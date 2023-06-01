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Румынский лидер Клаус Йоханнис исключил военную поддержку Молдавии в случае начала боевых действий на её территории

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Румынский лидер Клаус Йоханнис исключил военную поддержку Молдавии в случае начала боевых действий на её территории

Румыния не будет оказывать военную поддержку Молдавии в случае военного конфликта на ее территории, об этом заявил румынский президент Клаус Йоханнис.


Румынского лидера попросили ответить на вопрос, сумеет ли Румыния обеспечить безопасность Молдавии в случае вовлечения ее в конфликт на Украине, на что Йоханес ответил отрицательно. По его словам, Молдавия не входит в состав НАТО, а значит в отношении нее не действует 5 статься Устава альянса. Ввести свои войска Румыния не сможет, но другую помощь окажет, в частности, по подготовке молдавской армии. То же самое и с защитой воздушного пространства, никакой помощи от Бухареста Кишинев не получит.

Румыния состоит в НАТО, Молдавия - нейтральная страна. Поэтому я не вижу возможности вмешательства в предполагаемый конфликт военным путем, но мы можем помочь подготовкой людей, оказать другую помощь

- заявил Йоханис.

В настоящее время власти Молдавии во главе с Майей Санду раскручивают тему якобы военной угрозы со стороны России и под нее увеличивают расходы на оборону. На Западе этому очень рады и реализуют на территории страны несколько программ, направленных на военную помощь молдавской армии, снабжая ее различным устаревшим вооружением из арсеналов стран Европы. Одновременно Запад пытается сделать из Молдавии вторую Украину, противопоставив ее России.

Кроме того, не исключается, что Украина предпримет нападение на Приднестровье, территорию которого в Молдавии считают своей. В Киеве уже давно готов план вторжения и захвата складов в Колбасне, где хранятся сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Пока в Кишиневе удается сдерживать Зеленского.
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3 комментария
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:08
    0
    Молдаване могут спать спокойно. Если санду их под монастырь не подведёт, или укры не нападут
  2. север 2
    север 2 Сегодня, 21:08
    +1
    А кто эту Румынию будет спрашивать , помогать Молдавии или нет, в случаи военного конфликта. Мол Молдавия не член кружка НАТО. А что ,Украина член разве член кружка НАТО , но Америка Румынии приказала , и Румыния в Украину суют и оружие и военную логистику . Необязательно быть членом кружка . Достаточно быть кружком члена ...
    1. frruc
      frruc Сегодня, 21:10
      0
      север 2 ....Достаточно быть кружком члена ...

      М. Санду для этой роли подходит идеально.