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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал темпы роста выпуска военной продукции «впечатляющими»

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал темпы роста выпуска военной продукции «впечатляющими»

России удалось резко нарастить выпуск военной продукции в условиях проведения специальной военной операции, особенно значительных результатов удалось добиться в 2023 году. Об этом заявил Дмитрий Медведев.


Зампред Совбеза РФ накануне посетил общевойсковой полигон "Прудбой" в Волгоградской области, где проходят подготовку бойцы российской армии перед отправкой в зону СВО. Беседуя с военнослужащими, Медведев рассказал о росте оборонного производства в России, назвав темпы просто "впечатляющими". При этом он отметил, что в прошлом году добиться успехов российскому ВПК не удалось.

Я сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство.(...) мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад нам казался фантастическим

- заявил политик.

По его словам, российская промышленность по выпуску боеприпасов, артиллерии и танков вышла на "впечатляющие цифры". Говоря о танках, Медведев подчеркнул, что за этот год в России было выпущено более 600 машин и это не сравнимо с теми объемами бронетехники, которые Запад поставляет Украине.

Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков. (...) Они что-то им обещают, конечно, что-то поставят. Но это просто чтобы вы понимали масштаб, который есть сейчас

- добавил зампред Совбеза.

Подтвердил Мндведев и то, что выпуск высокоточных ракет в России и других средств поражения в России налажен и армия получает их в достаточном объеме.
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41 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:29
    +7
    ДАМ прямо такой ваенный в форме... Суров. lol А что там у него за непонятный крест на левой половине кителя?

    танков, говорит, 600 единиц выпустили? это с нуля или перепиленные тоже туда засчитываются?

    зы Не воспринимаю я его больше после его заявлений про деньги и держаться, про идти в бизнес если ЗП маленькая и т.п. Хоть расстреляйте...
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 06:34
      +2
      Это крест местоблюстителя. Вооружаться надо было ещё тогда когда он забавлялся Айфоном. bully
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:35
        0
        Песков заявил что типа низзя государственным мужам айфонами пользоваться. Но и заявил что типа происки Эппла якобы не затронули айфоны этих самых мужей. Типа как всегда все ОК.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 06:43
          +6
          Цитата: Nexcom
          Песков заявил что типа низзя государственным мужам айфонами пользоваться. Но

          Компания Аппли поймана на шпионских закладках в своих смартфонах в интересах ЦРУ.
          В компании конечно отнекиваются smile я не я и корова не моя.
          Поэтому те кто имеет смартфоны этой компании засоряйте свой кирпич файлами с видео сексом...пущай црушники на рогах ходят.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 06:58
        -3
        Общественность интересуется объёмом выпуска самолётов и Беспилотников. Сколько?
      3. SwR9
        SwR9 Сегодня, 08:00
        0
        Он не забавлялся, а сыну его сразу отдал.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 08:03
          +1
          А сам перешёл на Нокию 3310.
          ....................................................
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:40
      +1
      Дмитрий Анатольевич, харош минусить. Займитесь пожалуйста лучше грозными заявлениями - Вас Твиттер заждался.
      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 08:05
        -2
        Вот искренно не понимаю кому будет лучше от вашего тут цинизма и глупых насмешек. Только врагу. Сейчас надо объединиться, а не поносить всех с своего политического олимпа.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 06:49
      -1
      Интересно, а те т-54-55 и т-62, что мы видели на фото, на платформах, входят в обозначенное "впечатляющее число" из 600 танков?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:05
        0
        А почему нет? Разве они не танки? Для бумажной отчётности и отчёта на публику вполне сойдут, не ДАМу же на них воевать.
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 06:35
    -7
    Я сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство.

    стратег блин, ппц палево, выдал, что ничего не планировал.
    заткните его уже хотя бы микрофоном)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:37
      -1
      Неможно такого сурового затыкать. Да и микрофон жалко.
      А грозить западу хто тады будет??? Твиттер же осиротеет. lol
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 06:46
        -3
        Он везде себя найдет!
        Вот нарядился и военным свои мысли разжевывал: это вода, она течет, а значит она жидкая
        https://ok.ru/video/5256209697408
        Я понимаю, что он нужен, но я уже не понимаю, для чего. Кличко прям, мне стыдно
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:54
          -4
          На видео он круто рассуждает - беспилотники оказывается не могут причинить ущерб военным и государственным объектам ! Во как ! wassat Он всерьёз это???

