Военное обозрение
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В ночь на 2 июня ракеты и дроны на объекты в Киеве летели сразу с нескольких направлений

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В ночь на 2 июня ракеты и дроны на объекты в Киеве летели сразу с нескольких направлений

В ночь на пятницу, 2 июня, продолжилась серия комбинированных атак на объекты украинской столицы. Продолжающаяся серия ударов всё активнее развенчивает украинский миф о том, будто бы все ракеты и дроны сбиваются системами ПВО.


В ночное время по объектам в Киеве нанесены удары с применением как ракет, так и беспилотников. Использованы и многочисленные ложные цели. Украинская сторона утверждает, что применялись среди прочего крылатые ракеты X-101/555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.

Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что «обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей различного типа», и добавил:

Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Тем временем в городе зафиксировано несколько прилётов. Вспышки от них озаряли небо как днём.

Обращает на себя внимание тот факт, что поражающие средства заходили на объекты в украинской столице сразу с нескольких направлений, осуществляя полёт со стороны Сумской и Полтавской областей, а также со стороны Черкасской области.

Стало известно о взрыве на объекте, на котором была размещена одна из батарей ПВО. Взрывы в украинской столице подтверждает и мэр Кличко, которому накануне из-за проблем с бомбоубежищами пригрозил «нокаутом» глава киевского режима Зеленский во время поездки в Молдавию.

В результате ударов возникли проблемы с электроснабжением сразу в нескольких районах Киева. Известно о поражении административных зданий. Пока нет информации о том, каких именно.
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:51
    +3
    Результаты военно- космического сотрудничества с КНР ? Но это не точно. bully Надо у Жан Пьер уточнить.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 06:56
      +1
      Эрдоган выборы выиграл - теперь спасибо послал за то, что перед вторым туром с зерновых кораблей атаковали в территориальных водах Турции корабль РФ, чем чуть не сорвали ему победу.
      А может со всеевропейского шабаша в Молдавии спасибо за приезд клоуна послали
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:01
        +2
        При чём тут Эрдоган и бомбардировка Киева?

        Эрдоган пока санкции против бандеровцев не вводил...
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 07:03
          +1
          Вводил ,но хитро против всех- ввёл с 1 мая запретительные пошлины на импорт сельхозпродукции в 130 %,защищая своих фермеров.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 07:09
            -3
            Что, турецкие апельсины и помидоры перестали покупать?
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 07:33
          -1
          Цитата: Ilya-spb
          Эрдоган пока санкции против бандеровцев не вводил...

          Не нужно Россию любить, подыгрывать... На данном этапе, России выгодно, и она заинтересована в том, что-бы Турция вела свою независимую от англосаксов политику.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:37
      +5
      В результате бомбардировок Киева в Колорадо упал Байден на церемонии выпускников академии ВВС США.
  2. АИК05
    АИК05 Сегодня, 07:05
    +4
    Это радует, постоянно держать в напряжении банду нацистов, чтобы страдали бессонницей. Зеля в своем стиле, клоун со своим цирком в зарубежных гастролях, похоже дали ему знать хозяева, что дни его сочтены, боится появляться в Киеве, а ведь главарь банды должен быть в трудную минуту во главе, а не прятаться под юбкой Майи Санду.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 07:17
      +2
      Держать в напряжении это хорошо, не мешало бы и город Лемберг напрячь, слишком уж вольготно рагули там себя чувствуют.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:36
      +2
      Цитата: АИК05
      ведь главарь банды должен быть в трудную минуту во главе, а не прятаться под юбкой Майи Санду.

      Это точно, свою репутацию, при поездках он теряет.
      В 14 году, всё на Украине было завязано на возможности кататься по Европе. Вопрос, не накатались ещё?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:10
    +4
    Зеленский трусит, видно позвонили из Израиля и сказали, что жизнь его больше не охраняется: вот и спрятался под юбкой Санду.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:39
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Зеленский трусит, видно позвонили из Израиля и сказали, что жизнь его больше не охраняется: вот и спрятался под юбкой Санду.

      Да, он нормальный трусливый человек, превратившийся в трусливого убийцу с поражённым наркотой параноидальным страхом.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:19
    +6
    В ночь на пятницу, 2 июня, продолжилась серия комбинированных атак на объекты украинской столицы.
    Закончилась спокойная жизнь киевлян, а главное чиновников и политиков, которые мечтали проехаться по Красной площади, а приходится каждую ночь-день бежать в бомбоубежище. А не стоило посылать БПЛА на Москву и др. российские города, пытаться прорвать границу и захватить поселок или маленький городок. За все надо платить. И, что важно наконец начало наблюдаться выполнение ранее данных обещаний по нанесению ударов.
    Известно о поражении административных зданий.
    Очевидно те здания, из которых в последнее время неслось очень много угроз и где кучкуются те кто причастен к разработке планов. Не исключаю, что скоро НАТОвские специалисты и советники будут не совсем уютно себя чувствовать даже на ЗКП и др. специализированных пунктах.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:41
      +3
      Цитата: rotmistr60
      В ночь на пятницу, 2 июня, продолжилась серия комбинированных атак на объекты украинской столицы.
      Закончилась спокойная жизнь киевлян, а главное чиновников и политиков, которые мечтали проехаться по Красной площади, а приходится каждую ночь-день бежать в бомбоубежище. А не стоило посылать БПЛА на Москву и др. российские города, пытаться прорвать границу и захватить поселок или маленький городок. За все надо платить. И, что важно наконец начало наблюдаться выполнение ранее данных обещаний по нанесению ударов.
      Известно о поражении административных зданий.
      Очевидно те здания, из которых в последнее время неслось очень много угроз и где кучкуются те кто причастен к разработке планов. Не исключаю, что скоро НАТОвские специалисты и советники будут не совсем уютно себя чувствовать даже на ЗКП и др. специализированных пунктах.

      hi
      Ещё бы отодвинуть их от Марьинки. Расстреливают Донецк как в тире. Честно говоря, что-то долго с ней возятся.
  5. uav80
    uav80 Сегодня, 07:43
    +3
    Ворог атакував Україну 15 крилатими ракетами та 18 БпЛА «Shahed» - усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками

    PS: Що горить поки невідомо, але диму багато

    Да все "33 коровы" сбиты просто трава горит....)))))