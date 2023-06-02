ВС РФ отразили две попытки атак украинских боевиков на Купянском направлении

В зоне проведения специальной военной операции продолжаются активные боевые действия. На Купянском направлении были отбиты две попытки атак украинских формирований. Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск «Запад» ВС РФ.
Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, враг пытался атаковать в пешем порядке в районе н.п. Молчаново.
Попыток атак было две, оба раза в них участвовали боевики из 70-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Кроме того, украинские формирования нанесли удары из РСЗО «Град» по собственным боевикам. В результате потери составили до взвода, семь боевиков предпочли сдаться в плен российским войскам.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары из ТОС «Солнцепек» по украинским формированиям. Был уничтожен танк ВСУ в зоне обороны 1-й танковой армии ВС РФ. Сообщается и о ракетно-бомбовых ударах ВКС по местам скопления техники, вооружений и боевиков 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.
Российская армия вела штурмовые действия в окрестностях Белогоровки, в направлении Стельмаховки, Новоселовского, со стороны Масютовки, но здесь ВСУ пока удерживают свои позиции.
На Донецком фронте ВС РФ продолжают атаковать позиции противника в Марьинке. В районе Опытного имели место встречные бои, также российские войска контратаковали у Белой Горы и Орехово-Василевки на Артемовском направлении. Артиллерийскими подразделениями ВС РФ осуществлялся обстрел позиций украинских формирований в районах Предтечина, Ивановского, Часова Яра, Григоровки, Новомаркова, Васюковки, Спорного, Новомихайловки, Невельского, Первомайского.
На Угледарском направлении ВС РФ пресекают попытки украинских формирований атаковать в сторону Владимировки, но ВСУ удалось продвинуться, и это создает определенные риски, учитывая пересечение нескольких автомобильных дорог в данном поселке.