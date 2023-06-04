Нападение на «Иван Хурс» и американские учения «Вызов тысячелетия 2002» как пример будущих угроз, к которым пока ещё не готов ни один флот мира

Кадры с украинского БЭК-камикадзе, атакующего российский разведывательный корабль «Иван Хурс» – уму непостижимо, как он остался цел?
Совсем недавно, в начале мая этого года в материале «При затягивании СВО уничтожение украинскими морскими дронами кораблей Черноморского флота ВМФ РФ – это всего лишь вопрос времени», мы говорили о рисках, связанных с украинскими безэкипажными катерами (БЭК) - камикадзе, а 24 мая 2023 года вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс» тремя БЭК-камикадзе. Нападение произошло в момент, когда «Иван Хурс» обеспечивал безопасность газопровода «Голубой поток» в экономической зоне Турции, примерно в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. На видеозаписи с российского корабля видно, как один из катеров уничтожается огнём, судя по всему, крупнокалиберного пулемёта.
Однако на другой видеозаписи, сделанной непосредственно с украинского БЭК-камикадзе, видно, как он подходит практически вплотную к борту корабля, после чего изображение пропадает. Это позволило украинским ресурсам утверждать, что «Иван Хурс» как минимум серьёзно повреждён при атаке. В дальнейшем были показаны кадры, как «Иван Хурс» своим ходом возвращается в порт без видимых повреждений с обоих бортов.
Что можно сказать по поводу неудавшейся украинской атаки?
Кораблю «Иван Хурс» повезло. Да, конечно, здесь сыграла огромную роль выучка и бдительность экипажа, но всё-таки повезло – это очень важный, возможно, основной фактор.
Эти малыши представляют значительную угрозу для любого надводного корабля (НК) любой страны мира
Повезло, что БЭК-камикадзе противника не были прикрыты бронелистами, что их было всего три, а не пять или десять, что пули обеспечили детонацию боевой части вдали от бортов корабля, а с последним атакующим катером вообще непонятно, и так далее и тому подобное.
Можно не сомневаться, что противник сделает из этой атаки свои выводы, и что в следующий раз нападение будет совершено большим числом БЭК-камикадзе, что будет оптимизирована тактика атаки, и рано или поздно цели своей он добьётся. Просто по теории вероятности. И дело здесь не в проблемах Российского флота и не в недостатках российских кораблей.
Для отражения каких атак вообще приспособлены современные надводные корабли?
«Классические угрозы» и новая реальность
Разумеется, в первую очередь – это противокорабельные ракеты (ПКР), во вторую – торпеды. И в первом, и во втором случае, возможности НК достаточно сильно ограничены. Нет, на бумаге всё выглядит вполне неплохо – десятки и даже сотни зенитных управляемых ракет (ЗУР) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) нескольких типов, зенитно-артиллерийские комплексы (ЗАК) и/или их «гибриды» – зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК).
Кроме того, существует мнение, что лучшей защитой НК от ПКР является применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ложных целей и систем постановки защитных завес. С торпедами всё ещё сложнее, средств противодействия торпедам у НК ещё меньше, а повреждения, наносимые торпедами, могут быть куда критичнее, чем от ПКР.
В реальности, в случае обнаружения одиночного надводного корабля или корабельной ударной группы (КУГ), авиация противника практически всегда сможет обеспечить такой наряд ПКР в залпе, отразить который не сможет никакая система противовоздушной обороны (ПВО). Несколько больше шансов на выживание у авианосных ударных групп (АУГ), но и стоимость развёртывания полноценных современных АУГ становится практически неподъёмной для большинства стран мира.
И вот появились новые угрозы. Первый звонок раздался в двухтысячном году, когда новейший американский эсминец «Коул» класса «Арли Бёрк» был атакован и серьёзно повреждён стеклопластиковой моторной лодкой, оснащённой двумя бородатыми террористами-камикадзе и несколькими сотнями килограммов взрывчатки.
