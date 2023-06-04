Хватит нам СВО. Пора бы начать АТО

Надо посадить Киев и Москву за стол переговоров

«В боевых условиях российские войска отрабатывают навыки противодействия западной боевой технике, натовским стандартам оперативного управления и военной тактике. Также совершенствуется логистика, и ускорился процесс модернизации армии.»

Может, пора прекращать СВО и начать АТО?

Или мы, или они

Интересно, сколько ещё должно произойти террористических актов, чтобы для нас окончательно стало понятным, что Украина является государством-террористом? Сколько людей ещё должны отдать жизнь просто так, ни за что? Просто оказавшись не в том месте, не в то время. Какие города ещё должны подвергнуться ударам артиллерии, ракет, БПЛА?Бомбардировок Москвы мало? Бомбардировки кремля мало? Убийств мирных граждан мало? Убийство Дугиной, покушение на Прилепина и должностных лиц новых регионов России мало? Прилётов по мирным городам и посёлкам мало?Заявлений Зеленского, Буданова и других должностных лиц Украины мало? Официального заявления о том, что президент России является целью мало? Может, пора прекратить чертить линии цветными карандашами! Плевать хотел противник на эти детские рисунки на картах.Украина совершенно не стесняется в своих заявлениях и действиях. НАТО совершенно не стесняется в своих заявлениях и действиях. США совершенно не стесняется в своих заявлениях и действиях. Только мы в этих условиях сохраняем «благородное лицо». Мы чтим «международные договоры». Министр иностранных дел и президент постоянно говорят о международном праве, на которое давно всем наплевать.Нас постоянно пугают обострением отношений с Западом. «Если вы сделаете это, то тем самым приблизите возможный конфликт с НАТО уже потому, что мы вынуждены будем сделать вот это». И что дальше? Мы не делаем, хотя легко могли бы. А то, чем нам грозил Запад, всё равно происходит. Чуть позже, но происходит! А мы опять «чешем затылок». Нас опять обманули!Заметили ли вы, как изменился характер утечек из Вашингтона, Пентагона и Брюсселя? У нас уже появились политологи, политики, аналитики и прочие, которые чуть ли не ежедневно рассказывают нам о том, как трещит западная демократия, как народ выходит на улицы и выступает в поддержку России, как различные аналитические агентства в своих рейтингах фиксируют увеличение пророссийских настроений на Западе.Что только я не читал за последнее время в нашей и западной прессе. Чего стоит хотя бы последняя утка о тревожных докладах двух западных аналитических центров — «RAND Corporation» и «Center for a New American Security». Доклады, естественно, секретные. Потому читать их могут лишь избранные. Для остальных же существуют «утечки».Как вам вот такой пассаж:Ну как? Вы обрадовались тому, что мы теперь в совершенстве знаем вооружение, тактику и стратегию НАТО и Запада в целом? А мы-то думали, что боремся с фашистским режимом. А мы таким образом учимся! Причём это уже о хитрости россиян, учимся сами, но не учим наших врагов.Новое вооружение, инструкторы из западных армий, тактические и стратегические наработки обучают наш личный состав. Но отсутствие на поле боя личного состава западных армий (?) не позволяет обучать действиям российской армии военных натовских стран!Но есть среди всего этого бреда и интересные «жемчужины». В частности, тезис о том, что в руки российской армии могут попасть военные НАТО достаточно высокого ранга, владеющие секретной информацией. Нас же убедили, что на стороне Украины воюют только наёмники уровня солдат, сержантов и младших офицеров.А это хоть и косвенное, но признание самого факта нахождения таких военных на Украине. А ещё я вспоминаю слухи о том, что одного вражеского генерала мы всё-таки изловили. Доказательств нет, а вот слухи были.Все эти вбросы ясно показывают, что в США прекрасно понимают, что все «линии» действительно пройдены. Ситуация явно выходит из-под контроля Вашингтона. Зеленский всё больше и больше «поёт под дудку» неадекватов из Лондона.Достаточно его последней угрозы об отказе от участия в саммите НАТО, если Украине не будет обещано скорое вступление в альянс. А ведь совсем недавно украинский президент чуть ли не пешком бежал на любую западную тусовку. Помните обиду Киева на то, что их президенту не дали выступить на «Евровидении»?..Я уже сравнивал доморощенных европейских фюреров. Зеленский полностью повторяет путь Гитлера! Этап «мальчик, готовый выполнить любой приказ Лондона, Парижа, Брюсселя и Вашингтона» он уже прошёл. Посмотрите на панику среди польских и прибалтийских политиков. Теперь Зеленский впереди. Он главнюк.Мы удивляемся тем шагам, которые делает Запад. Удивляемся тому, как лидеры западных государств из кожи лезут для того, чтобы что-то передать Украине. Лезут даже тогда, когда это крайне невыгодно собственному государству. А почему они вынуждены это делать?Почему «дед Бидон» вынужден просить увеличить государственный долг США и в то же время давать очередной кредит в $300 млн Киеву? Всё просто – надо успокоить «разбушевавшегося мальчика». Дать ему новые игрушки. А игрушки эти с каждым разом становятся всё более дорогостоящими.