Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал темпы роста выпуска военной продукции «впечатляющими»

Я сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство.(...) мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад нам казался фантастическим

Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков. (...) Они что-то им обещают, конечно, что-то поставят. Но это просто чтобы вы понимали масштаб, который есть сейчас