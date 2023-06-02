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Немецкая газета: Экономика ФРГ выживает за счёт ранее сделанных инвестиций и стремительно деградирует

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Немецкая газета: Экономика ФРГ выживает за счёт ранее сделанных инвестиций и стремительно деградирует

Будучи некогда не только самой крупной, но и наиболее динамично развивающейся по экономическим показателям страной Европы, Германия рискует вскоре оказаться в аутсайдерах со стремительно деградирующей экономикой. В настоящее время немецкий бизнес, да и само государство, выживают в основном за счет инвестиций, сделанных в предыдущие десятилетия. На фоне высоких цен на энергоресурсы, предприниматели предпочитают вкладывать деньги в США, а не в развитие своих компаний в Германии, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.


По данным исследования экономистов из Ассоциации научно-исследовательских фармацевтических компаний, основной капитал Германии за прошедшие двадцать лет существенно потерял и в качестве по сравнению со многими другими странами не только в Европе, но и в мире. В данном случае под основным капиталом понимается количество и качество состояния национальных дорог и школ, заводов и промышленного оборудования, а также интеллектуальной собственности, в первую очередь в передовых технологиях информационной сферы.

Устаревание основного капитала уже сказывается на международной конкурентоспособности Германии и снижает эффективность экономики в целом. В других странах еврозоны происходят аналогичные процессы, но немецкий национальный суммарный основной капитал деградирует быстрее, чем, например, во Франции, Великобритании и Нидерландах.

Эксперты обращают внимание на продолжающееся ухудшение состояния объектов гражданской и социальной инфраструктуры по всей стране: школы, больницы, автомобильные и железнодорожные магистрали год от года разрушаются. Способствует этому недофинансирование в их ремонт, реконструкцию и строительство как со стороны федерального правительства, так и на уровне муниципалитетов.

Не лучше ситуация и с основным капиталом предприятий. Более всего по развитию интеллектуальной собственности деградировали ИТ-сектор и химическая отрасль ФРГ. Чуть лучше дело обстоит в машиностроении, станкостроении и фармацевтике, где владельцы предприятий не экономили на инвестициях в развитие высокотехнологичных направлений.

По мнению экспертов, решить проблему с деградацией немецкой экономики можно за счет государственных субсидий для инвесторов и финансирования перспективных исследований. Государству необходимо ускориться в развитии цифровизации и переходе на возобновляемые источники энергии. Без стимулирования со стороны правительства частные инвестиции так и останутся редким явлением, уверены ученые. Мало того, проблем добавила рецессия, что выглядит для немецких экономистов удручающе.
Использованы фотографии:
https://www.pxfuel.com/ru/free-photo-jiukm
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13 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:03
    0
    Немецкая газета: Экономика ФРГ выживает за счёт ранее сделанных инвестиций и стремительно деградирует
    . Толи ещё будет ой ой ой!
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 10:09
      0
      Цитата: rocket757
      . Толи ещё будет ой ой ой!

      Особенно если средства в укрию вваливать...
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:11
        +1
        За деградацию германской экономики. drinks drinks drinks
        Чтоб европейский экономический локомотив ушел под откос. drinks drinks drinks
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 10:23
          +1
          Цитата: Бородач
          Чтоб европейский экономический локомотив ушел под откос.

          Ну вообще это может означать очередной выход из кризиса USA, хорошо хоть не напрямую за наш счёт. Но косвенно...
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 10:35
      0
      Немецкая газета: Экономика ФРГ выживает за счёт ранее сделанных инвестиций и стремительно деградирует

      Очень похоже на то, что так называемые постиндустриальные страны не способны нормально существовать в военной обстановке.
  2. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:09
    +4
    Интересно, а как долго они будут деградировать до современного российского уровня?
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 10:13
      0
      Не долго музыка играла не долго фраер танцевал...
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 10:33
      0
      Да уж... Вряд ли мы когда-нибудь будем так жить, как они загнивают.
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:10
    0
    Всегда считалось, что самое мощное государство Западной Европы это Германия. А сейчас вообще все стало странно. Франция тоже стала не очень, Великобритания тоже, Италия, Испания тоже. Вероятно нужно ждать План Маршалла-2 и создание Соединенных Штатов Европы.
  4. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 10:19
    0
    США сказали вкладывать в украинский режим, какие тут могут быть немецкие школы, больницы, автомобильные и железнодорожные магистрали
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:22
    +1
    пока толстый сохнет.... худые около сдохнут..... smile
  6. Rage66
    Rage66 Сегодня, 10:27
    0
    Европа, которая разогналась, благодаря энергии предыдущих поколений, как старая напудренная куртизанка сидит в пыльной комнате, полной безделушек...
    Путин об этом знает yes
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:40
    0
    Сейчас и когда конфликт исчерпан, Россия должна прекратить вести дела с Германией.
    Помните, немецкие пушки убивают граждан России!
    Немец не боится войны и не боится ядерной войны. Немец боится только тогда, когда у него больше нет денег в кошельке или он не может больше водить машину.
    А так как большинство немцев живут за счет финансирования и лизинга. Не лучше ли ослабить Германию экономически? Лучше военной войны!