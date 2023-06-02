Военное обозрение
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Замглавы ГШ ВС РФ заявил о планах по формированию двух новых армий, двух военных округов и нового военно-морского района

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Замглавы ГШ ВС РФ заявил о планах по формированию двух новых армий, двух военных округов и нового военно-морского района

В нашей стране продолжается активная работа по набору граждан, подписывающих контракт на прохождение военной службы. Работа идёт в рамках объявленной задачи по повышению численности ВС РФ примерно до полутора миллионов военнослужащих. Контрактники получают не только финансирование от 200 тысяч рублей, но и единовременные выплаты, в том числе от регионов, где они контракт подписывают.


Как сообщает ведомственный журнал «Военные комиссариаты России», до конца текущего года в составе Вооружённых сил страны будут сформированы две армии, новый военно-морской район, два военных округа (Ленинградский и Московский), 26 бригад, 5 дивизий и армейский корпус.

С соответствующим заявлением выступил заместитель главы Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он отметил, что такую работу необходимо провести в сжатые сроки. Такими сроками, судя по заявлению, являются ближайшие шесть месяцев.

Напомним, что Россия планирует нарастить численность войск на северо-западном направлении вследствие того, что в НАТО принята долгое время остававшаяся нейтральной Финляндия. После принятия этой страны в Североатлантический военный блок протяжённость границы России с НАТО выросла более чем на 1000 км. Этот фактор российское оборонное ведомство по определению не может оставить без внимания.
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1 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:06
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    Все это безусловно необходимо.Но в сложившейся ситуации вокруг нашей страны это недостаточно.