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ВС РФ отразили две попытки атак украинских боевиков на Купянском направлении

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ВС РФ отразили две попытки атак украинских боевиков на Купянском направлении

В зоне проведения специальной военной операции продолжаются активные боевые действия. На Купянском направлении были отбиты две попытки атак украинских формирований. Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск «Запад» ВС РФ.


Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, враг пытался атаковать в пешем порядке в районе н.п. Молчаново.

Попыток атак было две, оба раза в них участвовали боевики из 70-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Кроме того, украинские формирования нанесли удары из РСЗО «Град» по собственным боевикам. В результате потери составили до взвода, семь боевиков предпочли сдаться в плен российским войскам.



Кроме того, ВС РФ нанесли удары из ТОС «Солнцепек» по украинским формированиям. Был уничтожен танк ВСУ в зоне обороны 1-й танковой армии ВС РФ. Сообщается и о ракетно-бомбовых ударах ВКС по местам скопления техники, вооружений и боевиков 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Российская армия вела штурмовые действия в окрестностях Белогоровки, в направлении Стельмаховки, Новоселовского, со стороны Масютовки, но здесь ВСУ пока удерживают свои позиции.

На Донецком фронте ВС РФ продолжают атаковать позиции противника в Марьинке. В районе Опытного имели место встречные бои, также российские войска контратаковали у Белой Горы и Орехово-Василевки на Артемовском направлении. Артиллерийскими подразделениями ВС РФ осуществлялся обстрел позиций украинских формирований в районах Предтечина, Ивановского, Часова Яра, Григоровки, Новомаркова, Васюковки, Спорного, Новомихайловки, Невельского, Первомайского.

На Угледарском направлении ВС РФ пресекают попытки украинских формирований атаковать в сторону Владимировки, но ВСУ удалось продвинуться, и это создает определенные риски, учитывая пересечение нескольких автомобильных дорог в данном поселке.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:52
    0
    Под Угледаром приходится пятится уже несколько дней подряд.Мало того положили бездарно столько воинов,еще и территорию сдаем.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 10:04
      +2
      Там место неудобное, перегруппировываемся, а не сдаём. Я вот думаю, если всу нащупают слабое место и попрут в полную силу -как останавливать их будут, если даже локальные атаки не могут выдержать?
  2. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 09:57
    +3
    как я понял из статьи, салозольдатэн градами в догонку к атаке по своим ударили ?
    какие они молодцы...
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 10:39
      0
      Нет, это ВСУшники слишком быстро пошли в наступ, оказавшись там, где по плану ещё должны были быть наши, а наши слишком быстро перегруппировались, свалив из под огня...
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:20
    +1
    семь боевиков предпочли сдаться в плен российским войскам.

    украинские формирования нанесли удары из РСЗО «Град» по собственным боевикам.

    Демонстративное уничтожение подразделений заподозренных в нелояльности?
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:38
    +1
    Тем временем где-то в Карпатах... "Деда. а раскажи сказку про весенний контрнаступ?"

    "У украины весны осталось на 3-4 дня..."