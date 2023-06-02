В банк БРИКС направлен запрос по рекомендациям относительно введения общей валюты

Накануне в ЮАР, которая на данный момент председательствует в БРИКС, состоялась встреча министров иностранных дел этого объединения в преддверии основного саммита. Одна из тем, обсуждение которой в БРИКС значительно интенсифицировано, связана с планами по введению общей валюты для осуществления взаимной торговли.
В перспективе единая валюта БРИКС способна взять на себя обслуживание примерно 24% мировой торговли. И это без учёта того, что в БРИКС хотят вступить и многие другие страны, включая Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Алжир.
В банк БРИКС был направлен запрос, в котором предлагается дать рекомендации относительно введения общей валюты организации. Об этом пишет американское издание Bloomberg.
В материале говорится, что пока ведётся изучение того, как общая валюта БРИКС могла бы защитить страны, входящие в организацию, от внешнего санкционного давления. «Блумберг» пишет, что в этом плане для стран БРИКС наглядным примером действия санкций и противодействия им является Россия.
Глава МИД ЮАР Наледи Пандор:
Нашей целью является введение общей валюты БРИКС.
Если введение общей для стран организации валюты состоится, то это в значительной степени переформатирует существующую финансовую систему. Долларовая гегемония останется в прошлом, а у мировой экономики может появиться возможность развиваться без искусственных барьеров, выстраиваемых тем же Западом во главе с США.