Рейды, согласно доктрине армии США, представляют собой мелкомасштабные штурмовые операции, предполагающие быстрое проникновение на вражескую территорию с целью получения информации, разгрома вражеских сил или уничтожения объектов. Рейды заканчиваются запланированным уходом из узко определенной целевой области и не направлены на установление долгосрочного контроля над территорией

В США нашли причину двух неудавшихся атак вооруженных украинских формирований на территорию Белгородской области. Как заявляет Институт изучения войны (ISW), задача захвата российской территории просто "не ставилась".Организованные украинской военной разведкой рейды вооруженных формирований, действовавших по чужим флагом, на территорию Белгородской области закончились провалом. Участвовавшие в нападении 22 мая и 1 июня несколько вырусей были привлечены только для фотосессии, чтобы потом предъявлять их как главных организаторов прорыва. Вот и американский институт изучения войны строит свою аналитику на заявлениях кучки террористов, в боевых действиях не участвовавших.По убеждению американских аналитиков, так называемые "русские добровольцы" не пытались установить контроль над территорией Белгородской области, даже несмотря на сделанные ими заявления. Как утверждается, атаковавших российскую территорию сил было "слишком мало", поэтому, исходя из американской военной доктрины, это был "классический рейд на территорию противника".- заявили в ISW.О каком "запланированном" отходе заявляют американцы, если в первый раз вторгшиеся силы были выбиты с территории России и частично уничтожены, а во второй они даже не сумели перейти границу. Впрочем, эксперты ISW ориентируются исключительно на сообщения украинских источников, а чего только в Киеве не придумали, чтобы оправдать провал двух операций.