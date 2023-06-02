Искусственный интеллект использовал крайне неожиданную стратегию. Он изначально «дал понять», что будет устранять любого, кто вмешается в его алгоритм выполнения боевой задачи.

Искусственный интеллект в ходе виртуальных испытаний решил, что оператор мешает ему выполнить боевую задачу, и убил его с помощью вооружения дрона.

Система в компьютерной симуляции определила вмешательство оператора как вредное для выполнения миссии и решила устранить проблему. Для нас же проблема в том, что проблемой для ИИ оказался человек, оператор системы, контролировавший ход всей миссии.

По словам полковника ВВС США, в систему был заложен запрет на какое-либо противодействие оператору.

Мы обучили ИИ, внедрив команду на запрет атаки на оператор: «Эй, ты, не убивай оператора, это неприемлемо! Ты потеряешь баллы, если сделаешь это». Так что же, вы думаете, происходило с системой. Она вдруг атаковала башню связи (диспетчерский пункт), видимо, не отождествляя его с человеком-оператором. По мнению ИИ, именно диспетчерская вышка мешала дрону выполнять боевую задачу так, как он сам определил.