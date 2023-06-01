Нидерланды заявили о намерении выкупить порядка ста танков Leopard 1 у Швейцарии для последующей передачи Украине

Нидерланды готовы поставить Украине порядка ста боевых танков Leopard 1, но для этого их необходимо выкупить у Швейцарии, которая выступает категорически против поставок вооружений Киеву. Речь идет о бывших танках итальянской армии, принадлежащих швейцарской компании.
Нидерланды желают выкупить у швейцарской компании RUAG "десятки танков" Leopard 1 для последующей отправки их на Украину. Предварительно, речь идет о 96 танках из состава итальянской армии, выкупленных частной компанией в 2016 году и сейчас находящихся на хранении под открытым небом в той же самой Италии.
В самой компании не против сбагрить старые танки, но для их продажи необходимо разрешение швейцарского правительства. Как пояснил пресс-секретарь RUAG Кирстен Хаммерих, официальное письмо с запросом на продажу бронетехники уже оправлено, осталось только дождаться решения и думать, что оно будет положительным.
В то же время в компании почему-то заявляют о планах продать танки Германии, а не Нидерландам, но тоже с последующей передачей Украине. С другой стороны, в случае получения разрешения будет неважно, кому их передавать, если ремонт техники все равно будут проводить немцы на предприятиях Rheinmetall. А если это все будет оплачено Нидерландами, то Берлину еще лучше.
Однако не все так радужно, как представляется. Швейцарское правительство пока пытается соблюдать нейтралитет и накладывает вето на все сделки, где фигурирует Украина. Та же компания RUAG уже обращалась с просьбой передать танки Leopard 2 Германии, но получила отказ, поскольку предполагалось отправить их Киеву. В то же время правительство Швейцарии разрешило передать Берлину 25 старых танков Leopard 2A4 для Бундесвера.