Из наркомана в террористы

Коллективный Запад поддерживает террористические устремления Зеленского и его команды
Репертуарный лист Владимира Зеленского, за последние два года достаточно обширный. Вначале бывший комик из самодеятельной студии «Квартал 95» изображал испуганного «украинского гетмана», сбежавшего то ли во Львов, то ли в Польшу.
Потом, по мере развития событий, Владимир Зеленский примерил на себя амплуа всемирного эталона «справедливости», выступления которого были обязательны в каждом европейском парламенте.
Далее была роль «отважного лидера» нации, уверенность которого росла по мере возрастания собственных гонораров и оружейных поставок со стороны заказчиков этого смертельного «шоу».
Следующей была роль украинского диктатора, которую он исполнил настолько натурально, что даже в США некоторые возмутились попыткой Зеленского угрожать НАТО.
Потом ему поручили играть роль непримиримого борца с «путинским режимом», не готового идти ни на какие переговоры, в войне до последнего украинца.
И вот сейчас Зеленскому и его команде поручили исполнять роли грозных террористов. Те, кто поручал, конечно же, думали, что эта роль будет исполнена исключительно по отношению к России.
Но всё может измениться, тем более что из уст подельников Зеленского уже прозвучали предостережения своим хозяевам: «…как только будут остановлены поставки оружия… это будет означать резкое масштабирование войны в Европе. Пан Боррель должен был продолжить, что если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах. Существенно увеличится количество терактов в Европе. Вообще в Европе мы не будем сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно», – передаёт слова Михаила Подоляка, сказанные им в эфире украинского телеканала «Рада», информагентство «РИА Новости».
Истоки государственного терроризма на Украине
Предпосылки формирования на территории бывшей УССР террористического государства появились ещё в эпоху президента Леонида Кучмы, сделавшего своего зятя Виктора Пинчука украинским миллиардером.
В сентябре 2000 года в Киеве исчез журналист Георгий Гонгадзе. Обвиняемый в убийстве экс-генерал МВД Украины в ходе одного из судебных заседаний заявил, что «…считает заказчиками убийства президента страны Леонида Кучму, действующего председателя Верховной рады Владимира Литвина и экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко», – сообщало «РИА Новости» в августе 2011 года.
Через год, 4 октября 2001 года, над Чёрным морем украинские военные сбили российский пассажирский самолёт Ту-154, следовавший рейсом из Тель-Авива в Новосибирск. Газета «Версия» в материале «Похороны в море» отмечает, что за это действие так никто и не был наказан.
В то время Владимир Путин и Леонид Кучма имели очень дружеские отношения: Украина воровала российский транзитный газ, превращая его из подконтрольного российскому бюджету ресурса в коммерческий товар, который впоследствии реализовывался через совместное российско-украинское предприятие «Росукрэнерго». Совместный бизнес процветал, никто в России особо не замечал дрейфа соседей в сторону построения террористического государства.
Определённым мостиком в переходе к модели откровенного государственного терроризма был поддержанный Россией Виктор Янукович: при нём активно развивались элементы именно внутреннего терроризма, те, кто был связан с Украиной того периода, помнят, как «донецкие» отжимали различный бизнес в свою пользу, в полной мере пользуясь возможностями коррумпированного госаппарата. При этом не брезговали ничем…
Да и так называемый «Правый сектор» (запрещена в РФ) не был случайным явлением, неожиданно появившимся в 2014 году. Тот же Янукович прекрасно представлял себе, какие альтернативные силовые объединения имеются на Украине. Но всех, абсолютно всех правителей «незалежной» устраивало набирающее обороты националистическое движение – оно помогало им (правителям) сидеть на двух стульях, одновременно эффективно доить как Россию, так и коллективный Запад.
А ведь ещё в 1992 году было понятно, по какому пути движется Украина – националистический «Поезд дружбы» для Севастополя, организованный активистами УНСО (запрещена в РФ), чётко прочертил вектор движения самостийной Украины, приведший её к нынешнему конфликту с Россией.
И нет ничего удивительного в том, что именно террористический подход лёг в основу построения ныне действующей украинской власти, сформировавшейся в 2014 году. Ещё в 2015 году канадский ученый Иван Качановский провел собственное расследование массовых расстрелов на Майдане, его выводы полностью подтвердили тезис о террористических методах «активистов Майдана».
Попытки давления на население Севастополя, несогласное с трактовкой киевских событий, также отдавали откровенным терроризмом: «Если власть на это не способна, то «Правый сектор» сформирует «поезд дружбы». Мы, как в 90-м УНСО, поедем в Крым. Тогда публика, подобная этой, как крысы убегали, когда колонна унсовцев входила в Севастополь…» – передаёт слова активиста украинского национал-радикального движения «Правый сектор» (запрещена в РФ) издание Lenta.ru. Но американцы, выступившие в 2014 модераторами киевских событий, предпочли не заметить откровенные террористические наклонности новой украинской власти.
Даже очередной террористический акт, приведший 2 мая 2014 года к трагедии в одесском Доме профсоюзов, особо не волновал ни «справедливых» американцев, ни их толерантных европейских сателлитов.
А ведь уже тогда было понятно, что при помощи коллективного Запада на территории бывшей УССР было создано крайне агрессивное террористическое государство.
Впоследствии потакание украинскому терроризму со стороны так называемого «мирового сообщества» привело к тому, что на протяжении восьми лет украинский режим планомерно и хладнокровно уничтожал мирное население двух своих областей, которые по-своему смотрели на события 2014 года в Киеве.
Излюбленная европейцами толерантность по факту относилась только к педерастам и прочим городским сумасшедшим, поборникам радужных традиций. Терпимости в отношении украинских административных субъектов от киевского режима никто не требовал, молчаливо поощряя геноцид собственного населения.
