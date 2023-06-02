В ночь на 2 июня ракеты и дроны на объекты в Киеве летели сразу с нескольких направлений

В ночь на пятницу, 2 июня, продолжилась серия комбинированных атак на объекты украинской столицы. Продолжающаяся серия ударов всё активнее развенчивает украинский миф о том, будто бы все ракеты и дроны сбиваются системами ПВО.
В ночное время по объектам в Киеве нанесены удары с применением как ракет, так и беспилотников. Использованы и многочисленные ложные цели. Украинская сторона утверждает, что применялись среди прочего крылатые ракеты X-101/555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.
Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что «обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей различного типа», и добавил:
Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.
Тем временем в городе зафиксировано несколько прилётов. Вспышки от них озаряли небо как днём.
Обращает на себя внимание тот факт, что поражающие средства заходили на объекты в украинской столице сразу с нескольких направлений, осуществляя полёт со стороны Сумской и Полтавской областей, а также со стороны Черкасской области.
Стало известно о взрыве на объекте, на котором была размещена одна из батарей ПВО. Взрывы в украинской столице подтверждает и мэр Кличко, которому накануне из-за проблем с бомбоубежищами пригрозил «нокаутом» глава киевского режима Зеленский во время поездки в Молдавию.
В результате ударов возникли проблемы с электроснабжением сразу в нескольких районах Киева. Известно о поражении административных зданий. Пока нет информации о том, каких именно.