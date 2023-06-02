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ЦНИИТочмаш выполнил контракт на изготовление и поставку в войска самой большой партии бронебойных патронов калибра 9х21 мм

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ЦНИИТочмаш выполнил контракт на изготовление и поставку в войска самой большой партии бронебойных патронов калибра 9х21 мм

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) закрыл контракт на изготовление и передачу военным очередной партии бронебойных патронов "пистолетного" калибра 9х21 мм. Как сообщает пресс-служба "Калашникова", заказанная военными партия патронов была самой большой за последние годы.


ЦНИИТочмаш продолжает поставки в войска пистолетных патронов калибра 9х21 мм, в начале декабря предприятие отправило военным самую большую партию патронов со свинцовым сердечником, теперь пришла очередь бронебойных патронов. Количество боеприпасов не раскрывается, но отмечается, что за последние годы это самая большая партия.

Как сообщили в пресс-службе концерна, бронебойные патроны с индексом 7Н29 обладают повышенной пробивной способностью и предназначены для поражения живой силы противника, в том числе защищенной бронежилетами. Патрон разработан в ЦНИИТочмаш во второй половине 1990-х годов для применения всей линейкой оружия калибра 9х21 мм, в том числе для всех модификаций пистолета СР-1 "Гюрза" и пистолета-пулемета СР-2 "Вереск". Принят на вооружение в 1996 году, способен пробивать бронежилет второго класса защиты на дальности в 100 метров.

Высокое пробивное действие патрону 7Н29 обеспечивает пуля оригинальной конструкции, состоящая из стального термоупрочненного сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки. Выступающая из оболочки носовая часть сердечника позволяет снизить потерю энергии и тем самым повышает его бронебойность.

Самозарядный пистолет Сердюкова (СПС или СР-1 "Гюрза") и пистолет-пулемет СР-2М "Вереск" также разработаны в ЦНИИточмаш.
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7 комментариев
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  1. KCA
    KCA Сегодня, 09:06
    0
    Интересно, откуда у военных Гюрза и Вереск? Может всё-таки передали спецподразделениям?
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 09:16
      +1
      Как сообщает пресс-служба "Калашникова", заказанная военными партия патронов была самой большой за последние годы.

      Меня тоже интересует это. Под военными кого пресс-служба имеет в виду? Что-то в последнее время военными начали называть всех, забывая о том, что военными всегда называли только Армию.
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:17
    0
    Почему эти образцы не поставить на вооружение лётному составу, 9х18, 19, 21 чехарда какая то
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 10:13
      +1
      не поставить на вооружение лётному составу

      Единственное, что может помочь летному составу, катапультировавшемуся над территорией врага - это отлично организованная и отлично работающая эвакуационная служба.
      Если летный состав не эвакуируют вовремя и он будет обнаружен врагами, то ему не помогут не только 9х21, но и карманная атомная бомба. К сожалению.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:17
        0
        Как данный патрон поможет в бою подавляющему числу наших воинов,вооруженных АК?Нет,я не спорю,летчикам возможно и пригодится
  3. tabex
    tabex Сегодня, 09:17
    0
    5, 6 классы защиты носят и они и мы. Пилотам на новые стволы?
  4. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 10:04
    0
    Разведчик Менделеев.
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    С разведкой связана «служебная командировка» Д.И.Менделеева во Францию в 1891 году, которая стала одной из самых результативных акций русской разведки того времени. В командировку эту Менделеев отправился официально — по поручению Морского министерства, с чисто гражданской целью: «ознакомление с работой крупных промышленных предприятий».

    Французские власти любезно позволили гостю побывать на многих заводах химической технологии, в том числе на заводе бездымного пороха. Разумеется, на просьбу поделиться секретом его химического состава было отвечено категорическим отказом. Тогда, в 1891 году, Россия и Франция еще не были союзниками, русско-французская конвенция заключена позднее, 15 (27) декабря 1893 года.

    Узнав, что к заводу бездымного пороха подведена специальная железнодорожная ветка, Менделеев тщательно изучил всю опубликованную статистическую отчетность о железнодорожных перевозках сырья и продукции на завод. Полученные сведения о количестве доставленной на завод целлюлозы, серной и азотной кислот позволили Менделееву сделать правильные выводы о предполагаемом составе бездымного пороха, который в продвинутом, усовершенствованном варианте французского, начал производиться повсеместно.
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