Трезвые политики на Западе прекрасно понимают, что новыми подачками Зеленского не остановить. Как не остановить и тех политиков на Западе, что сделали на него ставку. Вроде Бориса Джонсона и иже с ним. Аппетиты будут расти! Прекратить это возможно только одним способом. Остановить, хотя бы на время, боевые действия.Победить Киев не может. Значит, необходима заморозка конфликта. Очередные «минские соглашения». Но посадить за стол переговоров Россию и Украину сегодня не в силах никто. Для Зеленского любые переговоры означают смерть. И не только политическую. Для Путина отказ от победы тоже грозит потерей значительного количества голосов на выборах.Те самые «утечки», что происходят сегодня, это всего лишь элемент многоходовой операции по усмирению Зеленского. Идиот из Киева уже понимает, что его прихоти будут исполнять уже потому, что западные политики заигрались и подвели мир к очередной мировой войне. А Украина – это детонатор этой войны.Я не зря начал материал с того, что Украина совершенно не боится проводить террористические операции на нашей территории. Почему? Да просто потому, что мы много говорим и пишем о терроризме, но официально этого терроризма не признаём! Все заявления нашего руководства – это всего лишь «разговоры на кухне».Международные договоры, какие-то кулуарные договорённости о неприкосновенности лидеров? Я допускаю их существование. Но... А как же президент Путин? Не его ли грозятся арестовать западные «судьи»? Не его ли называют главной целью украинские чиновники? Или мы думаем, что эти заявления всего лишь шутка?Зеленский прекрасно понимает свою дальнейшую судьбу. Опять высвечивается аналогия с немецким фюрером. Он просто вынужден для сохранения собственной шкуры продолжать войну до последней возможности. Думаю, и речь в стиле «эта страна не достойна такого руководителя и потому должна исчезнуть» уже заготовлена.Так почему же мы не признаём Украину террористическим государством? Когда дело касается других, это делается быстро. Внешне, для большинства людей, такое признание выглядит простой констатацией факта. На самом же деле признание страны и даже одного человека террористом делает его «персоной вне закона».В начале СВО мы заявили цели, которые должна решить эта операция. Увы, после года с лишним боёв мы не можем назвать хоть одну полностью решённую задачу. Более того, в некоторых вопросах ситуация даже ухудшилась.На освобождённых территориях осталось множество «ждунов» и агентов СБУ и ГУР. В украинских городах ненависть к России и россиянам зашкаливает… Даже бригады территориальной обороны дерутся хорошо. Мы сегодня действительно перемалываем ВСУ. Но разве в этом состояла задача?Для меня достаточно того, что украинцы устроили вчера. Шебекино – это предел терпения. Пора объявлять эту страну террористом! Со всеми вытекающими… Нам примера Залужного мало? Я о роли руководителя. Выведен из строя один человек, и наступление забуксовало.Я прекрасно знаю, что военная машина устроена так, что потеря одного человека ничего не изменит. Машина всё равно будет работать. Но если потерян тот, кто должен «рулить» этой машиной, то поедет она неизвестно куда. Что мы сегодня и наблюдаем.Нам пора менять характер операции! СВО с размазанными целями себя не оправдала. Надо начинать АТО. Со всеми вытекающими последствиями. В том числе и для руководства Украины и их союзников. Приехал политик на Украину – стал законной целью для наших солдат и офицеров как пособник террористов.Появился кто-то из киевской камарильи в зоне работы наших снайперов – убей! С террористами разговоров быть не может. Не такие они смелые, чтобы рисковать собственной тушкой на ЛБС. И Зеленский должен осознавать то, что он цель. Как Бен Ладен когда-то. Это, как мне кажется, сильно увеличит договороспособность Киева.Я понимаю, что то, о чём написано выше, довольно радикально. Можно опять повторить мантру про адекватных украинцев, которые ни в чём не виноваты. Можно поговорить о тех, кто ждёт освобождения. Это, наверное, правильно. Есть такие люди. Они просто выживают в той ситуации, в какую загнали их киевские политики.Речь не о них.Речь как раз о тех, кто загонял население Украины в это стойло. О тех, кто сделал из народа скотину безмолвную. Запугал, посадил в тюрьму, уничтожил тех, кто был против. Я помню, как поступали украинцы с предателями и пособниками фашистов после освобождения городов во время ВОВ.Увы, сегодня вопрос стоит примерно так же, как он стоял в 1941-1942 годах. Или мы, или они! «И мы и они» уже не пройдёт. Любое промедление с объявлением АТО – это дополнительные смерти наших людей. С обеих сторон. Если враг не сдаётся, его уничтожают. Так, кажется, сказал когда-то Сталин.Нам грозят войной из Вашингтона и Брюсселя?.. А разве она ещё не идёт? Или мы не верим нашим военным, которые рассказывают и показывают иностранную технику и вооружение, уничтоженных наёмников, записи переговоров на польском, английском и прочих языках? Просто эта война несколько другого формата.