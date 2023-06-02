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Украинские военкоры признают, что под Артёмовском ситуация для ВСУ зашла в тупик

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Украинские военкоры признают, что под Артёмовском ситуация для ВСУ зашла в тупик

Украинские военкоры, публикуя сводки в сети, пишут о том, что в районе Бахмута (Артёмовска) ситуация фактически зашла в тупик. Если ранее, даже после потери города украинскими войсками, следовали пропагандистские реляции о том, что «скоро вернёмся» и «что фланги россиян трещат по швам», то теперь риторика в значительной степени изменилась.


Из сообщений украинских военкоров:

В Бахмуте и под Бахмутом всё сложно. Не надо раньше времени играть в перемогу (победу).

Это притом, что потеря города до сих пор украинскими пропагандистами не признаётся, как было в своё время и с Соледаром.

Напомним, что на днях появилась информация о приостановке командованием сухопутных сил ВСУ наступления на фланги под Артёмовском. Объяснено это (официально) сменой тактики. При этом сами украинские военные говорят о том, что, продвинувшись на несколько сотен метров юго- и северо-западнее Бахмута, они были вынуждены остановить продвижение, понеся потери. На ряде участков подразделениям ВСУ пришлось отступить на исходные позиции под Часов Яр, в направлении Краматорска и Константиновки.

Понесла значительные потери и так называемая «гвардия наступления» (ГН), которая официально наступление ещё не начинала, однако в реальности ещё более месяца назад была брошена (как минимум одна 3-я бригада ГН) под Бахмут. Выбиты и те члены личного состава этого подразделения, которые длительное время проходили подготовку с помощью натовских военных инструкторов.

На данный момент поступают сведения о том, что украинские войска пытаются провести перегруппировку к западу от Артёмовска, одновременно с этим выстраивая новую линию обороны Константиновка - Часов Яр – Краматорск – Славянск.
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2 комментария
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  1. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:25
    -2
    Для зеленского сейчас патовая ситуация - и наступать нельзя, можно нарваться на серьезные проблемы и не наступать нельзя. Зеленский понимает, что в обоих случаях может потерять жизнь. Но и для нас ситуация не лучше - нельзя не забрать территории Юга и Востока Украины, но и забрав эти территории можно получить большие проблемы. "Перемирие" по типу "Минска" тоже ничего хорошего не несёт нашему государству.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:35
      0
      С таким подходом, у Ивана Грозного были большие проблемы с Казанью и Астраханью, а у Петра I с трибалтами. Тогда тоже по итогам что-то подписывали. Например, Ништадский мирный договор закончил семилетнюю войну со шведами.