Борьба за хребет Ломоносова: Россию пытаются вытеснить из Арктики

Источник: newsua.ru
Не потерять приоритет
На Арктику точат зубы сейчас все, кому не лень. Особенно ситуация обострилась в 2022 году на фоне специальной военной операции России. В октябре Соединенные Штаты заявили, что без американского сапога северный регион никогда не будет «мирным, стабильным, процветающим и располагающим к сотрудничеству».
Это выражения из новой стратегии США в Арктическом регионе, который в будущем становится новой зоной оккупации. Военное присутствие американцев теперь необходимо для защиты страны и суверенитета.
Почему именно осенью прошлого года обострились амбиции американцев?
Первое – в Белом доме посчитали, что армия Россия уже далеко не в том состоянии, что в начале 2022 года. Поэтому можно позволить себе некоторую вольность вокруг северного региона, к которому Кремль традиционно относится с большим вниманием.
Второе – как ни крути, но с глобальным потеплением ничего толком сделать не могут, поэтому надо расслабиться и собирать бонусы. А бонусов в Арктике очень много – прежде всего, полезные ископаемые в арктическом шельфе, которые пока только предстоит оценить.
Лет пятнадцать назад американцы в уме посчитали, что в пределах полярного круга можно найти не менее 90 млрд баррелей нефти и почти 1,7 трлн кубических фунтов природного газа. Перефразируя известную истину, кто будет владеть Арктикой, будет владеть всем миром. Несмотря на старательно раздуваемую «зеленую повестку», традиционные углеводороды еще долго будут использоваться в качестве топлива.
Источник: strana-rosatom.ru
Не стоит сбрасывать со счетов и Северный морской путь как серьезный раздражитель для Запада. Пока он находится в юрисдикции России, но с отступлением льдов к полюсу на него могут заявить права и другие игроки. Американцы в качестве своих партнеров называют Канаду, Данию (включая Гренландию), Финляндию, Исландию, Норвегию и Швецию.
Для справки: финны уже в НАТО, а шведы на 90 процентов. Эти факты добавляют особый колорит в противостояние с Россией в Арктике.
До спецоперации у нашей страны были совместные проекты по освоению самого северного региона планеты. После февраля прошлого года побежали из России норвежский Equinor, британо-голландская British Petroleum и французская Total – у всех были проекты в Арктике. С одной стороны, враги меньше будут нос совать в дела российского бизнеса, с другой – оставят нас наедине с собственными технологиями добычи нефти и газа на северных шельфах. Это еще один пример давления на Россию в связи со спецопераций.
Впрочем, выход команд из стран НАТО из совместных проектов всегда был вопросом времени. И новая стратегия США тому явное подтверждение – Россия всегда рассматривалась в качестве противника в Арктическом регионе, и технологическая помощь не в интересах американцев. Опасность представляет отсутствие буферного государства, которым Запад мог бы пожертвовать в своих целях. Нет в Арктике антироссийской Украины. Поэтому велика вероятность прямого столкновения России и стран НАТО.
Есть и обратная сторона медали – претенденты будут вести себя аккуратнее, не повторяя ошибок Украины. Но пока арктические события полны демонстративных жестов. Страны Арктического совета отказались участвовать во всех заседаниях под председательством России и фактически продолжили работу, но уже без представителей Москвы.
В мае 2023 года в Салехарде состоялась 13-я сессия совета, в ходе которой объявили нового председателя – Норвегию. Представители из недружественных России стран, естественно, бойкотировали событие. Пока Кремль лишь пригрозил выходом из совета. В контексте обострения все также помнят прошлогоднюю норвежскую истерику в связи с блокировкой груза для российского посёлка Баренцбург на Шпицбергене.
В сложившейся ситуации самым грамотным решением будет разрыв всех связей с чрезмерно чувствительными товарищами и разворот на самостоятельную политику. Но и здесь у России есть партнеры, даже помимо Китая, традиционно проявляющего интерес к Арктике.
Борьба за морское дно
Глобальное потепление больно бьет по странам с жарким климатом. Тяжелее всего в ближайшие 40–50 лет станет индийцам, что вызовет массовую миграцию на север. Не исключено, что именно с таким прицелом Дели в прошлом году обнародовал Арктическую политику Индии. На словах все крутится вокруг следующего –
«наука и исследования, защита климата и окружающей среды, экономическое сотрудничество и сотрудничество в области человеческого развития, транспорт и связь, управление и международное сотрудничество и наращивание национального потенциала».
На деле – если уже Индия рвется в Арктику, то там предвидится действительно что-то интересное. В первую очередь придется определить на карте, чей в действительности океанический шельф, который постепенно освобождается ото льдов.
Источник: rgo.ru
Основные события разворачиваются вокруг хребта Ломоносова, который пытаются присвоить себе Норвегия, Канада и Дания. Непонятно, правда, на каких основаниях – хребет является продолжением нашего материка. Это неоднократно доказано российскими учеными с привлечением самых современных методов исследований, но пока не принято западными «коллегами». Мало того, сам хребет был открыт советскими полярниками еще в 1948 году в ходе экспедиции «Север-2».
Но у Канады свой взгляд – по данным местных геологов, хребет относится к продолжению Американского континента. Датчане кричат, что, по некоторым данным, континентальный шельф Гренландии имеет прямое отношение к хребту Ломоносова. Интересно положение США, которые крутятся вокруг хребта уже не одно десятилетие, но никак не могут даже за уши притянуть свою территорию к подводной неровности. Впрочем, им хватает притязаний сателлитов из Канады.
У Норвегии самая скромная позиция в этом споре – страна находится дальше всех от хребта и пока ничего вразумительного не предъявила. За кем в итоге окажутся права на хребет Ломоносова, тому и достанется половина Арктики. Если страны не решат самостоятельно, то ООН примет резолюцию о совместном использовании. Только кто будет слушать эту организацию?
Между тем исследователи геологического факультета МГУ идут в наступление. Рядом с хребтом Ломоносова располагаются поднятие Менделеева и еще один хребет, теперь уже Гаккеля. Российские ученые провели гравитационно-магнитное моделирование земной коры в этой области и доказали принадлежность поднятий к нашему материку. Не просто доказали, а опубликовали в прошлом году итоги работы в престижных международных журналах.
Впрочем, наука наукой, а доказывать российский суверенитет над Арктикой придется оружием и техникой. Для этого над регионом разворачивается спутниковая группировка – в 2024 году на орбиту отправят пару гидрометеорологических спутников «Артика-М» и три радиолокационных спутника.
Спустя еще два года запустят четыре «Экспресса-РВ» для обеспечения скоростного доступа к Интернету на всей Российской Арктике. Новые спутники необходимы, прежде всего, для Северного морского пути. В планах к 2030 году увеличение грузового флота в три раза, а это постройка более 30 танкеров, 40 балкеров и 22 контейнеровозов. В 2026 году в первое плавание выйдут четыре атомных ледокола, а в 2027 году – головной ледокол класса «Лидер».
И это помимо масштабной программы постройки терминалов и портов на всем протяжении морского пути. В частности, в Мурманской области возводят угольный терминал и железную дорогу к порту Лавна. Осталось довести все планы до реальной реализации и обеспечить надежным прикрытием. Запад не намерен мириться с российским приоритетом и сделает все возможное для срыва нашего освоения Арктики.
Дипломатической дракой за хребет Ломоносова они явно не ограничатся.