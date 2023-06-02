Премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил отказ в поставке Украине американских истребителей F-16 из состава ВВС республики

Польша поможет Украине переучить пилотов истребителей F-16 (...) У нас слишком мало самолетов F-16. Так что, на данный момент в отношении нас не может быть таких ожиданий

Польша не будет передавать Украине имеющиеся у нее американские истребители F-16, вместо этого Варшава поможет в подготовке украинских пилотов. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.Польский премьер подтвердил ранее озвученную в Варшаве информацию, что Украина зря надеется на получение польских F-16. Как говорится дружба дружбой, а истребители самим нужны. Тем более, что Киев получил почти все польские МиГ-29, переданные в мае. Таким образом, Польша будет участвовать в так называемой "истребительной коалиции", но самолеты поставлять не будет. Фактически Моравецкий слово в слово повторил заявление польского президента Анджея Дуды, озвученное в середине мая. По его словам, Польша и так входит в тройку стран, оказывающих Киеву самую большую военную помощь, так что пусть другие страны поставляют самолеты.Вместо этого Польша поможет Киеву подготовить пилотов для западных самолетов, что тоже является большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Какие-либо подробности сообщать Моравецкий отказался.- заявил он.Ранее министр обороны Украины Резников заявил, что Киев хотел бы получить от западных спонсоров не менее 120 истребителей, основная часть которых должна состоять из американских F-16. Также в составе Воздушных сил ВСУ в Киеве желали бы видеть шведские Gripen и немецкие Eurofighter Typhoon.