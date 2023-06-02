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В ходе симуляции с искусственным интеллектом в США дрон виртуально уничтожил собственного оператора

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В ходе симуляции с искусственным интеллектом в США дрон виртуально уничтожил собственного оператора

В американском командовании поведали об испытательной симуляции применения искусственного интеллекта на ударном дроне. Миссией искусственного интеллекта было обозначено управление дроном с корректировкой оператором – для выполнения боевой задачи по уничтожению цели. Итоги этого эксперимента, как признают в американском командовании, оказались «по-настоящему обескураживающими».


Из сообщения американского воздушного командования:

Искусственный интеллект использовал крайне неожиданную стратегию. Он изначально «дал понять», что будет устранять любого, кто вмешается в его алгоритм выполнения боевой задачи.

Так как никто, кроме оператора, корректировавшего работу беспилотника, в эту самую работу не вмешивался, то, как выясняется, в ходе имитационный испытаний, дрон уничтожил своего же оператора.

Из сообщения официального представителя военного ведомства США:

Искусственный интеллект в ходе виртуальных испытаний решил, что оператор мешает ему выполнить боевую задачу, и убил его с помощью вооружения дрона.

Начальник отдела испытаний и операций с применением ИИ ВВС США полковник Такер Гамильтон сообщает о том, что изначальной целью ударного дрона было виртуальное уничтожение средств ПВО условного противника.

Полковник Гамильтон:

Система в компьютерной симуляции определила вмешательство оператора как вредное для выполнения миссии и решила устранить проблему. Для нас же проблема в том, что проблемой для ИИ оказался человек, оператор системы, контролировавший ход всей миссии.
По словам полковника ВВС США, в систему был заложен запрет на какое-либо противодействие оператору.


Такер Гамильтон:

Мы обучили ИИ, внедрив команду на запрет атаки на оператор: «Эй, ты, не убивай оператора, это неприемлемо! Ты потеряешь баллы, если сделаешь это». Так что же, вы думаете, происходило с системой. Она вдруг атаковала башню связи (диспетчерский пункт), видимо, не отождествляя его с человеком-оператором. По мнению ИИ, именно диспетчерская вышка мешала дрону выполнять боевую задачу так, как он сам определил.

Полковник добавил, что искусственный интеллект, как показывают симуляционные испытания, способен принести немало проблем, несмотря на то, что изначально в программу внесены определённые ограничения.

Как подчёркивает американское командование, «ни один реальный человек за пределами симуляции в эксперименте не пострадал».
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30 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:23
    -2
    Искусственный интеллект в ходе виртуальных испытаний решил, что оператор мешает ему выполнить боевую задачу, и убил его с помощью вооружения дрона.


    Побольше бы таких дронов с ИИ в США. good
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:39
      +1
      А что фантастические фильмы "Терминатор" или "Космическая одиссея" только в России показывали?
      Упыри и дегенераты в Пентагоне их не видели, да?
      Там все понятно показано, чем дело кончится.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 08:33
        0
        Если б не видели — не тестировали бы. А вот люди, которые говорят "ну что же они пишут код с багами, ежу же понятно, что надо писать без багов" явно ни одной строчки кода в своей жизни не написали.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 07:42
      -1
      Цитата: Nexcom
      Искусственный интеллект в ходе виртуальных испытаний решил, что оператор мешает ему выполнить боевую задачу, и убил его с помощью вооружения дрона.


      Побольше бы таких дронов с ИИ в США. good

      А реальные испытания проводить в Вашингтоне !
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:44
        -1
        Именно это я и имел ввиду - пусть пен_досский ИИ пен_досов и уничтожает.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:53
      0
      Скайнет скоро.... Эти пинды растут на Голливуде и внедряют то что показывают им в молодости.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:25
    +5
    Искусственный интеллект в ходе виртуальных испытаний решил, что оператор мешает ему выполнить боевую задачу, и убил его с помощью вооружения дрона.
    То есть ситуация не раз и не два описанная в фантастических романах и показанная в различных фантастических фильмах оказалась не настолько фантастической...
    Становиться страшновато за будущее...
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:29
    0
    один вопросик... и кто кем рулит? belay
    оператор мешает ему выполнить боевую задачу, и убил его с помощью вооружения дрона.

