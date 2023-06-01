США отказались передавать России информацию о местонахождении стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ

Соединенные Штаты прекращают передавать России данные о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор СНВ. С таким заявлением выступил Госдепартамент США.США окончательно хоронят ДСНВ, прекращая выполнять условия, предусмотренные договором. Как заявили в Госдепе, с 1 июня 2023 года США прекращают передавать России сведения о местонахождении и статусе стратегических вооружений. Кроме того, американцы отзывают все выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и больше не намерены выдавать новые. Впрочем, США уже давно не пускают наших специалистов на свою территорию, так что ничего нового в этом нет.Также с 1 июня США прекращают предоставлять России телеметрическую информацию о пусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.О том, что американцы больше не будут предоставлять России информацию о своих стратегических ядерных вооружениях, стало известно еще в марте этого года. Как заявил помощник главы Пентагона Джон Плам, это связано, в первую очередь, с окончанием полугодового периода, в течение которого стороны обменивались данными в рамках ДСНВ. До этого Вашингтон обвинил Россию якобы в отказе предоставлять такую информацию и решил принять "контрмеры". Приостановкой предоставления информации США хотят "вернуть" Россию в договор.Россия официально приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с 1 марта этого года, указ подписал Владимир Путин. Решение было принято в связи с продолжающейся враждебной политикой США и Запада в целом в отношении нашей страны. Угрозы добиться «поражения» России любым путем, призывы к распаду российского государства не могли остаться без соответствующей реакции Кремля.