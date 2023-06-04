Нападение на «Иван Хурс» и американские учения «Вызов тысячелетия 2002» как пример будущих угроз, к которым пока ещё не готов ни один флот мира



Кадры с украинского БЭК-камикадзе, атакующего российский разведывательный корабль «Иван Хурс» – уму непостижимо, как он остался цел?



Эти малыши представляют значительную угрозу для любого надводного корабля (НК) любой страны мира

«Классические угрозы» и новая реальность



Сверхсовременный эсминец стоимостью порядка 1,4 миллиарда долларов выведен из строя средством поражения стоимостью в несколько десятков тысяч долларов США, цена ремонта составила порядка 250 млн долларов США



ЗРК RIM-116



В 2017 году йеменские ополченцы-хуситы применили три БЭК-камикадзе, изготовленные на базе коммерческих компонентов, для атаки саудовского фрегата «Аль-Мадинах» (Al Madinah) французского проекта F2000, два катера были уничтожены пулемётным огнём, третий поразил цель



Кадры поражения фрегата Al Madinah – два члена экипажа погибли, трое получили ранения, при возвращении корабля в порт повреждения были тщательно замаскированы

«Вызов тысячелетия 2002»



Генерал-лейтенант Морской пехоты США в отставке Пол К. Ван Рипер – таких противников стоит опасаться



Старт ПКР П-15 «Термит»

Флот – это рой



Украинские БЭК-камикадзе

БЭК-камикадзе и ВМФ РФ

Выводы