После данного происшествия НК стали дополнительно оснащать контртеррористическими средствами самообороны, например, крупнокалиберными пулемётами. Более того, одной из задач новейшего сверхсовременного оружия надводных кораблей – боевых лазеров, является именно уничтожение моторных лодок и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Сверхсовременный эсминец стоимостью порядка 1,4 миллиарда долларов выведен из строя средством поражения стоимостью в несколько десятков тысяч долларов США, цена ремонта составила порядка 250 млн долларов США
Казалось бы – всё логично, какой смысл тратить на жалкую моторную лодку противокорабельную ракету, лучше уничтожить её лазером, который условно стреляет практически бесплатно. Однако в реальности всё гораздо сложнее.
Дело в том, что низкая, плохо различимая в тепловом и радиолокационном диапазонах цель, такая как моторная лодка, далеко не факт, что будет захвачена головкой самонаведения (ГСН) противокорабельной ракеты, а если и будет, то при интенсивном маневрировании моторной лодки ПКР может банально пролететь мимо неё и упасть в воду. То же самое касается и ЗУР, которые могут применяться по надводным целям.
Конечно, моторную лодку могут легко разнести в щепки «металлорезки» – скорострельные автоматические пушки ЗАК, однако их количество на НК постепенно сокращается в пользу малогабаритных ЗРК, например, таких как RIM-116, которые лучше приспособлены для борьбы с ПКР, а сектора стрельбы сильно ограничены.
ЗРК RIM-116
Конечно, можно предположить, что атака эсминца «Коул» – это единичный случай, в конце концов ведь не в Японии 40-х годов живём, желающих стать камикадзе не так уж и много, кроме того, в массе своей умом они не отличаются, а «подвиги» совершают под воздействием наркотиков, так что далеко не всегда их действия будут эффективны и результативны.
Однако в начале XXI века обозначилась ещё одна тенденция – появление безэкипажных надводных катеров и кораблей, которые стали активно разрабатываться как ведущими странами Запада, так и быстро развивающимися странами Востока.
В первую очередь БЭК стали рассматриваться как разведывательные платформы, затем на ряд прототипов стали устанавливать вооружение, однако лишь реальный военный конфликт способен раскрыть потенциал новых типов вооружений. Конечно, для окончательных выводов ещё далеко, но уже сейчас можно предположить, что наиболее грозным оружием такого типа могут стать БЭК-камикадзе типа тех, что в настоящее время применяют ВСУ. Да и Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС РФ) также применяли БЭК-камикадзе неизвестной модели для атак украинских объектов, например, для подрыва моста в Затоке.
В 2017 году йеменские ополченцы-хуситы применили три БЭК-камикадзе, изготовленные на базе коммерческих компонентов, для атаки саудовского фрегата «Аль-Мадинах» (Al Madinah) французского проекта F2000, два катера были уничтожены пулемётным огнём, третий поразил цель
Кадры поражения фрегата Al Madinah – два члена экипажа погибли, трое получили ранения, при возвращении корабля в порт повреждения были тщательно замаскированы
Здесь можно провести аналогию с широко разрекламированными турецкими БПЛА «Байрактар», которые в украинском конфликте стали всего лишь мишенями для Российской ПВО – в небе над Украиной их уже не найти, а уж над российской территорией и подавно, в то время как недорогие и неприхотливые «Герани» продолжают практически ежедневно поражать цели в глубине территории Украины. Собственно, всё и ведёт к тому, что именно БЭК-камикадзе и БПЛА-камикадзе могут стать одними из наиболее значительных угроз для надводных кораблей.
Атаки БЭК-камикадзе пока наносят мало вреда лишь по причине того, что они ещё никогда не были массовыми.
При этом контуры будущих проблем стали вырисовываться уже более двадцати лет назад.
«Вызов тысячелетия 2002»
В 2002 году вооружённые силы США провели на территории полигонов Невады и Калифорнии масштабные учения «Вызов тысячелетия 2002» (Millennium Challenge 2002 или MC02) с бюджетом в 250 миллионов долларов. В рамках указанных учений за «синих» играли США, а в роли «красных» выступала некая условная страна в Персидском заливе, по совокупности характеристик напоминающая Иран.
В планах американских штабов, разумеется, предусматривалась безусловная и убедительная победа «синих». Поначалу всё шло как надо – на территории противника был выключен гражданский сигнал GPS и поставлены мощные радиопомехи, после чего был предъявлен ультиматум о сдаче в течение 24 часов. Однако затем что-то пошло не так...
