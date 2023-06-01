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Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на закупку спутниковых терминалов Starlink для Украины

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Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на закупку спутниковых терминалов Starlink для Украины

Соединенные Штаты обеспечат Украину спутниковой связью и интернетом, Пентагон заключил контракт на поставку Киеву спутниковых терминалов Starlink. Соглашение подписано с компанией Илона Маска SpaceX.


Министерство обороны США подписало контракт с компанией SpaceX на поставку и обслуживание спутниковых терминалов Starlink на Украине. Средства, которые предполагается потратить на закупку терминалов, будут взяты из специального фонда, созданного для обеспечения долгосрочных потребностей Украины, т.е. из денег, выделенных Конгрессом США для закупок вооружения для Киева.

Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и министерство заключило контракт со Starlink на соответствующие услуги

- говорится в опубликованном заявлении Пентагона.

Стоит отметить, что спутниковая связь играет очень большую роль в управлении подразделениями ВСУ, а терминалы Starlink ее обеспечивали. В Пентагоне высоко оценили роль терминалов компании Илона Маска. Известно, что с начала боевых действий и до конца прошлого года Киев получил порядка 22 тысяч терминалов Starlink. В декабре Маск анонсировал поставку Киеву еще 10 тысяч терминалов на средства, выделенные Евросоюзом. Поставка должна была пройти в начале этого года, но была ли она осуществлена, информации нет.

В феврале 2023 года SpaceX ограничила доступность связи Starlink для украинских военных, в частности под ограничения попали украинские дроны, их просто отключили от системы Starlink. Таким образом в американской компании "создали условия" для того чтобы спутниковая связь Starlink не использовалась в качестве "наступательного оружия".
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8 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:55
    +2
    ну покали ведать не плохой результат когда спутники целы и их не уничтожают !
    1. север 2
      север 2 Сегодня, 22:04
      -3
      так может вышки уничтожать проще , чем спутники ..
      1. al3x
        al3x Сегодня, 22:13
        +3
        У Старлинк нет вышек, как таковых, там мобильный терминал, который в багажник авто помещается.
        1. alystan
          alystan Сегодня, 22:58
          0
          Архитектура системы Starlink состоит из трех основных компонентов: группировки спутников на низких орбитах, сети наземных станций, а также пользовательских терминалов.

          Принцип работы:
          - сигнал с компьютера через роутер поступает на антенну;
          - с антенны данные передаются на спутник, где обрабатываются и в виде сигнала передается на ближайший пункт мониторинга на Земле;
          - наземный маршрутизатор осуществляет обмен данными с широкополосной сетью интернет и передает полученный результат на спутник;
          - с него данные поступают на тарелку пользователя и через модем попадают на ПК.

          В комплект Starlink подключения к Интернету входит:
          - моторизированная спутниковая антенна Starlink с электронной фазированной решеткой, температурный режим от -30°C до +50°C, угол захвата - 100°, потребляемая мощность 50-75 Вт;
          - WiFi-маршрутизатор стандарта IEEE 802.11a/b/g/n/ac на чипсете Wi-Fi 5, двухдиапазонная радиосвязь - 3 x 3 MIMO, класс безопасности WPA2, диапазон трансляции до 185 м²;
          - блок питания;
          - Ethernet-адаптер;
          - кабель Старлинк (22,9 метров);
          - электрокабель (1,8 метров);
          - кронштейн для установки антенны.

          К примеру, Starlink в России будет работать медленно, т.к. ближайший наземный ретранслятор расположен в Польше.

          Стало быть, эти самые наземные станции и являются упомянутыми пресловутыми вышками, которые и упомянул выше север 2.
        2. БедМакс
          БедМакс Сегодня, 23:03
          0
          Валить Маска и его систему тогда,Или Левши в РФ перевелись(.Т.е норм хакерыд
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:57
    +1
    Опять Илон Маск стал самым богатым человеком в мире.
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 22:11
    -2
    Вот и все линии.Странно мы ведем войну,а градус (как любят писать в прессе)поднимают в США.Не пора ли нам повысить градус до кипения.Начинать сбивать и глушить спутники,хотя бы пару.И посмотрим будет ответка или нет.Собьют наши значит пора начинать войну по взрослому.
  4. cmax
    cmax Сегодня, 22:45
    0
    По видимому все умные, но неудобные, спецы ушли или уехали, остались только "эффективные " менеджеры, раз до сих пор систему не взломали и не могут создать проблем для этого вида связи. Жаль!