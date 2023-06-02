Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал законопроект о повышении госдолга для избежания дефолта

Предложенный демократами законопроект о повышении госдолга США одобрен верхней палатой американского Конгресса - Сенатом. Таким образом, для избежания дефолта осталось только получить подпись Джо Байдена.Сенат США 63 голосами поддержал законопроект о повышении госдолга, 36 сенаторов выступили против, но это не повлияло на результат. В среду законопроект прошел голосование в Палате представителей и был принят, преодолев порог в 250 необходимых голосов. Теперь законопроект поступит на подпись американскому президенту, который должен будет подписать его до 5 июня и тем самым помочь США избежать дефолта.Принятый закон поднимает потолок госдолга до 31,4 трлн долларов сроком на два года, после чего США снова столкнутся с той же проблемой, каких либо изменений в политике не предвидится, расходы все равно будут расти, а американская экономика с ними уже давно не справляется.Пока же республиканцы добились от демократов снижения расходов на некоторые программы, кроме военных. Принятие закона означает только то, что сейчас в Конгрессе начнется ожесточенная борьба по корректировке статей, требующих сокращения. Поскольку бюджет на следующий год договорились принять на уровне этого, то расходы урезать придется на 64 млрд.Ранее в Вашингтоне заявили, что потенциальный дефолт допустить нельзя, поскольку он приведет к "экономической катастрофе" не только в самих Соединенных Штатах, но и остальном мире. По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, чрезвычайные меры, которые предпринимало правительство для спасения экономики, закончатся 5 июня.