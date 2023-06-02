Разработчик дронов-камикадзе «Привет-82» готовит первую партию беспилотников к боевому применению в зоне СВО

Значение беспилотной авиации в проходящей спецоперации трудно переоценить, дроны ведут разведку, корректируют артиллерийский огонь, атакуют позиции противника, подрывают бронетехнику и т.д. На начало СВО наша армия не обладала достаточным количеством БПЛА, но на сегодняшний день эта ситуация решается, войска получают все больше дронов. В ближайшие дни в подразделения российской армии отправится еще одна новая разработка - дрон-камикадзе "Привет-82", разработанный в конструкторском бюро "Око".
Как заявили в КБ, на сегодняшний день беспилотник успешно прошел испытания на территории Донецкой и Луганской республик, а также в зоне СВО. Разработчики специально передавали дроны в различные подразделения, чтобы получить как можно большую картину применения БПЛА. Сейчас проводится работа по оснащению беспилотников боевой частью, их готовят к боевому применению. Поскольку КБ "Око" является гражданской организацией, устанавливать вооружение оно не имеет права, поэтому дооснащение дронов происходит уже в зоне СВО.
"Привет-82" прошел летные испытания в зоне специальной военной операции. (...) Происходит работа по оснащению дронов боевой частью, их готовят к первому боевому применению, которое состоится уже в ближайшие дни
- приводит ТАСС заявление КБ "Око".
Дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" имеет дальность полета до 30 км, скорость - до 140 км/ч и полезную нагрузку - до 5,5 кг. Запускается с катапульты. Применять его планируется для уничтожения артиллерии противника, а также бронетехники.
Кроме того, на испытания была представлена разведывательная версия беспилотника, которая также получила положительные отзывы. По поставкам этой версии в войска пока никакой информации нет.