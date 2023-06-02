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«Я знаю обоих»: Трамп в случае избрания пообещал усадить Путина и Зеленского за стол переговоров

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«Я знаю обоих»: Трамп в случае избрания пообещал усадить Путина и Зеленского за стол переговоров

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае своего избрания на высший пост страны пообещал усадить российского лидера Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского за стол переговоров. Он также заявил, что у американской армии больше нет боеприпасов для ВСУ, она уже почти все их отправила Украине.


Такое заявление политик сделал в эфире телеканала Fox News.

По его мнению, разрешить украинский кризис возможно только путем прямых переговоров между Киевом и Москвой. Трамп не отказывается помогать киевскому режиму и дальше, но конфликт пора прекращать. Политик утверждает, что у него есть желание остановить военные действия на Украине, а после избрания на президентскую должность появится и такая возможность.

Я остановлю это за 24 часа

- утверждает Трамп.

Он заявляет, что добиться урегулирования конфликта ему помогут нормальные отношения, которые сложились у бывшего американского президента и с Путиным, и с Зеленским.

Я знаю обоих

- заявляет политик.


Он утверждает, что у него имеется план действий, который наверняка сработает. Достаточно пригласить двух оппонентов в одну комнату. А одному из них нужно предварительно сообщить, что он ничего не получит от американцев, пока не договорится с Москвой.

Ранее экс-президент США провел встречу с бывшим главой британского правительства Борисом Джонсоном. В ходе беседы политики обсудили обстановку на Украине и вокруг нее.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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26 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 08:56
    +17
    Да, Дональд языком трепать горазд, сейчас наобещает чего угодно. На самом деле он тоже враг России, и будет так же поддерживать Украину, как и Байден. Во время своего президентства именно о накладывал санкции на организации , участвующие в строительстве СП-2, и добился того, что чуть ли не на год строительство было остановлено. так что иллюзий строить в его отношении не надо.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 09:00
      +2
      В самом деле , до выборов говорят одно , после делают противоположное.

      Дедушка Бидон сковырнулся прямо на сцене показывают по видео , старый совсем стал , а еще на срок собрался .
      Ему бы сказки внукам рассказывать , а он ... .
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:09
        +1
        Все их эксэрсайзы исключительно для внутреннего потребления, а во внешней политике они (демократы, республиканцы) действуют в одной парадигме. И что интересно он говорит, что "усадит за стол переговоров", не не прекратит давать деньги на войну и поставлять оружие ххлам.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 09:26
          +3
          Ну-ну, Доня, язык без костей, Путин с клоуном... переговоры, чушь.)
          1. Starover_Z
            Starover_Z Сегодня, 10:04
            0
            Цитата: Egeny
            Ну-ну, Доня, язык без костей, Путин с клоуном... переговоры, чушь.)

            Вот уж точно ляпнул, - Путин и Зеленский в одной комнате - ХА-ХА-ХА !
            На свою американскую аудиторию ляпнул. Но те "скушают", им не впервой.
            Аж вспомнился "Всадник без головы" и дуэль в салуне.
            А выйдет оттуда только один и можно с уверенностью сказать кто !
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:41
        +4
        Очередной предввборный треп для внутреннего потребления. И фотка огонь, ему ВВ мячик тогда подарил. И где сейчас Финляндия!
      3. frruc
        frruc Сегодня, 09:49
        +4
        Достаточно повнимательнее присмотреться, кто в США ( и ЕС тоже) определяет внешнюю и внутреннюю политику, то все иллюзии по различным переговорным процессам отпадают автоматически.
      4. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:57
        0
        Цитата: Кузнец 55
        Ему бы сказки внукам рассказывать , а он ... .

