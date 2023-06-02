Немецкая газета: Экономика ФРГ выживает за счёт ранее сделанных инвестиций и стремительно деградирует

Будучи некогда не только самой крупной, но и наиболее динамично развивающейся по экономическим показателям страной Европы, Германия рискует вскоре оказаться в аутсайдерах со стремительно деградирующей экономикой. В настоящее время немецкий бизнес, да и само государство, выживают в основном за счет инвестиций, сделанных в предыдущие десятилетия. На фоне высоких цен на энергоресурсы, предприниматели предпочитают вкладывать деньги в США, а не в развитие своих компаний в Германии, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.По данным исследования экономистов из Ассоциации научно-исследовательских фармацевтических компаний, основной капитал Германии за прошедшие двадцать лет существенно потерял и в качестве по сравнению со многими другими странами не только в Европе, но и в мире. В данном случае под основным капиталом понимается количество и качество состояния национальных дорог и школ, заводов и промышленного оборудования, а также интеллектуальной собственности, в первую очередь в передовых технологиях информационной сферы.Устаревание основного капитала уже сказывается на международной конкурентоспособности Германии и снижает эффективность экономики в целом. В других странах еврозоны происходят аналогичные процессы, но немецкий национальный суммарный основной капитал деградирует быстрее, чем, например, во Франции, Великобритании и Нидерландах.Эксперты обращают внимание на продолжающееся ухудшение состояния объектов гражданской и социальной инфраструктуры по всей стране: школы, больницы, автомобильные и железнодорожные магистрали год от года разрушаются. Способствует этому недофинансирование в их ремонт, реконструкцию и строительство как со стороны федерального правительства, так и на уровне муниципалитетов.Не лучше ситуация и с основным капиталом предприятий. Более всего по развитию интеллектуальной собственности деградировали ИТ-сектор и химическая отрасль ФРГ. Чуть лучше дело обстоит в машиностроении, станкостроении и фармацевтике, где владельцы предприятий не экономили на инвестициях в развитие высокотехнологичных направлений.По мнению экспертов, решить проблему с деградацией немецкой экономики можно за счет государственных субсидий для инвесторов и финансирования перспективных исследований. Государству необходимо ускориться в развитии цифровизации и переходе на возобновляемые источники энергии. Без стимулирования со стороны правительства частные инвестиции так и останутся редким явлением, уверены ученые. Мало того, проблем добавила рецессия, что выглядит для немецких экономистов удручающе.