          зы Закусывать надо ! (с) нетленка
      2. AUL
        AUL Сегодня, 08:36
        0
        Цитата: Nexcom
        Неможно такого сурового затыкать.

        Мели, Емеля!
        А с какого перепугу он в военную форму(без погон) вырядился? Он кто по званию, кстати?
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:45
    +2
    Чтобы так отозваться о ВПК, нужна великая государственная мудрость! И Медведев ею обладает в полной мере!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:53
      -4
      Вот не понял-шутите Вы или нет...Смайлик поставили,что ли..А по танкам..Это общее количество модернезированных и выпущенных с нуля.Ну,вероятно покроет потери.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:46
    +2
    Пусть радуется ,что не оскудела земля русская мужиками умеющими гаечные ключи в руках держать и знающих в какую сторону гайку крутить.Надо бы посмотреть ,какие конкурсы на место будут в технические ВУЗЫ. good С юристами - экономистами и ландшафтными дизайнерами у нас всё нормально и даже слишком.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:49
      +2
      Ландшафтных дизайнеров спокойно можно на передовую отправлять - будут маскировкой окопов заниматься, чтобы вороги не поняли что там окопы. Ёлочки-палочки пофтыкають, песочком и камушками замаскируют, газончик искусственный - во будет! yes

      Можно и мины маскировать привлечь - тоже польза от них будет.
      так что ландшафтные то могут быть использованы для дела.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:07
        0
        Извиняюсь ,об этом я не подумал ,лишь бы ландшафтники розы и пальмы на передовой не сажали. feel Виноват ,исправлюсь. hi
      2. ВитаминBF3mg
        ВитаминBF3mg Сегодня, 07:15
        +2
        Nexcom
        Сегодня, 06:49
        НОВЫЙ

        +1
        Ландшафтных дизайнеров спокойно можно на передовую отправлять - будут маскировкой окопов заниматься, чтобы вороги не поняли что там окопы. Ёлочки-палочки пофтыкають, песочком и камушками замаскируют, газончик искусственный - во будет! yes

        Можно и мины маскировать привлечь - тоже польза от них будет.
        так что ландшафтные то могут быть использованы для дела.


        good на все 100%
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 07:19
      +4
      Пусть радуется ,что не оскудела земля русская мужиками умеющими гаечные ключи в руках держать и знающих в какую сторону гайку крутить

      Студент на практике, будущий механик! При опрессовке тракторной головки спрашивал в какую сторону гайки откручивать, пришлось объяснить, с применением идиоматических выражений.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:48
    +3
    Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати...............................
    1. ВитаминBF3mg
      ВитаминBF3mg Сегодня, 07:30
      0
      Mouse
      Сегодня, 06:48
      0
      Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати............................


      Пущай вражина дрожит, трепещет...Психологически тоже давить надо,не сомневаюсь что нарастили-"Даёшь в 3-и Смены!!!" soldier Работягам УРА
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 08:10
        0
        секретики тоже быть должны! не ждали, а вот приперлось! yes
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 07:49
      0
      идучи с рати......

      Велик и могуч русский язык и сложен для изучения иноземцам, а дело то всего в одном пробеле! Прошу прощения за невоспитанность, просто не удержался. hi
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 06:48
    +2
    Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков.

