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Борьба за хребет Ломоносова: Россию пытаются вытеснить из Арктики

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Борьба за хребет Ломоносова: Россию пытаются вытеснить из Арктики
Источник: newsua.ru



Не потерять приоритет


На Арктику точат зубы сейчас все, кому не лень. Особенно ситуация обострилась в 2022 году на фоне специальной военной операции России. В октябре Соединенные Штаты заявили, что без американского сапога северный регион никогда не будет «мирным, стабильным, процветающим и располагающим к сотрудничеству».

Это выражения из новой стратегии США в Арктическом регионе, который в будущем становится новой зоной оккупации. Военное присутствие американцев теперь необходимо для защиты страны и суверенитета.

Почему именно осенью прошлого года обострились амбиции американцев?

Первое – в Белом доме посчитали, что армия Россия уже далеко не в том состоянии, что в начале 2022 года. Поэтому можно позволить себе некоторую вольность вокруг северного региона, к которому Кремль традиционно относится с большим вниманием.

Второе – как ни крути, но с глобальным потеплением ничего толком сделать не могут, поэтому надо расслабиться и собирать бонусы. А бонусов в Арктике очень много – прежде всего, полезные ископаемые в арктическом шельфе, которые пока только предстоит оценить.

Лет пятнадцать назад американцы в уме посчитали, что в пределах полярного круга можно найти не менее 90 млрд баррелей нефти и почти 1,7 трлн кубических фунтов природного газа. Перефразируя известную истину, кто будет владеть Арктикой, будет владеть всем миром. Несмотря на старательно раздуваемую «зеленую повестку», традиционные углеводороды еще долго будут использоваться в качестве топлива.


Источник: strana-rosatom.ru

Не стоит сбрасывать со счетов и Северный морской путь как серьезный раздражитель для Запада. Пока он находится в юрисдикции России, но с отступлением льдов к полюсу на него могут заявить права и другие игроки. Американцы в качестве своих партнеров называют Канаду, Данию (включая Гренландию), Финляндию, Исландию, Норвегию и Швецию.

Для справки: финны уже в НАТО, а шведы на 90 процентов. Эти факты добавляют особый колорит в противостояние с Россией в Арктике.

До спецоперации у нашей страны были совместные проекты по освоению самого северного региона планеты. После февраля прошлого года побежали из России норвежский Equinor, британо-голландская British Petroleum и французская Total – у всех были проекты в Арктике. С одной стороны, враги меньше будут нос совать в дела российского бизнеса, с другой – оставят нас наедине с собственными технологиями добычи нефти и газа на северных шельфах. Это еще один пример давления на Россию в связи со спецопераций.

Впрочем, выход команд из стран НАТО из совместных проектов всегда был вопросом времени. И новая стратегия США тому явное подтверждение – Россия всегда рассматривалась в качестве противника в Арктическом регионе, и технологическая помощь не в интересах американцев. Опасность представляет отсутствие буферного государства, которым Запад мог бы пожертвовать в своих целях. Нет в Арктике антироссийской Украины. Поэтому велика вероятность прямого столкновения России и стран НАТО.

Есть и обратная сторона медали – претенденты будут вести себя аккуратнее, не повторяя ошибок Украины. Но пока арктические события полны демонстративных жестов. Страны Арктического совета отказались участвовать во всех заседаниях под председательством России и фактически продолжили работу, но уже без представителей Москвы.

В мае 2023 года в Салехарде состоялась 13-я сессия совета, в ходе которой объявили нового председателя – Норвегию. Представители из недружественных России стран, естественно, бойкотировали событие. Пока Кремль лишь пригрозил выходом из совета. В контексте обострения все также помнят прошлогоднюю норвежскую истерику в связи с блокировкой груза для российского посёлка Баренцбург на Шпицбергене.

В сложившейся ситуации самым грамотным решением будет разрыв всех связей с чрезмерно чувствительными товарищами и разворот на самостоятельную политику. Но и здесь у России есть партнеры, даже помимо Китая, традиционно проявляющего интерес к Арктике.

Борьба за морское дно


Глобальное потепление больно бьет по странам с жарким климатом. Тяжелее всего в ближайшие 40–50 лет станет индийцам, что вызовет массовую миграцию на север. Не исключено, что именно с таким прицелом Дели в прошлом году обнародовал Арктическую политику Индии. На словах все крутится вокруг следующего –

«наука и исследования, защита климата и окружающей среды, экономическое сотрудничество и сотрудничество в области человеческого развития, транспорт и связь, управление и международное сотрудничество и наращивание национального потенциала».

На деле – если уже Индия рвется в Арктику, то там предвидится действительно что-то интересное. В первую очередь придется определить на карте, чей в действительности океанический шельф, который постепенно освобождается ото льдов.


