Точные показатели эффективности их боевой работы пока не раскрывались, но практически каждый день министерство обороны сообщает об успешном поражении тех или иных воздушных целей. Поражаются и уничтожаются различные БПЛА, АСП и реактивные снаряды.
Следует отметить, что эффективная боевая работа ЗРК «Тор-М2(У)» внесла свой вклад в общее изменение ситуации в воздухе. Так, российская ПВО нанесла критический ущерб украинской авиации, из-за чего самолеты и вертолеты все реже появляются в небе, а связанные с ними риски сокращаются. В свою очередь, БПЛА и реактивные снаряды пока остаются достаточно частыми целями – в основном из-за наличия иностранных поставок.
Очевидно, что боевое применение ЗРК семейства «Тор» будет продолжаться, и войсковая ПВО сохранит эффективное средство ближнего действия. Вместе с другими комплексами, имеющими ракеты большей дальности, они будут защищать войска и населенные пункты от вражеских средств воздушного нападения. Весьма вероятно, что эффективная работа «Торов» вновь заставит противника пересмотреть тактику – по причине потери той или иной матчасти.
Технические особенности
Зенитный ракетный комплекс 9К330 «Тор» разрабатывался с середины семидесятых годов в интересах ПВО сухопутных войск. Базовую модификацию ЗРК приняли на вооружение в 1986 г. В дальнейшем его неоднократно модернизировали, и на вооружение поступали новые модификации. Последнее поколение комплексов появилось в войсках в десятых годах – это были изделия «Тор-М2» и «Тор-М2У».
В ходе последовательного развития «Торы» сохраняли общую архитектуру и принципы работы. При этом заменялись те или иные компоненты, внедрялось новое вооружение и т.д. Благодаря этому современные «Торы-М2(У)» имеют серьезные преимущества перед исходным ЗРК 9М330.
Основным элементом современного комплекса «Тор» является боевая машина 9А331М2. Она построена на унифицированном гусеничном шасси высокой проходимости. ЗРК может сопровождать войска на марше или на поле боя; унификация упрощает эксплуатацию. На шасси смонтирован боевой модуль-башня со всем необходимым оснащением и вооружением. Часть аппаратуры находится внутри корпуса, на местах расчета, включающего трех человек.
Более старый комплекс "Тор-М1", участвующий в Спецоперации
На модуле-башне установлена станция обнаружения целей (СОЦ). Это РЛС с фазированной антенной решеткой, предназначенная для отслеживания воздушной обстановки в радиусе не менее 30 км. СОЦ засекает цели, при помощи запросчика проверяет их государственную принадлежность и берет на автоматическое сопровождение. Автоматика также определяет потенциальную опасность целей и помогает оператору комплекса рассчитать очередность атаки целей.
Для обстрела целей используются станция наведения (СН) и оптико-электронный визир. Они обеспечивают точное сопровождение воздушного объекта перед пуском ракеты, а также отслеживают запущенную ракету и обеспечивают ее наведение. Используется радиокомандный способ наведения с передачей команд посредством СН. Предусмотрено четыре целевых канала. Обеспечивается работа по целям с ЭПР от 0,05 кв.м.
Для поздних модификаций «Тора» была разработана зенитная управляемая ракета 9М338К. За счет доработки ракеты, ее транспортно-пускового контейнера и пусковой установки в башне удалось увеличить боекомплект вдвое – до 16 ед. Ракета длиной менее 2,9 м и массой ок. 163 кг развивает скорость до 1000 м/с. Дальность поражения – 12 км, высота – 10 км. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть массой ок. 15 кг.
Расчет "Тора-М2У" за работой
Боевая машина 9А331М2 может работать самостоятельно, полностью выполняя все задачи, или в составе зенитного подразделения. В таком случае машины собираются в огневые батареи по три; четыре батареи составляют один дивизион. При размещении боевых машин на расстоянии друг от друга, батарея или дивизион могут обеспечить прикрытие крупного района. Кроме того, увеличенный боекомплект позволяет подразделению справиться даже с массированным налетом.
Реализованный потенциал
Таким образом, результатом последних модернизаций «Тора» стало появление современных ЗРК с высокими тактико-техническими характеристиками, способными поражать все ожидаемые воздушные цели. При этом процесс развития комплекса не прекращается и осуществляется с учетом нового опыта, в результате чего все основные возможности улучшаются. Не так давно стало известно о проработке очередной модернизации.
Решающий вклад в повышение боевых характеристик ЗРК «Тор-М2(У)» вносит развитие радиолокационного и вычислительного комплекса. Станции обнаружения и наведения последних моделей отличаются повышенными параметрами и способны засекать и сопровождать даже сложные цели с малой заметностью – БПЛА из пластика / композита, реактивные снаряды и т.д.
Наблюдение за воздухом при помощи ОЭС
В ходе боевой работы СОЦ определяет координаты цели и выдает целеуказание СН. Последняя тоже берет цель на сопровождение, а также выполняет наведение ракеты. При необходимости, станции наведения помогает ОЭС. Взаимодействие станций, обработка данных и т.д. обеспечивается производительным бортовым компьютером.
В ходе последних модернизаций характеристики штатной ЗУР принципиально не поменялись. Однако новые радиолокационные и вычислительные средства позволяют более полно использовать потенциал изделия 9М338. За счет этого ракета оказывается более точным и эффективным оружием.
Большое значение имеет возможность работы в составе многокомпонентной системы ПВО. В таком случае отдельные ЗРК объединяются в сеть и могут обмениваться данными, получать целеуказание от сторонних средств и т.д. За счет этого увеличивается общая зона ответственности подразделения, а также снижается риск обнаружения позиции противником с последующими негативными последствиями.
На безопасность ЗРК положительно влияет и мобильное исполнение. «Торы» всех модификаций могут в движении отслеживать обстановку и сопровождать цели. В последних модернизациях также появилась возможность стрельбы на ходу с уверенным поражением цели. Кроме того, обнаружив себя излучением РЛС и пуском ракеты, комплекс может быстро покинуть позицию и не попасть под удар противника.
Подтверждено на практике
С февраля 2022 г. ЗРК семейства «Тор» и другие отечественные средства ПВО, как войсковой, так и объектовой, проходят проверку практикой. Они используются в зоне проведения Спецоперации и работают с реальными воздушными целями. Противник использует широкий спектр средств воздушного нападения, и противодействие ряду таких угроз возлагается именно на изделия «Тор-М2(У)».
За прошедшее время Спецоперации современные версии «Тора» наглядно показали свою способность засекать и поражать все актуальные угрозы, от самолетов и БПЛА до ракет разных типов. При этом противник пользуется зарубежной помощью, и можно ожидать появление воздушных целей новых типов. Очевидно, что российская армия и промышленность уже принимают необходимые меры – и «Торы» будут готовы к любым вызовам. Более того, такие же результаты должна будет показать и ПВО в целом.