Линия Порошенко-Зеленского
История знает несколько оборонительных линий…
Пожалуй, самая известная из древности, это Великая Китайская стена. К более поздним сооружениям относятся французская линия Мажино, финская линия Маннергейма и советская линия Сталина.
Все эти оборонительные сооружения строились для защиты своих населённых пунктов и обитавших в них граждан. Ни одного укрепрайона среди перечисленных линий не создавалось посреди какого-либо населённого пункта в городской черте.
Но линия, выстроенная Петром Порошенко, строительство которой было продолжено при Владимире Зеленском, кардинально отличалась от уже известных в истории подобных сооружений тем, что основные опорные точки линии Порошенко-Зеленского были созданы именно в городах и других населённых пунктах подконтрольной киевскому режиму территории. При этом своеобразие военного подхода к обороне у киевского режима основано именно на идеологии терроризма – в качестве преграды для продвижений неприятеля используются не только городские постройки, но и собственное население в качестве живого щита.
Таким образом, украинские военные по факту защищают не население страны, а свою государственную террористическую верхушку во главе с Владимиром Зеленским. Примечательно ещё и то, что получаемые от западных спонсоров украинского терроризма средства поражения, ВСУ не так активно использует на передовой, как в многократных обстрелах мирных жителей Донбасса и других бывших украинских территорий, куда удаётся достать.
Почему этого не замечает так называемое «мировое сообщество», непонятно. Видимо, у этого «мирового сообщества» коллективный орган зрения очень специфический – правый глаз американский, а левый – английский, ну или наоборот.
Этнический еврей в роли «щирого» хохла
Придя к власти на Украине, Владимир Зеленский заявил: «У меня еврейская кровь. Я – президент. Никому нет до этого дела. Никто об этом не спрашивает».
Возможно, к евреям на Украине нет никаких вопросов (как говорил Зеленский), но вот к русскоговорящему населению Украины при нём вопросов появилось очень много. Да и сам Зеленский, ранее говоривший преимущественно на русском языке, сейчас (явно мучаясь) употребляет исключительно (по крайней мере, на публике) украинский и язык своих хозяев – английский.
Роль «щирого» хохла, так сказать «отца несгибаемой нации» – это режиссёрская находка специально для внутреннего потребления. Без этого сценического образа отправлять народ Украины на утилизацию у Зеленского вряд ли получилось бы. Насколько натурально он выглядит в этой роли, судить со стороны сложно. Но то, что пока ещё украинские военные не повернули оружие в сторону «наркомана всея Украины», говорит об успешности исполнения Зеленским роли «щирого хохла – отца нации».
Видимо, игра бывшего комика настолько натуральная, что жители Украины даже не вспоминают ему обстрелы собственных граждан, ради красивой картинки к его европейским и американским гастролям на начальном периоде конфликта, где он изображал лидера нации, подвергшейся агрессии России.
Также не замечают на Украине и десятки тысяч погибших и покалеченных бойцов в рамках очередной постановки, под названием «героический Бахмут», которая также представлялась исключительно для зарубежного зрителя. Сколько ещё времени этническому еврею удастся исполнять роль «щирого хохла – отца нации», точно сказать невозможно. Но всему есть предел.
А пока, по праву национальной принадлежности, «щирый хохол» диктует условия Израилю: «…Зеленский настаивает на том, чтобы встреча с Нетаньяху состоялась именно в Киеве», – сообщала в феврале 2023 года газета «Известия».
Примечательно, что на днях именно в Израиле Алексей Арестович, один из идеологов украинского режима, бывший советник офиса президента Украины, презентует план репрессий, которые Киев планирует развернуть в Крыму, в случае успеха военной операции киевского режима по захвате Крыма.
После этого можно с большой долей вероятности утверждать, что Израиль превратился в государство, которое не борется с терроризмом, а наоборот – предоставляет эмиссарам терроризма возможность свободно функционировать на своей территории.
Образцовый террорист
Вылепив из обычного наркомана образцового диктатора-террориста, коллективный Запад продолжает закрывать глаза на его шалости. Безнаказанность и признание так называемым «мировым сообществом» англо-американского разлива всех деяний Владимира Зеленского, что недавно подтвердилось европейскими гастролями украинского наркомана с заездом на посиделки G7, толкает его к новым террористическим вершинам.
При этом угрозы и террористические действия направлены не только в сторону России.
Киевский режим также занимается похищением людей и в своей вотчине. Кого-то с целью последующего торга, как например, героя Украины, бывшего гендиректора моторостроительного предприятия АО «Мотор-Сич» Вячеслава Богуслаева. И десятки тысяч неизвестных граждан, которых отлавливают на улицах украинских городов коррумпированные военкомы, чтобы потом (для отчёта в выполнении плана) под конвоем направить в бесполезную утилизацию на линию боевого соприкосновения.
И если коллективный Запад думает, что зоной террористических интересов Зеленского и его творческой банды будут исключительно Россия и Украина, то сильно ошибается в этом. На печально известном сайте «Миротворец» уже стали появляться даже американцы.
Но квалифицировать Украину как террористическое государственное образование коллективный Запад никогда не будет. Несмотря на откровенные факты внешнего и внутреннего терроризма, подтверждённого многочисленными деяниями украинских властей, начиная с 2014 года США, Англия и марионеточные лидеры Европы продолжают не замечать очевидное. Это понятно. Ведь если начать называть всё своими именами, то практически все страны коллективного Запада за редким исключением, снабжая террористический режим Зеленского оружием, де-юре превращаются в спонсоров этого террористического государства.
Де-факто они таковыми являются уже давно, ещё начиная с 2014 года. И этот факт уже был официально признан некоторыми европейскими лидерами – Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.