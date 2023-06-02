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В банк БРИКС направлен запрос по рекомендациям относительно введения общей валюты

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В банк БРИКС направлен запрос по рекомендациям относительно введения общей валюты

Накануне в ЮАР, которая на данный момент председательствует в БРИКС, состоялась встреча министров иностранных дел этого объединения в преддверии основного саммита. Одна из тем, обсуждение которой в БРИКС значительно интенсифицировано, связана с планами по введению общей валюты для осуществления взаимной торговли.


В перспективе единая валюта БРИКС способна взять на себя обслуживание примерно 24% мировой торговли. И это без учёта того, что в БРИКС хотят вступить и многие другие страны, включая Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Алжир.

В банк БРИКС был направлен запрос, в котором предлагается дать рекомендации относительно введения общей валюты организации. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

В материале говорится, что пока ведётся изучение того, как общая валюта БРИКС могла бы защитить страны, входящие в организацию, от внешнего санкционного давления. «Блумберг» пишет, что в этом плане для стран БРИКС наглядным примером действия санкций и противодействия им является Россия.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор:

Нашей целью является введение общей валюты БРИКС.

Если введение общей для стран организации валюты состоится, то это в значительной степени переформатирует существующую финансовую систему. Долларовая гегемония останется в прошлом, а у мировой экономики может появиться возможность развиваться без искусственных барьеров, выстраиваемых тем же Западом во главе с США.
Использованы фотографии:
МИД России
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5 комментариев
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  1. Pastoret
    Pastoret Сегодня, 06:34
    +1
    Очень надеюсь, что это благая весточка закидывается заранее, чтобы к августовскому саммиту стать явью!!!)
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 06:51
      0
      И какая, это будет валюта? По идее должен быть создан единый банк БРИКС и валюта этого банка должна быть привязана к золотому стандарту. Или другой вариант- использовать децентрализованное крипто.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:52
    +2
    сдохни бакс! winked ........................................
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:23
    0
    Название для такой валюты уже придумал популярный писатель А.Величко.
    А не расширить ли обращение наших безналичных взаиморасчетных чеков? … Ввести общую валюту, для начала в виде безнала… Вроде евро, только название придумать другое.
    Бабло, – предложил я. – Причем мужского рода и несклоняемое, как тот евро – один бабло, два бабло
    (Канцлер империи)
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 08:35
    0
    Есть два примера это бывшие страны Варшавского договора и страны Европейского Союза. Главное не наступить на старые грабли , чтоб с нас не сосали деньги, ресурсы как в Варшавском договоре, с помощью переводного рубля.
    Хотя богатые страны ЕС тоже содержат голытьбу типа Прибалтики, Украины.
    Название валюты должно звучать прилично и произносимо на всех языках хотя бы стран БРИКСа.
    Мне нравятся дублон, пиастр. soldier