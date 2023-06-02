ЦНИИТочмаш выполнил контракт на изготовление и поставку в войска самой большой партии бронебойных патронов калибра 9х21 мм

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) закрыл контракт на изготовление и передачу военным очередной партии бронебойных патронов "пистолетного" калибра 9х21 мм. Как сообщает пресс-служба "Калашникова", заказанная военными партия патронов была самой большой за последние годы.
ЦНИИТочмаш продолжает поставки в войска пистолетных патронов калибра 9х21 мм, в начале декабря предприятие отправило военным самую большую партию патронов со свинцовым сердечником, теперь пришла очередь бронебойных патронов. Количество боеприпасов не раскрывается, но отмечается, что за последние годы это самая большая партия.
Как сообщили в пресс-службе концерна, бронебойные патроны с индексом 7Н29 обладают повышенной пробивной способностью и предназначены для поражения живой силы противника, в том числе защищенной бронежилетами. Патрон разработан в ЦНИИТочмаш во второй половине 1990-х годов для применения всей линейкой оружия калибра 9х21 мм, в том числе для всех модификаций пистолета СР-1 "Гюрза" и пистолета-пулемета СР-2 "Вереск". Принят на вооружение в 1996 году, способен пробивать бронежилет второго класса защиты на дальности в 100 метров.
Высокое пробивное действие патрону 7Н29 обеспечивает пуля оригинальной конструкции, состоящая из стального термоупрочненного сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки. Выступающая из оболочки носовая часть сердечника позволяет снизить потерю энергии и тем самым повышает его бронебойность.
Самозарядный пистолет Сердюкова (СПС или СР-1 "Гюрза") и пистолет-пулемет СР-2М "Вереск" также разработаны в ЦНИИточмаш.