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Разработчик дронов-камикадзе «Привет-82» готовит первую партию беспилотников к боевому применению в зоне СВО

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Разработчик дронов-камикадзе «Привет-82» готовит первую партию беспилотников к боевому применению в зоне СВО

Значение беспилотной авиации в проходящей спецоперации трудно переоценить, дроны ведут разведку, корректируют артиллерийский огонь, атакуют позиции противника, подрывают бронетехнику и т.д. На начало СВО наша армия не обладала достаточным количеством БПЛА, но на сегодняшний день эта ситуация решается, войска получают все больше дронов. В ближайшие дни в подразделения российской армии отправится еще одна новая разработка - дрон-камикадзе "Привет-82", разработанный в конструкторском бюро "Око".


Как заявили в КБ, на сегодняшний день беспилотник успешно прошел испытания на территории Донецкой и Луганской республик, а также в зоне СВО. Разработчики специально передавали дроны в различные подразделения, чтобы получить как можно большую картину применения БПЛА. Сейчас проводится работа по оснащению беспилотников боевой частью, их готовят к боевому применению. Поскольку КБ "Око" является гражданской организацией, устанавливать вооружение оно не имеет права, поэтому дооснащение дронов происходит уже в зоне СВО.

"Привет-82" прошел летные испытания в зоне специальной военной операции. (...) Происходит работа по оснащению дронов боевой частью, их готовят к первому боевому применению, которое состоится уже в ближайшие дни

- приводит ТАСС заявление КБ "Око".

Дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" имеет дальность полета до 30 км, скорость - до 140 км/ч и полезную нагрузку - до 5,5 кг. Запускается с катапульты. Применять его планируется для уничтожения артиллерии противника, а также бронетехники.

Кроме того, на испытания была представлена разведывательная версия беспилотника, которая также получила положительные отзывы. По поставкам этой версии в войска пока никакой информации нет.
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17 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:26
    +1
    Дальность действия небольшая.
    А о сроках поставки... Значит ещё не убедили военных, что стоит их использовать. Или просто нет мощностей для серийного производства.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:40
      0
      Лучше бы назвали Спортлото-82, западные спецы сломали бы свой искуственный интеллект, а что это ? А это русская рулетка повезет-не повезет.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:57
        0
        Цитата: Silver99
        Лучше бы назвали Спортлото-82, западные спецы сломали бы свой искуственный интеллект, а что это ? А это русская рулетка повезет-не повезет.

        Лучше бы назвали Воздушный поцелуй. am Так романтичнее. laughing
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 07:31
    +4
    Дизайн очень крут, брутальная аэродинамика )
    Бревно с доской на гвоздях и пропеллером на скорости 140км/ч.
    Привет!

    Нам вообще не надо стесняться, что у нас склонность к грубому
    Это наш неповторимый стиль. (в меру) Это круто.
    Без стеба.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:43
      +1
      Дешево, практично и эффективно...идеальное оружие войны.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:49
        +2
        Начхать как это выглядит и из каких палок, клейстера и гвоздей собрано. Если работает и выполняет возложенные функции, если дешевое производство - значит угадали.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:35
    0
    Разработчик дронов-камикадзе «Привет-82» готовит первую партию беспилотников к боевому применению в зоне СВО
    . Да уж, многие "увлеклись" созданием, применением, очередных орудий убийства!!!
    Вопрос в том, кто и сколько сил, ресурсов, потратит на создание систем про и воздействия!?!?!?
    Оружие, обоюдоострое!
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 07:45
      +1
      Да уж, многие "увлеклись" созданием, применением, очередных орудий убийства!!!
      Вопрос в том, кто и сколько сил, ресурсов, потратит на создание систем про и воздействия!?!?!?
      Оружие, обоюдоострое!

      Хм. Они первыми начали. Теперь как всегда, развитие этих средств и противоядий пойдет по спирали.
  4. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 07:49
    0
    Надо же! Обошлись без Чемезова и многомиллиардных вливаний. Без выставок. Просто взяли и сделали. Может ребятам и остальные проекты по БПЛА передать? Глядишь, завод в Дубне будет реально работать, а не только в вымышленной вселенной.
    Молодцы ребята!
    1. KCA
      KCA Сегодня, 08:07
      0
      Давно работает и отгружает Орионы, а недавно видео Сириуса было, место над которым он летел я узнал, там километрах в 10 от Дубны аэродром маленький, Борки, не думаю что к нам с Раменского или ещё откуда Сириус тащили, значит на нашем заводе сделали
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:59
    0
    Чтобы разрабатывать дроны - нужна какая-то лицензия? Или любой и каждый может это делать и предлагать свои разработки министерству обороны? Кто в курсе, поясните пожалуйста.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:31
      0
      Чтобы разрабатывать дроны - нужна какая-то лицензия?