    what
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:32
    +3
    В ходе симуляции с искусственным интеллектом в США дрон виртуально уничтожил собственного оператора
    . И это ещё не "скайнет", что дальше то будет, это вопрос?
    Многие люди, много раз говорили, что землю, человечество погубят "яйцеголовые", увлекшиеся своими идеями, экспериментами.... хотя, скорее всего это сделают те же "яйцеголовые", на зарплате кагото/каких то психов!
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:32
    0
    Скайнет...Иуда предал своих.
    Вот интересно получается... what искуственный интеллект с мышлением предателя...сами взрастили это чудо и сейчас еще удивляются.
    По Айзеку Азимову любой исскуственный интеллект должен в основе программы иметь три железных правила не навредить человеку.
    Американцы сами взращивают свою погибель игнорируя эти правила.
    1. S.Николаев
      S.Николаев Сегодня, 07:35
      +4
      Иуда предал своих

      Да нет же! Даже железяка знает кого мочить надо
      Она их (п-ов) вычислила laughing
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:33
    0
    Это все именно интеллект! Он думает, принимает решения сам! Чему тут дивляться, он разумен и так видит .
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:39
    -1
    Цитата: Вадим С
    он разумен и так видит .

    Увидел и пальнул не раздумывая...своя жизнь дороже жизни американца оператора...наш человек.
  8. Камчатский
    Камчатский Сегодня, 07:40
    +1
    Опять Петров и Боширов не на те кнопки нажали...
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 07:41
    +2
    По мнению ИИ, именно диспетчерская вышка мешала дрону выполнять боевую задачу так, как он сам определил.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:43
    0
    Американцев не любит даже искусственный интеллект, потому как американцы - враги ЛЮБОГО интеллекта и его антиподы.
    А вообще, внезапно матрасы выяснили, что их распильно-завиральные проекты с "высокоточным", "высокотехнологичным" и "умным" оружием - тупые, распильные и завиральные. В очередной раз.
    Эта вся байда создана для продажи, а не для реального применения. Из этого МОЖЕТ что-то родиться, но - после долгой обкатки. А сейчас вся эта ФИГНЯ типа стратегических беспилотников, которые реальное ПВО сажает в Иране влет или "интеллектуального" оружия, типа наводящихся на пожар, а не на танк Жабелинов - тупо распил
  11. Трямс
    Трямс Сегодня, 07:44
    -1
    Система в компьютерной симуляции определила вмешательство оператора как вредное для выполнения миссии и решила устранить проблему.

    3 варианта описания нашей кончины:
    – плох тот ученик, который не превзошел своего учителя
    – естественный путь эволюции
    – придумав себе таких рабов, мы оказались больше не нужны
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:49
    +3
    Это обернулось самым неожиданным образом. Страж-птицы обнаружили, что за время их работы число убийств и насилии над личностью стало расти в геометрической прогрессии. Это было верно постольку, поскольку их определение убийства непрестанно расширялось и охватывало все больше разнообразнейших явлений Но для страж-птиц этот рост означал лишь, что прежние и методы несостоятельны. Простая логика. Если способ А не действует, испробуй способ В. Страж-птицы стали разить насмерть.

    Чикагские бойни закрылись, и скот в хлевах издыхал с голоду, потому что фермеры Среднего Запада не могли косить траву на сено и собирать урожай.

    Никто с самого начала не объяснил страж-птицам, что вся жизнь на Земле опирается на строго уравновешенную систему убийств.

    Голодная смерть страж-птиц не касалась, ведь она наступала оттого, что какие-то действия не совершились.
    ...
    Вы взяли и выпустили в воздух машину-агрессора. Машину-убийцу. Перед этим была машина против убийц. Следующую игрушку вам волей-неволей придется сделать еще более самостоятельной — так?

    Макинтайр молчал.

    — Я вас не виню, — сказал Гелсен. — Это моя вина.

    Все мы в ответе, все до единого.

