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Нидерланды заявили о намерении выкупить порядка ста танков Leopard 1 у Швейцарии для последующей передачи Украине

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Нидерланды заявили о намерении выкупить порядка ста танков Leopard 1 у Швейцарии для последующей передачи Украине

Нидерланды готовы поставить Украине порядка ста боевых танков Leopard 1, но для этого их необходимо выкупить у Швейцарии, которая выступает категорически против поставок вооружений Киеву. Речь идет о бывших танках итальянской армии, принадлежащих швейцарской компании.


Нидерланды желают выкупить у швейцарской компании RUAG "десятки танков" Leopard 1 для последующей отправки их на Украину. Предварительно, речь идет о 96 танках из состава итальянской армии, выкупленных частной компанией в 2016 году и сейчас находящихся на хранении под открытым небом в той же самой Италии.

В самой компании не против сбагрить старые танки, но для их продажи необходимо разрешение швейцарского правительства. Как пояснил пресс-секретарь RUAG Кирстен Хаммерих, официальное письмо с запросом на продажу бронетехники уже оправлено, осталось только дождаться решения и думать, что оно будет положительным.

В то же время в компании почему-то заявляют о планах продать танки Германии, а не Нидерландам, но тоже с последующей передачей Украине. С другой стороны, в случае получения разрешения будет неважно, кому их передавать, если ремонт техники все равно будут проводить немцы на предприятиях Rheinmetall. А если это все будет оплачено Нидерландами, то Берлину еще лучше.

Однако не все так радужно, как представляется. Швейцарское правительство пока пытается соблюдать нейтралитет и накладывает вето на все сделки, где фигурирует Украина. Та же компания RUAG уже обращалась с просьбой передать танки Leopard 2 Германии, но получила отказ, поскольку предполагалось отправить их Киеву. В то же время правительство Швейцарии разрешило передать Берлину 25 старых танков Leopard 2A4 для Бундесвера.
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11 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 22:08
    +1
    Фашики, всем им земля стекловатой...... негодяи
  2. Essex62
    Essex62 Сегодня, 22:16
    +1
    Продавят и швейцарское правительство,у всех есть своя кнопка. Ещё стотанков. Эта странная операция будет длиться бесконечно.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 22:16
    0
    Чудны дела творятся - Швейцария разрешает передать немецкие танки немцам. Но, думаю, в конечном счете , вся эта техника так или иначе окажется на российско-украинском фронте. (Написал и понял, в каком бредовом мире мы живем!)
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 22:34
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Чудны дела творятся - Швейцария разрешает передать немецкие танки немцам. Но, думаю, в конечном счете , вся эта техника так или иначе окажется на российско-украинском фронте. (Написал и понял, в каком бредовом мире мы живем!)

      Сертификат конечного пользователя- обещание не передовать третьим странам оружие без согласия страны изготовителя.
      1. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 23:02
        0
        Цитата: свой1970
        Сертификат конечного пользователя

        тут и вопрос - заявка заявкой, но пока по Leopard 2...
        Правительство Швейцарии поддержало предложение комиссии по политике безопасности Национального совета (большая палата парламента) о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 2 с целью их возможной дальнейшей перепродажи производителю - немецкой компании Rheinmetall... "Они обязались не передавать их Украине, а оставить для Германии или других партнеров по НАТО или ЕС, желающих пополнить собственное вооружение", - пояснили в Берне. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17833013
        "желающих пополнить собственное вооружение" т.е. компенсировать тем, кто отдал, но не
        При этом в Берлине клялись, что швейцарские танки никоим образом Киеву передаваться не будут. https://topwar.ru/217734-shvejcarija-odobrila-vyvod-iz-jekspluatacii-25-boevyh-tankov-leopard-2-dlja-prodazhi-germanii.html
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 22:17
    0
    Что-то летучие Голландцы впереди Европы всей стараются.
    Ох, когда все эти "поддерживающие", рано или поздно, люлей получать начнут, Голландия, я думаю, отхватит одна из первых. Её порты так и просятся под раздачу.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:24
    -1
    Как бы 40 % территории Голландии находятся ниже уровня моря ,интересный факт для размышления.
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:33
    -1
    Эти первые леопарды, если не ошибаюсь, разработки начала 60х годов. Да, понимаю, что наверняка модернизировались за долгую жизнь, но, тем не менее - привет, 60ые!
    То есть, по большому счету, не так уж далеко ушли от первых наших Т-62
    Зато удобны, как жест - "вот, и мы помогаем Украине! Чем можем, чем можем..."
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:34
    -1
    нудк уже РФ не кто не боится уже в открыто поставляют все и вся в укррр !
    интересно это для Путина тоже провокация ?
  8. Ракитин
    Ракитин Сегодня, 22:50
    -1
    Первый Леопёрд пасовал даже перед Т-55 60 лет тому назад. Вундервафля так вундервафля. Скоро Pz.IV по музеям начнут собирать для отправки на Руину. Собственно, лицензионные итальянские и испанские копии немецкого пулемёта MG-42 выпуска начала 1950-х уже давно используются всучками в боях.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 23:03
    0
    Нидерланды заявили о намерении
    . Вопрос.... а этим то чего неймётся?
    Сбрендили, по на выбирали дуриков, которыми наглы верят как хотят и ничем хорошим, для них, это не закончится.