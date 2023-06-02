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Губернатор Флориды пошутил над падением Байдена и пожелал ему и США скорейшего выздоровления

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Губернатор Флориды пошутил над падением Байдена и пожелал ему и США скорейшего выздоровления

Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис высмеял президента США Джо Байдена за то, что тот, потеряв равновесие, упал на сцене, где выступал в честь мероприятия ВВС. ДеСантис заявил, что желает Байдену скорейшего выздоровления, однако вместе с этим он желает всей стране "как можно скорее оправиться от травм, полученных в результате правления Байдена и проводимой им политики".


ДеСантис, выступая в штате Нью-Гэмпшир в рамках своей предвыборной кампании, напомнил, что незадолго до этого 80-летний американский лидер также упал на пол, споткнувшись о мешок с песком на сцене в городе Колорадо Спрингс. Тогда Байдену помогли подняться, он не пострадал и даже смог продолжить свое выступление.

Экс-президент США Дональд Трамп, являющийся основным соперником Байдена в президентской гонке, также прокомментировал очередное падение действующего главы государства. Трамп выразил Байдену сочувствие, а также выразил надежду, что тот не пострадал при падении.

Непосредственно перед падением Байден в ходе своего выступления попытался пошутить про свой возраст, заявив, что "поступил в академию 300 лет назад".

Участившиеся падения и оговорки во время публичных выступлений президента США снижают рейтинг Байдена и его шансы переизбраться на второй срок, вызывая у американского электората опасения касательно его способности руководить страной ввиду преклонного возраста и связанным с ним состоянием здоровья.

Использованы фотографии:
Wikipedia/Office of the Governor of Florida
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6 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:28
    -1
    снижают рейтинг Байдена и его шансы переизбраться на второй срок, вызывая у американского электората опасения касательно его способности руководить страной ввиду

    эт шутка такая? what он где-то, чем-то руководит? кукла не больше...... ширма так сказать...
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 10:41
      0
      Хорошо бы Байден пошёл в деревенский сортир и провалился.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:28
    +2
    Пишут, что Байден ещё и притолоку у своего геликоптера башкой снёс! Успехов ему!
  3. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:37
    0
    Старичок видимо косит под немощного. Кому другому и пары падений на ровном месте хватило бы чтоб сломаться или голову разбить совсем. sad
  4. Русь
    Русь Сегодня, 10:41
    0
    -что это-такое за лужей творится?
    -Выборы,сэр!!! wassat
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:43
    0
    Американцы не очень смотрят на падения Байдена на ровном месте - это всегда " рука " Москвы. Они смотрят на цену бензина на заправках,сезон отпусков на носу.