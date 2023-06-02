Военное обозрение
Войти Регистрация

Российская ПВО ночью перехватила несколько украинских беспилотников в районе Курска

6
Российская ПВО ночью перехватила несколько украинских беспилотников в районе Курска

Киев не оставляет попыток атаковать гражданские объекты на территории "старой" России, как теперь называют приграничные регионы. В ночь с четверга на пятницу несколько украинских беспилотников были сбиты в районе Курска, сработала российская ПВО. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем ТГ-канале.


По имеющейся на данный момент информации, в районе Курска противовоздушной обороной сбито несколько дронов, запущенных с территории Украины. Предварительно, никаких повреждений на земле нет, пострадавшие также отсутствуют. Власти региона призывают население незамедлительно сообщать об обнаружении "подозрительных предметов", видимо осколки от беспилотников разлетелись на большое расстояние. Сколько было дронов и другие подробности не раскрываются.

Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112

- заявил глава региона.

Курская область, наряду с другими приграничными регионами, почти ежедневно подвергается атакам со стороны Украины. Накануне украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию села Гоголевка Суджанского района, тем самым лишив население электроэнергии.

На территории Курской области, а также Брянской, Белгородской и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности, введенный с самого начала специальной военной операции.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:45
    +3
    сбито несколько дронов, запущенных с территории Украины

    Полагаю, не все дроны запущены с территории Украины. Вольготно ещё себя диверсанты, ждуны и изменники чувствуют на территории России.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:46
    +1
    Прощупывает ВСУ слепые зоны в нашей ПВО... это очевидно.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:04
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Прощупывает ВСУ слепые зоны в нашей ПВО... это очевидно.


      Безусловно, враг (НАТО) грамотный, оснащенный, и с хорошими видами и способами разведок.
      Но только через эту борьбу, российская армия выйдет на уровень позволяющий ей выигрывать.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 08:09
        +1
        Выиграть? Это какая цель должна быть достигнута? Первые две, изначальные, достигли, но с отрицательным результатом.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:14
      0
      Эти "слепые зоны"они прекрасно знают и без прощупывания.Действует разведка НАТО,агенты внутри страны,полезные и д и о т ы итд.Пока террористическое государство существует-будет идти по нарастающей
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:32
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Эти "слепые зоны"они прекрасно знают и без прощупывания.Действует разведка НАТО,агенты внутри страны,полезные и д и о т ы итд.
    Интересно, а как агенты внутри страны определяют "слепые зоны" ПВО? Путем маршрутирования, или полетов на дельтапланах? И по поводу "прекрасного знания слепых зон" разведкой НАТО большое преувеличение, т.к. тогда их самолеты-разведчики не крутились постоянно вдоль границ нашей страны, а стратегическая авиация не совершала учебных заходов на цель в результате чего по возможности определяются места расположения наших систем ПВО.