Командовать «красными» был поставлен, судя по всему, неординарный и находчивый человек – генерал-лейтенант Морской пехоты США в отставке Пол К. Ван Рипер.
Генерал-лейтенант Морской пехоты США в отставке Пол К. Ван Рипер – таких противников стоит опасаться
Генерал-лейтенант Ван Рипер использовал курьеров на мотоциклах для связи между подразделениями и световые сигналы времён Второй мировой войны для обеспечения взлёта самолётов, что позволило ему избежать обнаружения службами радиоперехвата противника.
На второй день учений местоположение кораблей «синих» было вскрыто небольшими рыболовецкими судами, после чего «красные» нанесли массированный удар всеми имеющимися ПКР, с характеристиками, аналогичными советским ПКР П-15 «Термит», с береговых ракетных комплексов, малых кораблей и самолётов. Это вызвало перегрузку систем ПВО «Иджис» кораблей «синих», в результате чего перехватить удалось всего треть выпущенных «красными» ПКР.
Старт ПКР П-15 «Термит»
В ход пошли две дизельные подводные лодки «красных», которые в суматохе так и не были обнаружены и уничтожены, а также катера-камикадзе, удар которых «синие» не смогли ни обнаружить, ни отразить.
В результате атаки «красных» были условно уничтожены 16 кораблей «синих», включая 1 авианосец, 10 крейсеров и эсминцев, а также 5 десантных кораблей, что в реальном бою привело бы к гибели порядка 20 тысяч человек личного состава.
Характерно, что результаты учений были отменены, как «неправильные», корабли «синих» «оживили», красным было приказано не проявлять инициативу и играть по правилам. Иными словами, командование ВС США приняло классическую страусиную позицию.
Вот только реальный мир – это не учения и не компьютерная игра – сохраниться не получится.
Флот – это рой
Сколько стоит БЭК-камикадзе?
Точная стоимость, разумеется, неизвестна, предположительно, она может находиться в диапазоне от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов США. Разумеется, зависеть она будет от степени технической продвинутости БЭК-камикадзе.
На украинском сайте UNITED24 собирали 50 миллионов гривен или около 1,8 миллиона долларов на 100 БЭК-камикадзе, то есть около 18 тысяч долларов за один катер с длиной корпуса 5,5 метра, дальностью хода 800 километров, автономностью 60 часов, максимальной скоростью 80 километров в час и боевой частью в 200 килограммов, с инерциальной и спутниковой навигационными системами, а также управлением по видеоканалам спутниковой связи.
Украинские БЭК-камикадзе
Если принять в качестве условной усреднённой стоимости 50 тысяч долларов США, то три десятка БЭК-камикадзе – это 1,5 миллиона долларов США – стоимость одной-двух ПКР. Одну-две ПКР боевой надводный корабль может перехватить, а как насчёт 30 БЭК-камикадзе?
Конечно, в идеале БЭК-камикадзе и ПКР должны дополнять друг друга, но давайте пока выведем ПКР за скобки и посмотрим, на что способны одни безэкипажные катера. За отправную точку возьмём украинские (американские, британские?) БЭК-камикадзе.
Скорость 80 километров в час – это 43 узла, то есть уйти от таких БЭК-камикадзе не получится, хотя эффективнее будет атаковать ими на встречных курсах. Зная курс кораблей противника, можно разместить БЭК-камикадзе на пути их следования, оставив в режиме ожидания до их подхода на оптимальную дистанцию атаки. Автономность в 60 суток, скорее всего, может легко быть увеличена за счёт небольшой солнечной батареи в верхней части корпуса, которая позволит обеспечить подзарядку аккумулятора для работы спутниковой связи в энергосберегающем режиме, для периодической передачи своего местоположения и ожидания команды на старт.
Первичное обнаружение кораблей противника может быть осуществлено с помощью разведывательных спутников, перспективных стратосферных БПЛА, высотных БПЛА типа Global Hawk или автономных подводных глайдеров.
