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Telegram-канал: В Смоленской области украинские беспилотники атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции

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Telegram-канал: В Смоленской области украинские беспилотники атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции

Выпущенные украинскими формированиями дроны в ночь на 2 июня атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.


По утверждению источников, около 3 часов ночи прогремел первый взрыв на газораспределительной станции. В результате взрыва повреждения получило административное здание одного из цехов. Пострадавших не было. Сейчас специалисты обследуют место происшествия. Уже обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Воронка имеет размер метр на полтора.

Второй взрыв этой же ночью прогремел в Починковском районе на местной нефтеперерабатывающей станции. Там была повреждена емкость для пожаротушения. На месте прилета беспилотника была обнаружена воронка. Но пострадавших, к счастью, не оказалось и здесь.


Telegram-канал сообщает также о падении и взрыве неизвестного объекта в лесном массиве в Кировском районе Калужской области. Более подробная информация пока отсутствует. Вчера в Калужской области, в районе поселка Товарково, был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тоже выпущенный ВСУ.


Российская территория стала все чаще подвергаться налетам вражеской беспилотной авиации. Имея на вооружении большое количество беспилотных летательных аппаратов, ВСУ стараются атаковать цели на территории областей Центральной России – в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Тульской, Калужской и других областях. Налетам беспилотников уже подверглась и Москва. Только над Курском этой ночью были сбиты восемь беспилотников.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Mash
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29 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 08:53
    +1
    Позиционный тупик получает развитие в виде войны Дронов. Скайнет ждет своего часа.
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 09:25
      +8
      —-Без перелома ситуации - Россия получит и F16, и беспилотную зону, и дальнобойные ракеты, и захват приграничных территорий… Эта война уже стоит $5 миллиардов в месяц, что сопоставимо с военной помощью Украине. И продолжает расти.

      —-Россия как та лягушка, воду в которой ее варят нагревают потихоньку, чтобы проверить реакцию.

      —-К сожалению, ясно одно: не будучи готовыми к серьезным потерям - ситуацию не изменить.

      —-Как сказал Черчиль: «…если между войной и позором выбрать позор, то получите и войну, и позор…»
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:40
        +2
        Что тут скажешь..Пока курочка пыталась склевывать зерно поштучно,хряки набирали силу и жрали в три горла..Метафора
      2. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 10:13
        0
        —-К сожалению, ясно одно: не будучи готовыми к серьезным потерям - ситуацию не изменить.


        Пока серьёзных потерь не будет в среде российских олигархов ситуация не изменится.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:24
      +1
      Надо киевских упырей из верхних эшелонов власти отправить вслед за Бандерой - от самого верхнего шута и кончая верхушкой всех служб и основных министерств - чтобы выбить у подчинённых любое желание направлять оружие в направление России.

      Надо посеять анархию на Украине, чтобы местные (областные) "князьки" перегрызлись между собой и послали власть в Куеве по известному адресу. А так, пока центральная власть держит в узде региональную, централизованное сопротивление сохраняется и будет сохраняться и дальше покуда Россия осторожничает с киевскими марионетками.

      В качестве примера нашему руководству не лишне в который раз обратится к опыту англосаксов, которые чётко понимают влияние лидера страны на объединение нации под своими знамёнами - Милошевича, Хусейна, Каддафи убили в первую очередь и получили гражданские войны внутри страны, стравив местное население между собой - в результате вместо освободительной войны с США и НАТО эти самые США и НАТО получили в перечисленных странах гражданские войны и легко их оккупировали.

      Россия то зачем церемонится с киевской хунтой? Чего ждём?
  2. мазута
    мазута Сегодня, 09:00
    +11
    Это всё такие "мелочи",даже рассказывать россиянам,а уж тем более акцентировать их внимание на атаках по западу России вообще не стоит.То ли дело аммиакопровод до Одессы!Вот о чем нужно думать...Скорей бы заработал.Дождется власть возвращения "музыкантов",ох дождется.Люди после зоны,потом после боевых очень непростой контингент.Вот как начнут "валить"спонсоров всу скачущих по эстраде и новоявленных бездельников "блогеров",значит Россия победит.
    1. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 09:26
      +2
      "Валят" всегда тех, кого заказчик назвал. Иначе не бывает в подобном контингенте.
      Или вы всерьез ожидаете Робинов Гудов как грибов после дождя?
      1. мазута
        мазута Сегодня, 09:32
        0
        Я знаком с некоторыми из вернувшихся.Там нервов нет,как и тормозов.
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:43
        +2
        Речь не о Робин Гудах, а о матросах Железняках.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:00
      -1
      Цитата: мазута
      Это всё такие "мелочи",даже рассказывать россиянам,а уж тем более акцентировать их внимание на атаках по западу России вообще не стоит.То ли дело аммиакопровод до Одессы!Вот о чем нужно думать...Скорей бы заработал.Дождется власть возвращения "музыкантов",ох дождется.Люди после зоны,потом после боевых очень непростой контингент.Вот как начнут "валить"спонсоров всу скачущих по эстраде и новоявленных бездельников "блогеров",значит Россия победит.

