В банк БРИКС направлен запрос по рекомендациям относительно введения общей валюты

Нашей целью является введение общей валюты БРИКС.

Накануне в ЮАР, которая на данный момент председательствует в БРИКС, состоялась встреча министров иностранных дел этого объединения в преддверии основного саммита. Одна из тем, обсуждение которой в БРИКС значительно интенсифицировано, связана с планами по введению общей валюты для осуществления взаимной торговли.В перспективе единая валюта БРИКС способна взять на себя обслуживание примерно 24% мировой торговли. И это без учёта того, что в БРИКС хотят вступить и многие другие страны, включая Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Алжир.В банк БРИКС был направлен запрос, в котором предлагается дать рекомендации относительно введения общей валюты организации. Об этом пишет американское издание Bloomberg.В материале говорится, что пока ведётся изучение того, как общая валюта БРИКС могла бы защитить страны, входящие в организацию, от внешнего санкционного давления. «Блумберг» пишет, что в этом плане для стран БРИКС наглядным примером действия санкций и противодействия им является Россия.Глава МИД ЮАР Наледи Пандор:Если введение общей для стран организации валюты состоится, то это в значительной степени переформатирует существующую финансовую систему. Долларовая гегемония останется в прошлом, а у мировой экономики может появиться возможность развиваться без искусственных барьеров, выстраиваемых тем же Западом во главе с США.