    Скорее всего здесь и новые и модернизированные старые,но это 100 машин в месяц! Цифра вполне достойная, и со временем доля танков сделанных с нуля будет только расти. good
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 08:14
      -1
      С учётом будущего полномасштабного столкновения с НАТО нам нужно выпускать минимум 600 танков в месяц. Пусть Д.А. узнает потери танков у Украины и у нас за время СВО. Уверен что скажет выпускать не менее 1000 в месяц. soldier
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:52
    +2
    1. Подвижки, безусловно, есть.
    2. Основная проблема - нормальное финансирование и честность при использовании денег. Деньги и кадры.
    3. Финансирование малых партий. Наши производства объективно не могут в рентабельности состязаться с Китаем. Но заказывать своё нужно. Иначе мы из технологического отставания не выйдем.
    4. Вложения в массовое производство. Это длинные деньги. Массовое производство менее гибкое, чем штучное, но позволяет удешевить процесс. Грубо говоря, штамповка вместо ЧПУ. Это задача для технологов, организаторов производства. Массовое производство это набор кадров, зарплаты, социальные гарантии рабочим. Это затратно, это очень длинные деньги, но это вложение в будущее страны.
    5. Уважение к труду. Стиль прошлого десятилетия - "дефективные менеджеры". Этот подход себя изжил, но пока у нас нет ярких примеров нормального подхода к организации труда. Или нам пока не могут его показать в СМИ.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    +3
    Может не так важно в своих комментариях заострять внимание исключительно на Медведеве, что он сказал, во что одет и т.д.? То, что российский ВПК действительно нарастил выпуск необходимых видов вооружений и будет наращивать его в дальнейшем - правда. Поэтому над ДАМом можно шутить, иронизировать кому этого хочется, но и отрицать произошедшие изменения в ВПК не стоит.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:03
      0
      Дак наверно большинство здесь и рады что успешно нарастили выпуск вооружений. И вряд ли кто это будет отрицать. Я - не отрицаю.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:55
      +1
      Реклама с однако, очередную фэйсу куда то туда, на верх тянут, вернуть на орбиту хотят, намеревается, наверное....
      Вот только духанчик с той стороны, не айс и это мягко сказано...
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:16
    +2
    Цитата: Ilya-spb
    Общественность интересуется объёмом выпуска самолётов и Беспилотников. Сколько?

    Много...недавно партию СУ-34 передали...о деталях поставки и количестве узнаете в ФСБ.
  10. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:17
    0
    Вот бы нам что не помешало....

    Настоящим рекордсменом среди орудий большого калибра является 170-мм М-1989 - развитие САУ M-1978 Kokсaн, выполненной на шасси Т-54/55 и активно применявшейся в ходе ирано-иракской войны.

    Эта полностью самостоятельная разработка в ходовой части использует элементы выпускавшегося в КНДР по советской лицензии Т-62, известного также как Чонма.

    Длинноствольная пушка способна бить обычными осколочно-фугасными снарядами на дистанцию не менее 40000 м, активно-реактивными - до 60000 м.

    Скорострельность - не менее двух выстрелов в минуту. Каждая такая САУ могла перевозить запас снарядов в двенадцать штук.

    Масса самоходки оценивается в сорок тонн. Максимальная скорость по шоссе – не менее 50 км/ч. Экипаж – семь человек.

    Считается, что военная промышленность КНДР смогла изготовить несколько сотен М-1989 и гигантский запас боеприпасов к ним.
  11. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:25
    +1
    Беседуя с военнослужащими, Медведев рассказал

    Пообщался с ребятами, и то хорошо.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:53
      +1
      Некоторым... в тину и не отсвечивает. Эт если по уму, эт если он там есть?
  12. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:43
    +2
    Вот кого же он мне напоминает? Тоже есть один крендель, любитель в стиле милитари пофорсить везде.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:52
    +1
    На одну фэйсу, в камуфляже, очень "грозную, болтливую" смотреть было... противно и смешно.
    Вопрос.... у тех фэйсов, советники, ньюсмейкеры, из одного гнезда вылупились... мозгов там нет, одно желание, бабла срубить в лёгкую.
    Закономерный вопрос.... кто ж их на работу берет, услугами пользуется, как у него с этим, с тем, что должно в черепной коробке содержатся???
    Ща охранители фэйса проснутся и ....
  14. Жнец
    Жнец Сегодня, 07:57
    0
    Я сам не ожидал (c)

    Вот это и фигово. Ожидаете Вы одно, а оно вон как выходит
  15. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:09
    0
    Не самая удачная попытка совместить Кличко с Жириновским... Да ещё и одетая в хаки...