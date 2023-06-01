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США отказались передавать России информацию о местонахождении стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ

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США отказались передавать России информацию о местонахождении стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ

Соединенные Штаты прекращают передавать России данные о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор СНВ. С таким заявлением выступил Госдепартамент США.


США окончательно хоронят ДСНВ, прекращая выполнять условия, предусмотренные договором. Как заявили в Госдепе, с 1 июня 2023 года США прекращают передавать России сведения о местонахождении и статусе стратегических вооружений. Кроме того, американцы отзывают все выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и больше не намерены выдавать новые. Впрочем, США уже давно не пускают наших специалистов на свою территорию, так что ничего нового в этом нет.

Также с 1 июня США прекращают предоставлять России телеметрическую информацию о пусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

О том, что американцы больше не будут предоставлять России информацию о своих стратегических ядерных вооружениях, стало известно еще в марте этого года. Как заявил помощник главы Пентагона Джон Плам, это связано, в первую очередь, с окончанием полугодового периода, в течение которого стороны обменивались данными в рамках ДСНВ. До этого Вашингтон обвинил Россию якобы в отказе предоставлять такую информацию и решил принять "контрмеры". Приостановкой предоставления информации США хотят "вернуть" Россию в договор.

Россия официально приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с 1 марта этого года, указ подписал Владимир Путин. Решение было принято в связи с продолжающейся враждебной политикой США и Запада в целом в отношении нашей страны. Угрозы добиться «поражения» России любым путем, призывы к распаду российского государства не могли остаться без соответствующей реакции Кремля.
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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:52
    0
    И чего американцы добились? С 1 июня 2023 года у весего мира стал больше шанс " весь мир в труху" из за технической или интеллектуальной ошибки.Давай ещё телефон обрежем ,чтобы черномазый министр обороны США не мог дозвонится до Шойгу с вопросом : Это боевой пуск Сармата или испытательный?Как то без всяких СНВ до 80 ых жили и ничего ,правда кто то на дежурствах был на " взводе".да корень растения на них,аккуратней будут.Как бы что не прилетело по США и не в одном экземпляре.
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:54
    -1
    Уже писал об этом, в мае, продублирую ещё раз:

    На самом деле это продолжение апрельской истории.
    Согласно договору ДСНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях) в конце каждого полугодия стороны США и Россия обмениваются данными о своих ядерных силах. Очередной обмен должен был состояться в конце апреля, 2023. Незадолго до этого, 28 февраля, Путин подписал закон, приостанавливающий участие России в договоре. В 20х числах апреля представитель Пентагона заявил, что, "в качестве дипломатической контрмеры" так же прекратят поставлять России свои данные о ЯО, вероятно, желая вынудить нас изменить решение

    Так что это - продолжение истории.
    Мы, согласно подписанному Путиным приостановлению участия, данные не поставили.
    Американцы ответили, как видим, зеркально

    Не знаю, для кого это стало сюрпризом, по мне, так всё это было ожидаемо



    p.s.
    Кому-то не понравился документ, подписанный президентом?)
    минусуют))