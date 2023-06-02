«Я знаю обоих»: Трамп в случае избрания пообещал усадить Путина и Зеленского за стол переговоров

Я остановлю это за 24 часа

Я знаю обоих

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае своего избрания на высший пост страны пообещал усадить российского лидера Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского за стол переговоров. Он также заявил, что у американской армии больше нет боеприпасов для ВСУ, она уже почти все их отправила Украине.Такое заявление политик сделал в эфире телеканала Fox News.По его мнению, разрешить украинский кризис возможно только путем прямых переговоров между Киевом и Москвой. Трамп не отказывается помогать киевскому режиму и дальше, но конфликт пора прекращать. Политик утверждает, что у него есть желание остановить военные действия на Украине, а после избрания на президентскую должность появится и такая возможность.- утверждает Трамп.Он заявляет, что добиться урегулирования конфликта ему помогут нормальные отношения, которые сложились у бывшего американского президента и с Путиным, и с Зеленским.- заявляет политик.Он утверждает, что у него имеется план действий, который наверняка сработает. Достаточно пригласить двух оппонентов в одну комнату. А одному из них нужно предварительно сообщить, что он ничего не получит от американцев, пока не договорится с Москвой.Ранее экс-президент США провел встречу с бывшим главой британского правительства Борисом Джонсоном. В ходе беседы политики обсудили обстановку на Украине и вокруг нее.