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Институт изучения войны США назвал две попытки боевиков прорваться в Белгородскую область «классическим рейдом на территорию противника»

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Институт изучения войны США назвал две попытки боевиков прорваться в Белгородскую область «классическим рейдом на территорию противника»

В США нашли причину двух неудавшихся атак вооруженных украинских формирований на территорию Белгородской области. Как заявляет Институт изучения войны (ISW), задача захвата российской территории просто "не ставилась".


Организованные украинской военной разведкой рейды вооруженных формирований, действовавших по чужим флагом, на территорию Белгородской области закончились провалом. Участвовавшие в нападении 22 мая и 1 июня несколько вырусей были привлечены только для фотосессии, чтобы потом предъявлять их как главных организаторов прорыва. Вот и американский институт изучения войны строит свою аналитику на заявлениях кучки террористов, в боевых действиях не участвовавших.

По убеждению американских аналитиков, так называемые "русские добровольцы" не пытались установить контроль над территорией Белгородской области, даже несмотря на сделанные ими заявления. Как утверждается, атаковавших российскую территорию сил было "слишком мало", поэтому, исходя из американской военной доктрины, это был "классический рейд на территорию противника".

Рейды, согласно доктрине армии США, представляют собой мелкомасштабные штурмовые операции, предполагающие быстрое проникновение на вражескую территорию с целью получения информации, разгрома вражеских сил или уничтожения объектов. Рейды заканчиваются запланированным уходом из узко определенной целевой области и не направлены на установление долгосрочного контроля над территорией

- заявили в ISW.

О каком "запланированном" отходе заявляют американцы, если в первый раз вторгшиеся силы были выбиты с территории России и частично уничтожены, а во второй они даже не сумели перейти границу. Впрочем, эксперты ISW ориентируются исключительно на сообщения украинских источников, а чего только в Киеве не придумали, чтобы оправдать провал двух операций.
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28 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 09:43
    +3
    проникновение на вражескую территорию с целью получения информации, разгрома вражеских сил или уничтожения объектов.
    а это была очередная террористическая акция, цель мирные города да и грады лупят по мирным. ИИВ лжецы.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:44
    +2
    А чего автор решил,что эти атаки-неудачные?Захват территории вряд ли ставился,а вот шухер они навели знатный.Людей приходится эвакуировать,разрушения,имиджевые потери власти.Это достигнуто
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:11
      +2
      Шухер они навели не рейдом, так как больше фокус у них не прокатывает, а обстрелами населённых пунктов, из-за которых и приходится эвакуировать население.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:21
        +1
        То есть поставленная задача выполнена даже без прорыва на территорию. Это успех. Это очередной подзатыльник для МО. Не смертельно, но позорно.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 10:35
          0
          То есть поставленная задача выполнена даже без прорыва на территорию.

          Упор делается на прорыве, но панику создали артналёты. Если исходить из эффекта, то падение башен близнецов это тоже победа террористов над американской армией, правда где теперь те террористы? Действо ещё не завершено, поэтому трудно оценить реальные результаты на фоне информационного шума. request
    2. скептик
      скептик Сегодня, 10:27
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      имиджевые потери власти.Это достигнуто

      МО это планировало изначально. Отсюда запрет вооружить ополчение, отсюда запрет на размещение, по периметру границы, частей ВС (срочный призыв). Никто не говорит о введении срочников, на территорию Украины, но обеспечить оборону России, они и призваны.
      Видимо в верхушке МО, кто то обеспечивает условия (компрометации), для свержения руководства России.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:38
      0
      Если янки террористические акты киевской хунты против сопредельного государства определяют как "классический рейд на территорию противника", то следуя данной логике с территории Польши, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии, считающих Россию также противником, мы должны быть готовыми встречать аналогичные рейды.
      Бесконечные попытки России договориться с НАТО и США ни к чему хорошему не привели и не приведут в дальнейшем, потому что для англосаксов Россия была, есть и будет постоянным вожделенным объектом захвата, а значит вот такие рейды мы должны ждать от всех стран граничащих с нами на западе, и не только.
    4. Радмила_Бейнарович
      Радмила_Бейнарович Сегодня, 10:46
      0
      Я вот читаю вали комментарии которые откровенно бросаются в глаза своей антироссийской направленностью и у меня уже не возникает вопроса на чьей вы стороне. прошу вас озвучить каких военных целей(именно военных а не пиар целей) добились эти теракты с использованием ВСУ и НАТОвской техники?! Или война вами бойцами невидимого фронта ведется исключительро в интернете? Навести шухер это похоже ваша прямая цель. Так?)
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 09:46
    +3
    "классический рейд на территорию противника".
    Рейд с целью "навалить под дверь" удался, ничего не скажешь...
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 10:04
      0
      Навалили так что население эвакуируется. Не желаете пожить в данном населенном пункте?
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 10:11
        0
        Цитата: Single-n
        Навалили так что население эвакуируется. Не желаете пожить в данном населенном пункте?

