В ночь на 2 июня 2023 года Вооруженные силы Российской Федерации, по версии украинского генерального штаба, выпустили по объектам на территории Украины 15 крылатых ракет и 18 беспилотных летательных аппаратов. Это следует из опубликованной сегодня утром традиционной сводки генштаба ВСУ.
Естественно, украинский генштаб утверждает, что все выпущенные ракеты и беспилотники якобы были уничтожены. Но при этом украинские паблики сообщают о многочисленных пожарах в различных районах Киева. В частности, один из прилетов был зафиксирован как раз в месте расположения очередного западного ЗРК.
О мощных взрывах в Киеве сегодня сообщали всю ночь. Эту информацию подтвердил и мэр города Виталий Кличко, хотя ранее представители Офиса президента Украины уже возмущались, что губернаторы и мэры позволяют себе рассказывать о прилетах российских ракет и дронов, последствиях прилетов и работе сил ПВО.
Вероятно, все же ракеты и беспилотники долетели до своих целей и их поразили. Впрочем, некоторые пожары и разрушения в украинской столице связаны с бестолковой работой средств противовоздушной обороны ВСУ.
Кроме того, ночью сообщали и о взрывах в Харькове, что свидетельствует об атаках и на этот важный в экономическом и военном отношении город. Воздушная тревога звучала в кировоградской и Николаевской областях. Но украинские СМИ очень скупо информируют из-за цензуры о результатах прилетов.
Помимо прилетов в Киеве и ряде других городов, украинский генштаб сообщает об атаках российских войск на Купянском направлении –к западу от Масютовки и под Куземовкой, на Красно-Лиманском направлении – в районе Белогоровки и Спорного, а также в самой Марьинке.