        Не получится, экрана с текстом перед глазами не будет! )))
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:01
      +2
      С чего вдруг полковник Данила Трампов решил, что ВВП сядет за стол переговоров с Зеленским? О чём можно договариваться с клоуном-наркоманом?
      Безоговорочную капитуляцию у Зелинского вполне может принять какой-нибудь Лапин.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 10:07
        0
        Самое интересное, что Трамп проспойлерил результаты выборов президента РФ в 2024. Они ведь будут раньше американских winked
    3. astepanov
      astepanov Сегодня, 09:47
      +3
      За стол переговоров нужно сажать не Путина и Зеленского, а Путина и Трампа - Зеля тут не более чем подсобник на сдельщине. И как Трамп остановит войну? Выведет атомное оружие США из Европы? Прекратит членство в НАТО для стран, принятых после распада СССР? Распустит НАТО? Понятно, что этого не будет - а значит, война так и продолжит идти по нарастающей, пока Россия не прекратит следовать сценарию, навязываемому Западом и не перейдет к таким действиям, за которыми западная "помощь" не сможет поспевать. Есть у России воля и возможности действовать на опережение? Не знаю. Хочется надеяться.
  2. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 08:57
    +3
    Что то раздухарился наш Доня.... В 24 часа закончить то что длится уже 15 месяцев... Сказачник ещё тот...
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 09:04
      +2
      Легко на самом деле, и Трамп на верной дороге
      А одному из них нужно предварительно сообщить, что он ничего не получит от американцев, пока не договорится
    2. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 09:04
      +4
      просто он знает, что зеля и Владимир Владимирович в одной комнате никак не окажутся, а соответственно и обещанное можно не выполнять)
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:03
    +1
    Обычный предвыборный треп кандидата. Да и о каких мирных переговорах может бвть речь? С недогосударством, которое должно исчезнуть с карты мира?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:05
    +1
    До выборов ещё больше года, а до инаугурации больше чем полтора: дожить надо...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:06
    +1
    Я остановлю это за 24 часа
    При всем уважении к отдельным качествам Трампа, но он явно переоценивает себя, как политика и свои возможности.
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 09:10
    0
    Я остановлю это за 24 часа (республиканцы)
    "лучшие инвестиции в убийства русских"(республиканцы)
    залужные клоуны
  7. Комментарий был удален.
  8. Юрий Василенко_2
    Юрий Василенко_2 Сегодня, 09:14
    +2
    Ишо один пиз...л никак не успокоится. Этот крендель обещал КНДР завоевать, даже целую эскадру к берегам Кореи отправил. Но когда товарищ Ким вкраце обрисовал этому кренделю обозримую перспективу, в океане наступил штиль, а некий Трамп сделал вид. шо это не я и эскадра не моя)))
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:26
    +3
    . пообещал усадить российского лидера Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского за стол переговоров.

    А зачем Зеленский за столом переговоров? Достаточно Дональда Фредовича и Владимира Владимировича.
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:31
    +1
    Типа он великий - "пообещал обоих посадить за стол переговоров " , насчет квнщика это наверное и правильно его можно посадить, даже нужно я бы сказал, а вот Путин , думаю сам кого хочешь за любой стол или на любой стул посадит. Так что Трампу заняться бы лучше своими проблемами в Североамериканском королевстве.
  11. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 09:37
    +1
    Трамп уже говорил,что можно, остановить конфликт за 24 часа - достаточно прекратить финансировать Киев. Повторяется. Только среднему американцу, избирателям Трампа, этот конфликт не интересен, как и среднему россиянину не интересен конфликт в Судане, например.
  12. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 09:52
    0
    Да знает каждый MLM-щик, что такое бинар (две ноги).
    Где правая и левая должны уравновешивать состояние (свое) вышестоящего.
    Так и в политике государственной:1-я отвечает - за ВПК, 2-я отвечает за финансы и экономику.
    Чужие интересы в MLM представлены в виде трудовых соглашений, на выполнение взятых обязательств согласно бизнес-плану (маркетингу), и фиксированного фин. вознаграждения.
  13. Гюнтер Штольц
    Гюнтер Штольц Сегодня, 09:54
    0
    Все, что Зелебоба сделает на такой встрече с ВВ - достанет дедовский маузер и ы мешать не будут. В расход фашистика.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:17
    +1
    Даже если Трампа и выберут, то он приступит к обязанностям президента США только 6 января 2026 года. Мы что, собрались воевать с х0хлами "до морковкиных заговен"?
  15. solar
    solar Сегодня, 10:17
    0
    Я остановлю это за 24 часа

    - утверждает Трамп.

    Чё ж раньше-то не остановил?