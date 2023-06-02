Telegram-канал: В Смоленской области украинские беспилотники атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции

Выпущенные украинскими формированиями дроны в ночь на 2 июня атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По утверждению источников, около 3 часов ночи прогремел первый взрыв на газораспределительной станции. В результате взрыва повреждения получило административное здание одного из цехов. Пострадавших не было. Сейчас специалисты обследуют место происшествия. Уже обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Воронка имеет размер метр на полтора.
Второй взрыв этой же ночью прогремел в Починковском районе на местной нефтеперерабатывающей станции. Там была повреждена емкость для пожаротушения. На месте прилета беспилотника была обнаружена воронка. Но пострадавших, к счастью, не оказалось и здесь.
Telegram-канал сообщает также о падении и взрыве неизвестного объекта в лесном массиве в Кировском районе Калужской области. Более подробная информация пока отсутствует. Вчера в Калужской области, в районе поселка Товарково, был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тоже выпущенный ВСУ.
Российская территория стала все чаще подвергаться налетам вражеской беспилотной авиации. Имея на вооружении большое количество беспилотных летательных аппаратов, ВСУ стараются атаковать цели на территории областей Центральной России – в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Тульской, Калужской и других областях. Налетам беспилотников уже подверглась и Москва. Только над Курском этой ночью были сбиты восемь беспилотников.