Первые два-четыре БЭК могут нести дымовые шашки, предназначенные для создания сильного задымления, прикрывающего атаку других БЭК-камикадзе – даже при поражении они могут сохранять плавучесть и продолжать «дымить». Ещё два-четыре БЭК, к примеру, отстрелят пакеты тонких металлизированных нитей и высокотемпературных звёздок, сбивающих с толку радиолокационные станции (РЛС) и тепловизоры оборонительных систем атакуемого корабля.
Остальные БЭК-камикадзе атакуют корабль рассредоточенным строем, препятствующим их поражению, маневрируя на максимально высокой для них скорости. Их боевая часть может быть направленного действия, кумулятивной, выполненной по принципу «ударное ядро» или содержать ствол-направляющую с бронебойно-зажигательным боеприпасом, выстреливаемым в борт «в упор» – вариантов здесь достаточно много, сейчас БЭК-камикадзе находятся в самом начале своего развития, поэтому выбор оптимальных конструкций и решений займёт какое-то время.
Уничтожать атакующие большой группой БЭК-камикадзе будет крайне непросто – как мы уже говорили выше, такие объекты на границе двух сред могут быть крайне сложными целями для уничтожения. Характерно, что даже лазерное оружие будет для БЭК-камикадзе не слишком опасно по причине низкого силуэта, водяной пыли и брызг, а также возможности размещения в верхней части корпуса защитной панели из устойчивого к тепловому воздействию материала (да хоть из асбеста).
Такие «стаи» могут «ощипать» даже авианосную ударную группу, оставив от неё только авианосец без кораблей охранения, а уж одиночному кораблю от них вообще не спастись. Также БЭК-камикадзе вполне могут окончательно похоронить идеи «литоральной стратегии».
БЭК-камикадзе и ВМФ РФ
Может ли ВМФ РФ обзавестись собственными «стаями» БЭК-камикадзе?
Не стоит питать особых иллюзий о том, что Украина сама создала БЭК-камикадзе. При всех достаточно серьёзных возможностях ВПК Украины из разработки «украинских» БЭК-камикадзе явно «торчат уши» США и Великобритании. И уж точно у Украины не было бы никаких шансов на разработку БЭК-камикадзе без предоставления комплектующих и сервисов стран Запада, в первую очередь речь идёт о средствах разведки и системе спутниковой связи, способной обеспечивать передачу видеосигнала с минимальными задержками, то есть, скорее всего, системе Starlink.
Технических препятствий для разработки БЭК-камикадзе у нас нет, но есть одна проблема – обеспечение связи с ними на большом удалении от центра управления, поскольку у России аналога Starlink пока нет, да и у любой другой страны мира тоже. Высокоскоростная космическая система связи – это одна из важнейших критических систем, обеспечивающих нанесение ударов высокоточными боеприпасами большой дальности. Потенциально атаку БЭК-камикадзе может обеспечивать самолёт-командный пункт, однако это сильно ограничит тактику применения и спектр поражаемых целей.
Выводы
БЭК-камикадзе являются перспективным типом вооружений, их потенциал пока ещё только начинает раскрываться и сулит революционные изменения в войне на морских просторах.
Россия потенциально может создавать БЭК-камикадзе, однако для их полноценного функционирования необходимо в кратчайшие сроки развернуть сеть спутников высокоскоростной космической связи с низкими задержками, обеспечивающей трансляцию видеосигнала и прямое управление БЭК-камикадзе. И это необходимо не только для управления БЭК, но и БПЛА, что даже важнее. Да и вообще ВС РФ крайне необходима хорошая глобальная система связи.
В настоящее время к отражению атак большого количества БЭК-камикадзе не приспособлен ни один надводный корабль ни одного флота мира.
Существующие концепции строительства надводных кораблей безнадёжно устарели и не отвечают не только вызовам будущего, но и настоящего времени. Все они лишь мишени, обречённые держаться подальше от берегов противника и реальных боевых действий.
Если не принять мер, то БЭК-камикадзе устроят надводным кораблям такое же веселье, которое сейчас БПЛА-камикадзе типа «Ланцет» и FPV-дроны устраивают бронетехнике на полях сражений в зоне СВО.