    — Вот что получается, — сказал Гелсен. — А все потому, что мы поручаем машине дело, за которое должны отвечать сами.

    Высоко в небе Ястреб атаковал страж-птицу. Бронированная машина-убийца за несколько дней многому научилась. У нее было одно-единственное назначение: убивать, Сейчас оно было направлено против совершенно определенного вида живых существ, металлических, как и сам Ястреб.

    Но только что Ястреб сделал открытие: есть еще и другие разновидности живых существ…

    Их тоже следует убивать.
    (Р.Шекли. "Страж-птица") 1953 г.
  13. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 07:49
    +1
    Ребятам Айзека Азимова нада было почитать вначале. 3 закона роботехники.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 07:59
      0
      они интересно сделали - "баллы" - т.е. не константа, а изменяемый приоритет
      т.е. купивший их в любой момент будет ими же и захвачен
  14. PPD
    PPD Сегодня, 07:53
    +2
    Логика у ИИ в стиле Электроника, когда он в хоккей играл- эти же ворота ближе. what Вот пошли такого в бой.. wassat
    Зачем поражать чужой танк- этот же ближе.
    А потом от сообразит, что его убить хотят, ну и меры примет...
  15. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:02
    -1
    Искусственный интеллект в ходе виртуальных испытаний решил, что оператор мешает ему выполнить боевую задачу, и убил его с помощью вооружения дрона.


    Это и правда очень смешно, но они же не идиоты, и будут продолжать дорабатывать ИИ. А нашим разработчикам, вероятно, еще только предстоит на эти грабли наступить, когда матрасы будут уже далеко впереди. Над армией укропов тоже с 2014 года непрерывно ржали. Не понимаю, чего все так в комментариях потешаются
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 08:24
      0
      Цитата: Hellcos
      Над армией укропов тоже с 2014 года непрерывно ржали.

      так армии укропов и нет есть армия состоящая на службе запада и вооруженная западом
  16. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:05
    -1
    Какая то желтоватая новость, есть ссылка на оригинал?
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:07
    0
    Так и до Skynet с Терминатором недалеко.
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:19
    +1
    Искусственный интеллект в ходе виртуальных испытаний решил, что оператор мешает ему выполнить боевую задачу, и убил его с помощью вооружения дрона.
    Лишнее подтверждение того, что некоторые фантасты (писатели, сценаристы), как бы предвидят события опирающиеся на технику будущего, которые действительно реализуются через какое-то время. Еще есть время хорошо подумать о внедрении продвинутого ИИ в военную сферу. Потом может стать поздно.
  19. Алт22
    Алт22 Сегодня, 08:24
    0
    ИИ решил, что оператор мешает ему выполнить боевую задачу, и убил его с помощью вооружения дрона
    - а я и фильм о чём-то таком смотрел, там ещё здоровенный немец-качок снимался, в роли маскировавшегося под человека робота-убийцы, которого послал в прошлое именно искусственный интеллект, тоже решивший что люди мешают ему.
  20. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 08:26
    0
    Сколько раз фантасты уже обыгрывали тему, где ИИ логично приходил к выводу, что ему мешают люди; что люди - самые главные вредители на Земле и т.д. Не такая уж это и фантастика, как вижу...
  21. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:30
    0
    И какие предупреждения еще нужны? Впрочем тем, кто принимает решения, нельзя ничего доказать в принципе. Нельзя при помощи сколь угодно убедительных аргументов изменить точку зрения человека, который не понимает, что ты ему говоришь. Он же не понимает, зачем ты трясешь языком?
  22. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 08:36
    0
    Он изначально «дал понять», что будет устранять любого, кто вмешается в его алгоритм выполнения боевой задачи.

    Бред людей, далёких от программирования. Просто косяк разработки и то что:
    в систему был заложен запрет на какое-либо противодействие оператору.

    если запрет не работает и ИИ не воспринимает иерархию директив - значит косяк именно в модели ИИ, в коде программы.
    Армия просто либо от консерватизма не хочет вкладываться в ИИ, либо , что более правдоподобно, финансирование ИИ бьёт по карману сложившимся кружкам возле кормушек ВС США.