Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на закупку спутниковых терминалов Starlink для Украины

Соединенные Штаты обеспечат Украину спутниковой связью и интернетом, Пентагон заключил контракт на поставку Киеву спутниковых терминалов Starlink. Соглашение подписано с компанией Илона Маска SpaceX.
Министерство обороны США подписало контракт с компанией SpaceX на поставку и обслуживание спутниковых терминалов Starlink на Украине. Средства, которые предполагается потратить на закупку терминалов, будут взяты из специального фонда, созданного для обеспечения долгосрочных потребностей Украины, т.е. из денег, выделенных Конгрессом США для закупок вооружения для Киева.
Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и министерство заключило контракт со Starlink на соответствующие услуги
- говорится в опубликованном заявлении Пентагона.
Стоит отметить, что спутниковая связь играет очень большую роль в управлении подразделениями ВСУ, а терминалы Starlink ее обеспечивали. В Пентагоне высоко оценили роль терминалов компании Илона Маска. Известно, что с начала боевых действий и до конца прошлого года Киев получил порядка 22 тысяч терминалов Starlink. В декабре Маск анонсировал поставку Киеву еще 10 тысяч терминалов на средства, выделенные Евросоюзом. Поставка должна была пройти в начале этого года, но была ли она осуществлена, информации нет.
В феврале 2023 года SpaceX ограничила доступность связи Starlink для украинских военных, в частности под ограничения попали украинские дроны, их просто отключили от системы Starlink. Таким образом в американской компании "создали условия" для того чтобы спутниковая связь Starlink не использовалась в качестве "наступательного оружия".