      Нужна сертификация.
  6. uralex
    uralex Сегодня, 08:00
    0
    Значение беспилотной авиации в проходящей спецоперации трудно переоценить
    К сожалению, только благодаря спецоперации у нас обратили особое внимание на беспилотную авиацию: стали разрабатывать различные конструкции, проводить гражданские турниры по доставке груза, прорабатывать регламенты... Глядишь, в ближайшем будущем военный опыт даст ощутимый толчок в развитии этой отрасли.
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:09
    0
    Цитата: Трямс
    Дизайн очень крут, брутальная аэродинамика )
    Бревно с доской на гвоздях и пропеллером на скорости 140км/ч.
    Привет!

    Нам вообще не надо стесняться, что у нас склонность к грубому
    Это наш неповторимый стиль. (в меру) Это круто.
    Без стеба.

    это не склонность а технические возможности векового оборудования.

    были бы 3д принтеры там пофиг что было лепить - круг, овал, квадрат
  8. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 08:16
    -1
    Уже далеко не первая рекламная статья этих приветов от этих оков.
    Зала аэро делает нормальные боевые беспилотники, разведовательные и гражданские. Вот их и надо развивать. Они специалисты, и обладают всеми возможностями, в том числе использования шифрования в системах управления, и размещения военных прибамбасов. Есть и лицензия к гостайне.
    А это из веток и палок....
    Современный дрон, кроме системы по спутниковой навигации должен иметь систему навигации по местности, камеру в оптическом и инфракрасном диапазоне, сравнивая изображение с зашитой картой местности. Тогда ему не страшны глушилки жпс. Управление им не перехватить.
  9. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 08:23
    -1
    АРМИИ КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ УДАРНЫХ ДРОНОВ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ, НО БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ. Солдаты видят врага, видят вражеские опорники и вынуждены брать их с калашами или даже в ножи. (Была статья, как наши проползли ночью по минному полю и вырезали опорник с иностранными наёмниками).
    Теперь давайте сделаем дрон дальностью 5 км и боевой частью в 100 кг. Или, правильнее, дрон бомбардировщик-ретранслятор. Скидывает 100 кг планирующую бомбу (или ракету) в десятке км от фронта и обеспечивает связь её камеры с оператором. Идеально, если оператор одновременно видит цель и с земли (или с наземной камеры видеонаблюдения).
    Целей, требующих более 100 кг взрывчатки, на фронте нет, а если собьют беспилотный дрон (да и ретранслятор тоже), то не жалко. Ракета того же патриота дороже стоит.
    В качестве такого дрона идеально подойдёт дистанционно-управляемый По-2, который в беспилотном режиме может таскать до 300 кг. Или новый самолёт его размерности. У нас есть полукустарные производства таких самолётов, в основном, для сельского хозяйства. И есть наработки по их беспилотному применению для опыления полей.
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    Система управления, состоящая из наземной видеокамеры, дрона-ретранслятора, ударного дрона со своей видеокамерой и удалённого оператора пригодна для использования фронтовых дронов любой размерности. Даже два-три десятка таких систем окажут воздействие на боевые действия, сравнимые с появлением химер в ВСУ.
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    Не следует забывать и о более дешёвых решениях. Например, ракету весом до сотни-двухсот кг вполне возможно скрытно протащить в ближний тыл и спрятать в складке местности. Далее запустить по тому же опорнику. Лазерные дальномеры и угломеры позволят прицелиться с закрытой позиции. Дешёвая инерциальная система наведения обеспечит на расстоянии пары км точность в 10-20 метров, что при БЧ в сотню кг и размерах цели в гектар приёмлемо.
    .
    Ну и главное: все эти извращения произрастают на почве отсутствия взаимодействия с артиллерией, посаженной на голодный снарядный паёк. Однако, эти предложения позволят снизить расход снарядов и уменьшить риск для расчётов орудий.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:34
      0
      Теперь давайте сделаем дрон дальностью 5 км и боевой частью в 100 кг.

      А чего только на 100? Почему не на 500 или вообще 5000? wassat