      Мазута не копти. no
      1. мазута
        мазута Сегодня, 10:07
        0
        Я вдыхать не заставляю.Рот мне не затыкай.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    +5
    А не пора ли кран газопровода проходящего через украинскую территорию полностью перекрыть а по газораспределительным системам нанести удар (контрольный выстрел) и на этом закончить эпопею с газом в Европу через Украину. Киев пытается долбить по нашим нефтехранилищам, НПЗ, газораспределительным станциям и нефте-газо проводам, а мы спокойненько гоним газ через их территорию еще и оплачивая его транзит.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:05
      +3
      Вы это давайте того... - не покушайтесь на святое для некоторых.
    2. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:31
      -1
      Так не качаем уже ни Нефть ни газ в Европу по трубе , чем ещё их пугать можно? ПХГ у них уже на 50% заполнены , прошлую зиму спокойно пережили и эту переживут.
      Нечем их пугать . Не бояться уже ничего.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:46
        0
        kaufman .... прошлую зиму спокойно пережили и эту переживут.

        В этом никто и не сомневается. А нефть купят у той же Индии, что они с успехом и делают.
    3. Vetal
      Vetal Сегодня, 09:44
      0
      Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс.

      Неужели вы ещё думаете, что кто то может замёрзнуть без нашего газа или нефти? Укропы поднимают цены на транзит чуть ли не каждый месяц, глумясь как только могут, за цены ниже 300$ в европе я уже молчу
  4. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 09:18
    +12
    Война по сути уже вовсю идет на нашей территории. Страусиная позиция в кремле и лично президента, который и начал все это, уже не прокатит.
    1. Vetal
      Vetal Сегодня, 09:46
      +1
      Боюсь прокатывать будет ещё долго(
  5. meandr51
    meandr51 Сегодня, 09:30
    -10
    Во время ВОВ паникеров расстреливали, а теперь для них специальный портал создали.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:04
      +4
      Господин, непаникер, вы видели вчера раненых и умирающих из Шебекино? Дай вам бог оказаться под обстрелом.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 10:39
      0
      meandr51.....Во время ВОВ паникеров расстреливали, а теперь для них специальный портал создали.

      А где вы уважаемый, паникеров увидели. Если вы "специальным порталом" считаете "ВО", то могу заверить, что здесь достаточное количество из числа укрожопых (и не только) казачков .
  6. zloybond
    zloybond Сегодня, 09:38
    +7
    Когда ПреЗек Окраины и другие "их" головы заявляли, что они подготовили много операторов БПЛА, и прочие вещи, связанные с переносом военных действий на территорию России - наши информационные "Урякалки" хихикали и лыбились по всем каналам, что опять они (шароварники) там что то себе на воображали. Мол пусть засунут свои влажные мечты. Как обычно дальнейшие события показывают, что инфопропогандистам верить не стоит. Бравые бывшие политруки-пенсионеры продолжают свои громкие бровады, совершенно игнорируя поступающую информацию. Ну нельзя постоянно кричать на черное - белое. Лучше иной раз отключить от вещания некоторых разглагоствующих пенсионеров.
    Особенно радует, когда эти специалисты-КВНщики заявляют, что они пригодятся на фронте в качестве экспердов-советников. Я так понимаю советником каждый рад устроится на заработки, тем более платят нынче хорошо. Вообще давно назрел вопрос фильтровать количество и качество "экспердов" на каналах вещания. Некоторые из них мозг совершенно не используют для анализа.
    И я честно не слышал про мягкосердечных правителей выигрывавших войны. Чистеньким и пушистым из войны не выйти. ЛЮбовь и нежность оставляют семье. Врагу никакой пощады.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:39
    0
    Надеюсь, эти газовая и нефтеперерабатывающая станции не государственные, а частные, и хозяева закупят противодроновые ружья для охранников. Ну, если мозги есть и доходную корову жалко.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:51
      0
      Ну давайте так, всё уже разделено на частные фирмы и фирмочки, занявшие доходные места, которые раньше принадлежали государству и находятся сейчас на госкотракте.
      Пострадаем сейчас мы с вами, потом уже конечно надо разбираться как так получилось и вернуть всё назад.
  8. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 09:45
    +7
    А чего наше руководство молчит ? Вышел бы Гарант к народу и сказал, что все , ребят, конец, доигрались. Копайте бункера. Чтоб знать к чему готовиться smile
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:01
      +2
      Это населением будет расценено однозначно - Я больше ничего не гарантирую. Акелла промахнулся, пора на покой.
      Ему это надо?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 10:27
      +1
      Alister Kroulegg (......доигрались. Копайте бункера.

      Хотите, копайте для себя. Не надо другим давать советы. Пусть укрожопые себе копают и быстрее или их закопают.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:46
    +6
    Хочу обратить внимание на подозрительных личностей, отирающихся возле ключевых объектов, координаты объекта это понятно, но им нужна ещё и визуализация, чем и занимаются эти подозрительные личности.
    Вчера, в Москве были замечены два кренделя, отирающиеся возле подстанции энергосеией и масляной станции подпитки, которые пытались что-то сфотографировать из-за забора на территории.
    Были шугануты и их приметы сданы полиции.
    Будьте бдительны, моя хата с краю не прокатит нынче.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 10:17
      +1
      75Сергей .....Были шугануты и их приметы сданы полиции.

      На этом объекте должна быть вооруженная ведомственная охрана, видеокамеры по всему периметру объекта и связь с Росгвардией (МВД, ФСБ). Очень плохо, что не удалось задержать, теперь они будут дальше разнюхивать на объектах энергокомплекса.