Источник: rgo.ru

Основные события разворачиваются вокруг хребта Ломоносова, который пытаются присвоить себе Норвегия, Канада и Дания. Непонятно, правда, на каких основаниях – хребет является продолжением нашего материка. Это неоднократно доказано российскими учеными с привлечением самых современных методов исследований, но пока не принято западными «коллегами». Мало того, сам хребет был открыт советскими полярниками еще в 1948 году в ходе экспедиции «Север-2».

Но у Канады свой взгляд – по данным местных геологов, хребет относится к продолжению Американского континента. Датчане кричат, что, по некоторым данным, континентальный шельф Гренландии имеет прямое отношение к хребту Ломоносова. Интересно положение США, которые крутятся вокруг хребта уже не одно десятилетие, но никак не могут даже за уши притянуть свою территорию к подводной неровности. Впрочем, им хватает притязаний сателлитов из Канады.

У Норвегии самая скромная позиция в этом споре – страна находится дальше всех от хребта и пока ничего вразумительного не предъявила. За кем в итоге окажутся права на хребет Ломоносова, тому и достанется половина Арктики. Если страны не решат самостоятельно, то ООН примет резолюцию о совместном использовании. Только кто будет слушать эту организацию?

Между тем исследователи геологического факультета МГУ идут в наступление. Рядом с хребтом Ломоносова располагаются поднятие Менделеева и еще один хребет, теперь уже Гаккеля. Российские ученые провели гравитационно-магнитное моделирование земной коры в этой области и доказали принадлежность поднятий к нашему материку. Не просто доказали, а опубликовали в прошлом году итоги работы в престижных международных журналах.

Впрочем, наука наукой, а доказывать российский суверенитет над Арктикой придется оружием и техникой. Для этого над регионом разворачивается спутниковая группировка – в 2024 году на орбиту отправят пару гидрометеорологических спутников «Артика-М» и три радиолокационных спутника.

Спустя еще два года запустят четыре «Экспресса-РВ» для обеспечения скоростного доступа к Интернету на всей Российской Арктике. Новые спутники необходимы, прежде всего, для Северного морского пути. В планах к 2030 году увеличение грузового флота в три раза, а это постройка более 30 танкеров, 40 балкеров и 22 контейнеровозов. В 2026 году в первое плавание выйдут четыре атомных ледокола, а в 2027 году – головной ледокол класса «Лидер».

И это помимо масштабной программы постройки терминалов и портов на всем протяжении морского пути. В частности, в Мурманской области возводят угольный терминал и железную дорогу к порту Лавна. Осталось довести все планы до реальной реализации и обеспечить надежным прикрытием. Запад не намерен мириться с российским приоритетом и сделает все возможное для срыва нашего освоения Арктики.

Дипломатической дракой за хребет Ломоносова они явно не ограничатся.
Автор:
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5 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 03:55
    0
    Косвенное подтверждение описанному в статье появившийся нарратив в мировых СМИ, что Земля якобы становится опасной для человечества...кто то усиленно разгоняет пургу панических настроений. what
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 04:35
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Земля якобы становится опасной для человечества

      Истинно вам говорю: земля налетит на небесную ось!
      Льды полярной шапки всё равно все не растают, полоса открытого моря будет не особо велика для действий авианосцев, а без них амерам мало что светит, в военном плане.
  2. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 04:22
    0
    Впрочем, наука наукой, а доказывать российский суверенитет над Арктикой придется оружием и техникой.

    Вот именно... и не только сейчас, а лет через 20-30... Оружие меет обыкновение устаревать, так что остается надеяться, что вдруг, за 20 лет мы станем ведущей индустриальной державой - способной создавать и производить современное времени оружие и содержать армию...
  3. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 04:52
    0
    Может поэтому и придется защищать оружием,потому что дипломатическая работа равна нулю.Общественность даже не знает,какие саммиты проходили по Арктике.Моя личная точка зрения. Северный Морской Путь -это путь для нашей страны? И что мы будем поставлять по этому Пути.По сути этого ничего и нет.Кроме будущих законов.Этот Путь нужен другим странам.Но они в сомнении,стоит ли вкладывать деньги в это предприятие. Главный кондидат -Китай.Индия имеет такие разносторонние связи,что на нее и полагаться не стоит. Когда показывают Арктику на карте,то во многих умах отражается Земля в виде плоского предмета.А она круглая.И поэтому все решит будущее.У нас много насущных проблем,которые требуют решения сейчас.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:56
    0
    Ну там пока что все по нашему сценарию идет) Недавно снова площадь подконтрольных территорий увеличили, на две Франции, кажись)))