Украинские военкоры признают, что под Артёмовском ситуация для ВСУ зашла в тупик

В Бахмуте и под Бахмутом всё сложно. Не надо раньше времени играть в перемогу (победу).

Украинские военкоры, публикуя сводки в сети, пишут о том, что в районе Бахмута (Артёмовска) ситуация фактически зашла в тупик. Если ранее, даже после потери города украинскими войсками, следовали пропагандистские реляции о том, что «скоро вернёмся» и «что фланги россиян трещат по швам», то теперь риторика в значительной степени изменилась.Из сообщений украинских военкоров:Это притом, что потеря города до сих пор украинскими пропагандистами не признаётся, как было в своё время и с Соледаром.Напомним, что на днях появилась информация о приостановке командованием сухопутных сил ВСУ наступления на фланги под Артёмовском. Объяснено это (официально) сменой тактики. При этом сами украинские военные говорят о том, что, продвинувшись на несколько сотен метров юго- и северо-западнее Бахмута, они были вынуждены остановить продвижение, понеся потери. На ряде участков подразделениям ВСУ пришлось отступить на исходные позиции под Часов Яр, в направлении Краматорска и Константиновки.Понесла значительные потери и так называемая «гвардия наступления» (ГН), которая официально наступление ещё не начинала, однако в реальности ещё более месяца назад была брошена (как минимум одна 3-я бригада ГН) под Бахмут. Выбиты и те члены личного состава этого подразделения, которые длительное время проходили подготовку с помощью натовских военных инструкторов.На данный момент поступают сведения о том, что украинские войска пытаются провести перегруппировку к западу от Артёмовска, одновременно с этим выстраивая новую линию обороны Константиновка - Часов Яр – Краматорск – Славянск.