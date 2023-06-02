Российская ПВО ночью перехватила несколько украинских беспилотников в районе Курска

Киев не оставляет попыток атаковать гражданские объекты на территории "старой" России, как теперь называют приграничные регионы. В ночь с четверга на пятницу несколько украинских беспилотников были сбиты в районе Курска, сработала российская ПВО. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем ТГ-канале.
По имеющейся на данный момент информации, в районе Курска противовоздушной обороной сбито несколько дронов, запущенных с территории Украины. Предварительно, никаких повреждений на земле нет, пострадавшие также отсутствуют. Власти региона призывают население незамедлительно сообщать об обнаружении "подозрительных предметов", видимо осколки от беспилотников разлетелись на большое расстояние. Сколько было дронов и другие подробности не раскрываются.
Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112
- заявил глава региона.
Курская область, наряду с другими приграничными регионами, почти ежедневно подвергается атакам со стороны Украины. Накануне украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию села Гоголевка Суджанского района, тем самым лишив население электроэнергии.
На территории Курской области, а также Брянской, Белгородской и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности, введенный с самого начала специальной военной операции.