        Разницу между"рейдом" и обстрелом не желаете изучить?
    2. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:05
      -2
      Точнее не скажешь. я бы еще добавил "классический рейд для хождения под себя и наваливания на вентилятор в сети "Интернет"
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:47
    0
    Этот "институт изучения войны" прям золотое дно для новостей.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:49
    +1
    Под каким чужим флагом не понятно. Под каким конкретно? Полосатые выдают желаемое за действительное, русский не значит Россиянин. Пугачева по каким флагом шастает по Израилю?
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:53
    +1
    «Байден демонстрирует готовность пересекать красные линии Путина, - The Washington Post

    Как объясняют американские чиновники, ключевой причиной игнорирования угроз Путина является тот факт, что президент РФ не придерживается своих обещаний наказать Запад за предоставление оружия Украине.

    Его блеф заверил американских и европейских лидеров, что они могут продолжать делать это без серьезных последствий»
    https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/01/ukraine-f-16s-biden-russia-escalation/
    ну что тут скажешь они пересекают им за это не чего не делается !
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:55
    +3
    Они с британскими учёными вместе не работают случаем?
    Но Капитан Очевидность наверняка у них там президент!
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:57
    +2
    А, знаменитый институт, отбивающий паек у бреданских ученых...
    Рейды заканчиваются запланированным уходом из узко определенной целевой области

    Вот только с уходом никак не вышло. И разгрома чего-либо, кроме поселковой БИБЛИОТЕКИ не было. То есть чисто тупейшая пропагандистская акция, за которую заплатили семью десятками жмуров и раздолбаной техникой при полностью отрицательном в военном смысле результате - трупы есть, техника побита, у противника нет потерь вообще. 1 пленный и сломаный Бетер...
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:13
      -1
      Вы о чем здесь пишите? Посмотрите за вчера ГТРК Белгород про раненых, про отсеченные конечности, про тяжелых, которые могут не выжить.
  9. Комментарий был удален.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:04
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Как заявляет Институт изучения войны (ISW), задача захвата российской территории просто "не ставилась".

      Этот "институт" даже не представляет себе, что такое РЕЙД! Переведите им кто-нибудь про Рейд Ковпака, хоть поймут, что это такое.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 10:07
        -1
        Уж чего чего, а тактике рейдов это нам у них учится нужно. А в ответ на ваш пример могу привести пример рейдов SAS против Роммеля
        Тактика SAS во Вторую мировую войну сочетала рейды на джипах с пулеметами, неожиданные атаки германских коммуникаций и парашютную высадку с последующим штурмом.

        "В ходе операций против Африканского корпуса Роммеля SAS, по некоторым данным, уничтожила на земле около 400 германских самолетов, в немалой степени лишив германские части топлива для танков и в значительной мере – поддержки авиации с воздуха. "
        Не хуже Ковпака?
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 10:18
          0
          Цитата: Single-n
          Не хуже Ковпака?

          Зато хуже Баданова, с Тацинским рейдом.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:42
        0
        Цитата: Егоза
        Этот "институт" даже не представляет себе, что такое РЕЙД!

        Они его в магазине видели:
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:00
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Как заявляет Институт изучения войны (ISW), задача захвата российской территории просто "не ставилась".

    Ну Институт изучения войны (ISW) имея у себя в составе пожилогого американца , двух хохлушек и громкое название -завсегда заявляет сугубо "экспертное" мнение laughing
  11. bober1982
    bober1982 Сегодня, 10:05
    +2
    Упомянутым институтом изучения войны руководит невестка Нуланд,и через них подбрасывается определенная информация,для дискредитации российской армии,доверия им нет никакого.
  12. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 10:19
    -1
    Цитата: dmi.pris1
    А чего автор решил,что эти атаки-неудачные?Захват территории вряд ли ставился,а вот шухер они навели знатный.Людей приходится эвакуировать,разрушения,имиджевые потери власти.Это достигнуто


    О! Новая мысль в военной науке! —
    «Шухера навели». Колоссально!
    Предлагаю в сей репертуар военной науки добавить, ... из той же оперы:
    — атака сыкунов
    — полундра фраеров
    — замануха атасов
    — обход питухов

    Весь набор, так сказать! Внемлите и трепещите от глубины мысли эстетов военной науки!
  13. km-21
    km-21 Сегодня, 10:21
    +1
    В военном смысле эти рейды не приносят большой пользы. Зато в политическом - России наносится серьезный ущерб. С одной стороны теряется доверие населения к власти и армии. С другой стороны усиливается риск сокрушительной эскалации на украинском фронте. И то и другое безусловно на руку англосаксам.
  14. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 10:25
    0
    А кто-то ждёт от западных рупоров что-то другое в плане высказываний? На примере других конфликтов где они пели под дудку англосаксов.
  15. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:45
    0
    Что-то как-то не по себе, когда пишут, что ук-ры разворотили кому-то дом, а и даже сарай на подворье. sad