Губернатор Флориды пошутил над падением Байдена и пожелал ему и США скорейшего выздоровления

Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис высмеял президента США Джо Байдена за то, что тот, потеряв равновесие, упал на сцене, где выступал в честь мероприятия ВВС. ДеСантис заявил, что желает Байдену скорейшего выздоровления, однако вместе с этим он желает всей стране "как можно скорее оправиться от травм, полученных в результате правления Байдена и проводимой им политики".ДеСантис, выступая в штате Нью-Гэмпшир в рамках своей предвыборной кампании, напомнил, что незадолго до этого 80-летний американский лидер также упал на пол, споткнувшись о мешок с песком на сцене в городе Колорадо Спрингс. Тогда Байдену помогли подняться, он не пострадал и даже смог продолжить свое выступление.Экс-президент США Дональд Трамп, являющийся основным соперником Байдена в президентской гонке, также прокомментировал очередное падение действующего главы государства. Трамп выразил Байдену сочувствие, а также выразил надежду, что тот не пострадал при падении.Непосредственно перед падением Байден в ходе своего выступления попытался пошутить про свой возраст, заявив, что "поступил в академию 300 лет назад".Участившиеся падения и оговорки во время публичных выступлений президента США снижают рейтинг Байдена и его шансы переизбраться на второй срок, вызывая у американского электората опасения касательно его способности руководить страной ввиду преклонного возраста и связанным с ним состоянием здоровья.