Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал темпы роста выпуска военной продукции «впечатляющими»

России удалось резко нарастить выпуск военной продукции в условиях проведения специальной военной операции, особенно значительных результатов удалось добиться в 2023 году. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза РФ накануне посетил общевойсковой полигон "Прудбой" в Волгоградской области, где проходят подготовку бойцы российской армии перед отправкой в зону СВО. Беседуя с военнослужащими, Медведев рассказал о росте оборонного производства в России, назвав темпы просто "впечатляющими". При этом он отметил, что в прошлом году добиться успехов российскому ВПК не удалось.
Я сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство.(...) мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад нам казался фантастическим
- заявил политик.
По его словам, российская промышленность по выпуску боеприпасов, артиллерии и танков вышла на "впечатляющие цифры". Говоря о танках, Медведев подчеркнул, что за этот год в России было выпущено более 600 машин и это не сравнимо с теми объемами бронетехники, которые Запад поставляет Украине.
Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков. (...) Они что-то им обещают, конечно, что-то поставят. Но это просто чтобы вы понимали масштаб, который есть сейчас
- добавил зампред Совбеза.
Подтвердил Мндведев и то, что выпуск высокоточных ракет в России и других средств поражения в России налажен и армия получает их в достаточном объеме.