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Премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил отказ в поставке Украине американских истребителей F-16 из состава ВВС республики

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил отказ в поставке Украине американских истребителей F-16 из состава ВВС республики

Польша не будет передавать Украине имеющиеся у нее американские истребители F-16, вместо этого Варшава поможет в подготовке украинских пилотов. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.


Польский премьер подтвердил ранее озвученную в Варшаве информацию, что Украина зря надеется на получение польских F-16. Как говорится дружба дружбой, а истребители самим нужны. Тем более, что Киев получил почти все польские МиГ-29, переданные в мае. Таким образом, Польша будет участвовать в так называемой "истребительной коалиции", но самолеты поставлять не будет. Фактически Моравецкий слово в слово повторил заявление польского президента Анджея Дуды, озвученное в середине мая. По его словам, Польша и так входит в тройку стран, оказывающих Киеву самую большую военную помощь, так что пусть другие страны поставляют самолеты.

Вместо этого Польша поможет Киеву подготовить пилотов для западных самолетов, что тоже является большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Какие-либо подробности сообщать Моравецкий отказался.

Польша поможет Украине переучить пилотов истребителей F-16 (...) У нас слишком мало самолетов F-16. Так что, на данный момент в отношении нас не может быть таких ожиданий

- заявил он.

Ранее министр обороны Украины Резников заявил, что Киев хотел бы получить от западных спонсоров не менее 120 истребителей, основная часть которых должна состоять из американских F-16. Также в составе Воздушных сил ВСУ в Киеве желали бы видеть шведские Gripen и немецкие Eurofighter Typhoon.
Использованы фотографии:
https://pis.org.pl/
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16 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 06:55
    +2
    Ну что, Зелик? Помогли тебе твои ляхи?
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:19
      0
      если считать категории оружия, как:
      1. новейшее; 2. современное; 3. устаревшее; 4. старое.. И если касается Украины, никто ничего ей из первых 2х категорий не передал и не передаст, за исключением мелких партий -больше для "испытаний".. и думаю все это понимают, включая и укров... минус в том, что и 3,4 категории еще хватает, но по сути они за счет ВСУ "чистят склады" и закладывают заработок на многие годы их восполнения современным оружием... при этом нельзя забывать, что и 3,4 категория стрелять умеет нелохо при наличии хорошей разведки, особенно при встрече со своими "сверстниками"..
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:57
    +1
    Обучать летчиков без практики только деньги тратить, летчик тем и хорош, что имеет налет в воздухе, ну пусть ВВС Украины не переживают им прибалты фанерные F-16 подгонят, "летать" и по земле можно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:21
      0
      Сейчас ведется обучение украинских летчиков на специально подготовленных тренировочных самолетах, но их мало. Украинцам потребуется 4-6 месяцев для изучения основ, если это опытные военные, а если нет – гораздо дольше, в 2-3 раза. Массовое обучение на тренажерах пришлось свернуть, так как многие украинцы просто не владеют английским языком на достаточном уровне, позволяющем читать информацию на дисплеях и понимать речь.

      Когда на Украине появятся F-16, то значительную их часть, вероятней всего, будут пилотировать летчики из других стран. Без отставников-наемников создать новые авиаполки ВСУ не получится в обозримой перспективе. Но главная проблема заключается в неготовности инфраструктуры украинских аэродромов к приему западных истребителей, что сейчас лихорадочно пытаются исправить под ракетными ударами.

      https://topcor.ru/35773-zapadnye-jeksperty-edinodushny-kiev-ne-smozhet-obojtis-bez-f-16.html
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:57
    +2
    Польша не будет передавать Украине имеющиеся у нее американские истребители F-16, вместо этого Варшава поможет в подготовке украинских пилотов

    по ВПП бегать? небось взлетят? wassat
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 06:59
    0
    . Польша не будет передавать Украине имеющиеся у нее американские истребители F-16

    Польша будет делать в точности то, что ей прикажут из за океана.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:04
    0
    Это за Волынскую резню ответ, за то, что Зе не извинился.
  6. Наган
    Наган Сегодня, 07:14
    0
    Дружба дружбой, а табачок F-16 врозь.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:29
    0
    Польша не будет передавать Украине имеющиеся у нее американские истребители F-16
    А как же обнимашки в Верховной раде, заверения в "вечной дружбе" и военной помощи до скончания веков? Точно - дружба, дружбой, а самолетики врозь, пользуйтесь тем, что вам дали до этого.
    Киев хотел бы получить от западных спонсоров не менее 120 истребителей
    Аппетит растет ни по дням, а по часам. До этого просили 48 шт. и вдруг потребность возросла почти в три раза. Так еще губу раскатали на шведские и немецкие. Насколько помню совсем недавно в Бундесвере жаловались на полный завал в Люфтваффе - боеспособными оказалось лишь треть самолетов. Посмотрим кто, что и сколько скинет с "барского плеча" Киеву.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:52
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Киев хотел бы получить от западных спонсоров не менее 120 истребителей

      Тут уже кто-то писал, что следующими требованиями укро- бандеровского режима к США и из вассалам будет просьба и требование - повоевать с русскими за них. yes
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:42
    +1
    Премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил отказ в поставке Украине американских истребителей F-16 из состава ВВС республики
    . За свой счёт поставлять, тратится... посмотрим, сколько и у кого энтуЗаЗиЗма останется туда, поближе к осени, а потом к зиме....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:49
      +2
      Цитата: rocket757
      Премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил отказ в поставке Украине американских истребителей F-16 из состава ВВС республики
      . За свой счёт поставлять, тратится... посмотрим, сколько и у кого энтуЗаЗиЗма останется туда, поближе к осени, а потом к зиме....

      Виктор, hi после энтуЗаЗиЗма у них есть в наличии различные способы выкручивания рук и клопов по голове. laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:06
        +1
        Привет Геннадий soldier
        Наглы и их кузены, круто всех ломают/поставляют...
        Просто интересно, смогут ли бараны догадаться, почуять, что их на бойню ведут и это уже после того, что шерсть с них уже состригли...
  9. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:48
    +2
    Премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил отказ в поставке Украине американских истребителей F-16 из состава ВВС республики

    Ну, тогда жди звонка из США. Они тебе мозги вправят, и ты сам эту технику привезёшь на Украину обмотанную подарочными ленточками.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:07
    0
    У такого ответа могут быть разные причины - поляки как обычно торгуются и хотят получить от хозяина что-то взамен отданных шароварам ф16 или понимают, что в ближайшую пятилетку эти самолеты очень пригодятся самим. Хотя все понимают, что если из-за лужи прикажут, то польша как обычно встанет в коленно-локтевую позицию и все исполнит.
  11. d4.fokin
    d4.fokin Сегодня, 08:16
    0
    Всё просто до сих пор подляки передавали старую советскую технику взамен новой западной или деньги. F16 можно заменить на F35 но это очень дорого а денег у пшеков нет.