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Генштаб ВСУ сообщил о «поражении» российских ракет и БПЛА на фоне пожаров по всему Киеву

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Генштаб ВСУ сообщил о «поражении» российских ракет и БПЛА на фоне пожаров по всему Киеву

В ночь на 2 июня 2023 года Вооруженные силы Российской Федерации, по версии украинского генерального штаба, выпустили по объектам на территории Украины 15 крылатых ракет и 18 беспилотных летательных аппаратов. Это следует из опубликованной сегодня утром традиционной сводки генштаба ВСУ.


Естественно, украинский генштаб утверждает, что все выпущенные ракеты и беспилотники якобы были уничтожены. Но при этом украинские паблики сообщают о многочисленных пожарах в различных районах Киева. В частности, один из прилетов был зафиксирован как раз в месте расположения очередного западного ЗРК.

О мощных взрывах в Киеве сегодня сообщали всю ночь. Эту информацию подтвердил и мэр города Виталий Кличко, хотя ранее представители Офиса президента Украины уже возмущались, что губернаторы и мэры позволяют себе рассказывать о прилетах российских ракет и дронов, последствиях прилетов и работе сил ПВО.

Вероятно, все же ракеты и беспилотники долетели до своих целей и их поразили. Впрочем, некоторые пожары и разрушения в украинской столице связаны с бестолковой работой средств противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме того, ночью сообщали и о взрывах в Харькове, что свидетельствует об атаках и на этот важный в экономическом и военном отношении город. Воздушная тревога звучала в кировоградской и Николаевской областях. Но украинские СМИ очень скупо информируют из-за цензуры о результатах прилетов.

Помимо прилетов в Киеве и ряде других городов, украинский генштаб сообщает об атаках российских войск на Купянском направлении –к западу от Масютовки и под Куземовкой, на Красно-Лиманском направлении – в районе Белогоровки и Спорного, а также в самой Марьинке.
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16 комментариев
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  1. самый главный
    самый главный Сегодня, 08:21
    -3
    И всё же цель номер один свободно гуляет как по Киеву, так и по всему миру. А вот при её поражении может и не пришлось бы так бомбить всю украину.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:25
      +1
      А разве Зеля в Киеве ?
      __________________________
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 08:28
      +1
      Цитата: самый главный
      И всё же цель номер один свободно гуляет как по Киеву

      я так понимаю вы о Зе?!!!
      только с какого перепугу он цель "номер 1"?
      что изменит уничтожение клоуна?
    3. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:29
      -1
      На западе этот сценарий уже просчитан, на этот случай, дублер 1, дублер 2 и т.д. Не местные решают как там у них все будет.
    4. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:29
      0
      Да пусть ездит-гуляет. Вот так грохнут его, так поставят какого нить более умного и сообразительного. А на этого клоуна уже и на западе смотрят как на юродивого, всю дорогу не брит, не мыт, в одежонке из сельпо и все время с протянутой рукой.
    5. Tarasios
      Tarasios Сегодня, 08:30
      0
      Очень сомневаюсь. Зеленский - просто видимый "представитель" Украины. Этакий шоумен, на эту роль он идеально зашёл, к слову. Не будет его - там сотни других "представителей" подтянут. Ведь очень многих устраивает текущая ситуация...
    6. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:31
      -1
      он что-то решает, зависит от него что-то? belay его и без нас уконрапупят, ещё жертву из него сделают... yes
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:23
    0
    "Ох уж мне эти сказки! Ох уж мне эти сказочники!", классика Союзмультфильма. Обязательно покажите детям - внукам этот мультфильм. Сказка ложь, да в ней намек.
    "Маловато будет" оттуда же. Можно применить к аппетитам клоуна, а так же к нашим ракетным ударам по окраине. Что ни фраза, все в точку.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:24
    -2
    А результат этих ударов какой? На глобальном уровне? А то белгородская область может раньше опустеть... :(
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 08:38
      0
      Стрельба ракетами по Украине идёт больше года, но все мосты стоят, железная дорога работает, ГУР проводит диверсии, западная техника подвозится- да, где-то уничтожается, но потом опять подвозится- Кременчугский НПЗ работает, и центральные и областные администрации руководят себе, как ни в чём не бывало. Где же эффект от отстрела ракет в течение 15 месяцев? Наверное, их уж сотни и сотни ушло...
  4. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 08:26
    +1
    Хотелось бы конечно, чтобы МО РФ предоставляло спутниковые снимки мест ударов ракет, а не сухое Конашенковское "все намеченные цели поражены". 21-й век. Даже какой нибудь Зимбабве может иметь спутники с фоторазведкой. Даже коммерческие организации их имеют. А у нас все секретничают от собственного же населения.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:27
    0
    " у нас ничего не происходит...сохраняйте спокойствие ..все в порядке ..ППО працуе все ракеты знищены!!!" Кличко wassat
  6. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 08:28
    0
    Да, в три ночи в небе грохотали знатно...
  7. uralex
    uralex Сегодня, 08:31
    0
    украинский генштаб утверждает
    Вот бы после очередных прилетов по Киеву украинский генштаб совсем замолчал...
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:34
    0
    Значит все довольны? украинцы что уси ракеты сбили, а мы тому что все цели поражены. Продолжаем банкет!
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:37
    0
    К десятку пораженных целей добавились пару десятков пораженных ВСУ ПВО жилых домов .Это тандемный эффект .
    Помните как ЗРК ПЭтриот ? Перед поражением ,а персонал понял что их сейчас разнесут .Они хотели уменьшить степень разрушения комплекса и выпустили 30 ракет за 2 мин в небо . У ракет не было целей и они стали падать на город ...............